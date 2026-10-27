Köpte aktier för miljoner – nu rasar Volvochefens investering

Efter bolagets senaste rapport handlades aktien kring 10,80 kronor. Värdet på den aktieposten har därmed sjunkit med drygt 3,5 miljoner kronor, rapporterar fordonssajten Carup.

I juli 2026 köpte Samuelsson ytterligare 50 000 aktier för 964 750 kronor. Även det köpet har tappat över 40 procent i värde.

Köpoptionerna kan bli värdelösa

Den större risken finns i en investering från maj 2025. Då köpte Samuelsson 2,5 miljoner köpoptioner utställda av Nordea för drygt fem miljoner kronor.

Varje option ger rätt att köpa en Volvo Cars-aktie för 53 kronor under en tvåårsperiod. Med aktiekursen kring 10,80 kronor ligger börskursen nästan 80 procent under lösenpriset.

Om aktien inte når över 53 kronor före optionernas slutdatum i maj 2027 kan de förfalla utan värde. Samuelsson riskerar då att förlora hela insatsen på drygt fem miljoner kronor. För att gå med vinst måste aktien dessutom överstiga lösenpriset med tillräckligt mycket för att täcka optionspremien.

Enligt Carups sammanställning har de dokumenterade aktieposterna tappat omkring 10,7 miljoner kronor i värde jämfört med anskaffningskostnaden. Om optionerna också blir värdelösa uppgår det samlade bakslaget till nästan 16 miljoner kronor. Det är en beräknad värdeminskning, inte en realiserad förlust.