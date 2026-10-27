Håkan Samuelsson har satsat miljoner av egna pengar på Volvo Cars. Efter aktieraset riskerar vd ett bakslag på nästan 16 miljoner kronor när både aktier och köpoptioner tappar i värde.
Köpte aktier för miljoner – nu rasar Volvochefens investering
När Håkan Samuelsson återvände som vd för Volvo Cars i april 2025 köpte han 600 000 aktier för tio miljoner kronor, motsvarande 16,66 kronor per aktie.
Efter bolagets senaste rapport handlades aktien kring 10,80 kronor. Värdet på den aktieposten har därmed sjunkit med drygt 3,5 miljoner kronor, rapporterar fordonssajten Carup.
I juli 2026 köpte Samuelsson ytterligare 50 000 aktier för 964 750 kronor. Även det köpet har tappat över 40 procent i värde.
Köpoptionerna kan bli värdelösa
Den större risken finns i en investering från maj 2025. Då köpte Samuelsson 2,5 miljoner köpoptioner utställda av Nordea för drygt fem miljoner kronor.
Varje option ger rätt att köpa en Volvo Cars-aktie för 53 kronor under en tvåårsperiod. Med aktiekursen kring 10,80 kronor ligger börskursen nästan 80 procent under lösenpriset.
Om aktien inte når över 53 kronor före optionernas slutdatum i maj 2027 kan de förfalla utan värde. Samuelsson riskerar då att förlora hela insatsen på drygt fem miljoner kronor. För att gå med vinst måste aktien dessutom överstiga lösenpriset med tillräckligt mycket för att täcka optionspremien.
Enligt Carups sammanställning har de dokumenterade aktieposterna tappat omkring 10,7 miljoner kronor i värde jämfört med anskaffningskostnaden. Om optionerna också blir värdelösa uppgår det samlade bakslaget till nästan 16 miljoner kronor. Det är en beräknad värdeminskning, inte en realiserad förlust.
Miljonersättning från Volvo Cars
Samuelssons privata aktieaffärer är bara en del av hans ekonomi.
Enligt Volvo Cars separata ersättningsrapport för 2025 fick vd Håkan Samuelsson 15 miljoner kronor i grundlön och 10,9 miljoner i sign-on-bonus under året.
Därtill kom övriga förmåner på 620 000 kronor och pensionskostnader på 7,5 miljoner kronor. Den sammanlagda ersättningen, inklusive pension, uppgick till drygt 34 miljoner kronor.
Börsras efter miljardförlust
Bakslaget kommer efter ett dramatiskt kvartal för biltillverkaren.
Volvo Cars redovisade en rörelseförlust på 5,6 miljarder kronor för tredje kvartalet 2026 jämfört med en vinst på 6,4 miljarder kronor ett år tidigare. Omsättningen föll från 86,4 till 66,9 miljarder kronor, enligt bolagets kvartalsrapport.
Bolaget aviserade ytterligare besparingar på fem miljarder kronor och neddragningar som berör 2 500 tjänster, varav omkring 2 000 i Sverige.
Svag efterfrågan på elbilar, tullar och hård konkurrens i Kina pressar bolaget, rapporterar Reuters.
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