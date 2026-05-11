Cloetta har haft en stark och lönsam inledning av 2026. Det får huvudägaren Malfors Promotor att köpa på sig fler aktier i bolaget.
Uppåt för Cloetta – storägare köper mer
När Cloetta (börskurs Cloetta) redovisade första kvartalet i år, var det med en mycket stark inledning av året och en lönsam, volymdriven tillväxt som framför all handlar om lösgodis.
”Vi inledde året med en mycket stark, volymdriven organisk tillväxt inom både förpackade märkesvaror och lösviktsgodis. Den organiska tillväxten nådde vårt långsiktiga mål om 3–4 procent, även bortsett från den förväntade positiva effekten från den tidigare påsken”, kunde koncernchefen Katarina Tell konstatera.
Starka siffror
Försäljningen ökade organiskt med 6,9 procent, förpackade märkesvaror med 3,6 procent och lösviktsgodis med ståtliga 14,9 procent kvartal 1 2026.
Nettoomsättningen steg 3,6 procent till 2,112 miljarder kronor med ett resultat för perioden på 209 miljoner kronor.
Inte minst gläder det huvudägaren Malfors Promotor som nu köpt på sig ytterligare 480 000 B-aktier i bolaget, en affär på 25,5 miljoner kronor enligt Finansinspektionens insynsregister.
Innan affären ägde Malfors Promotor 94,75 miljoner aktier, motsvarande 32,83 procent av kapitalet och 43 procent av rösterna i Cloetta.
Efter kvartalsrapporten höjde Nordea sin rekommendation till köp, samtidigt som Handelsbanken upprepade sin köprekommendation.
Siktar på nya samarbeten
Cloetta ser stor potential i ett antal satsningar och nya samarbeten. Veganska skumgodiset Malaco Foamy Monkeys, Ahlgrens bilar och nytt inom Gott & Blandat tillhör profileringarna.
”Hos Cloetta är konsumentfokuserad innovation vår långsiktiga drivkraft i all produktutveckling. Efterfrågan på veganska alternativ fortsätter att växa”, konstaterar Helena Wallentin, skandinavisk marknadsdirektör för Cloetta.
Fler projekt under 2026
I Sverige presenterade Cloetta tidigare ett uppmärksammat samarbete med Spendrups kring Trocadero och det säger Wallentin är ett exempel på hur Cloetta kommer att agera.
”Samarbetet med Trocadero är ett bra exempel på hur vi på ett framgångsrikt sätt lånar ut våra välkända smakprofiler från våra tio största varumärken, de vi kallar för Superbrands, för att möta konsumenter i andra kategorier och vid fler tillfällen”, utvecklar Helena Wallentin som lovar nya samarbeten och samarbetspartners under 2026.
