Uppåt för Cloetta – storägare köper mer

”Vi inledde året med en mycket stark, volymdriven organisk tillväxt inom både förpackade märkesvaror och lösviktsgodis. Den organiska tillväxten nådde vårt långsiktiga mål om 3–4 procent, även bortsett från den förväntade positiva effekten från den tidigare påsken”, kunde koncernchefen Katarina Tell konstatera.

Starka siffror

Försäljningen ökade organiskt med 6,9 procent, förpackade märkesvaror med 3,6 procent och lösviktsgodis med ståtliga 14,9 procent kvartal 1 2026.

Nettoomsättningen steg 3,6 procent till 2,112 miljarder kronor med ett resultat för perioden på 209 miljoner kronor.

Inte minst gläder det huvudägaren Malfors Promotor som nu köpt på sig ytterligare 480 000 B-aktier i bolaget, en affär på 25,5 miljoner kronor enligt Finansinspektionens insynsregister.

Innan affären ägde Malfors Promotor 94,75 miljoner aktier, motsvarande 32,83 procent av kapitalet och 43 procent av rösterna i Cloetta.

Efter kvartalsrapporten höjde Nordea sin rekommendation till köp, samtidigt som Handelsbanken upprepade sin köprekommendation.

Cloetta och koncernchefen Katarina Tell kan konstatera att 2026 har börjat bra. Inte minst för lösgodis som visar en mycket stark tillväxt. (Foto: Pressbild Cloetta)