USA tvingas betala den högsta räntan på långa obligationer på ett kvartssekel. Nu växer oron för hur USA:s kris drabbar andra.
USA:s rekordräntor skapar global oro
USA tvingades i torsdags betala den högsta räntan på sina långfristiga obligationer på ett kvartssekel.
Orsaken är växande oro kring landets enorma underskott och ett inflationstryck som visat sig mer ihärdigt än väntat.
Investerarna krävde nu en avkastning på 5,22 procent vid auktionen på 30-åriga statsobligationer till ett värde av 25 miljarder dollar, enligt det amerikanska finansdepartementet.
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Högsta lånekostnaden sedan 2001
Försäljningen innebär den högsta lånekostnaden sedan augusti 2001 och ligger betydligt högre än vid den auktion av 30-åriga obligationer, som hölls strax innan Donald Trump inledde sin andra mandatperiod som president.
Nu stiger även oron för hur det här ska slå mot andra ekonomier globalt. I London varnar en grupp ledande analytiker för att den brittiska ekonomin kan drabbas av en recession som är ”en storleksordning värre” än de senaste årens finanskriser, skriver City AM.
Obligationsförsäljningen i USA har återigen väckt farhågor om att USA:s alltmer expansiva finanspolitik kan utlsa en statsskuldskris utan motstycke i modern tid.
Det man målar upp är en kris där investerare flyr den amerikanska obligationsmarknaden till förmån för så kallade trygga hamnar som guld.
Problem för skuldsatta länder
En kraftig omvärdering av amerikanska statsobligationer skulle få stora konsekvenser för världsekonomin och skicka chockvågor till länder med hög skuldsättning i förhållande till BNP, som exempelvis Storbritannien.
USA:s skenande lånekostnader kommer i spåren av att landets statsskuld svällt till rekordnivån 40 biljoner dollar – ungefär dubbelt så mycket som för bara ett decennium sedan. Landets budgetunderskott har ökat kraftigt sedan Trump tillträdde.
”Om nya amerikanska obligationsemissioner kräver allt högre räntor och allt lägre priser finns en risk att systemet störs allvarligt”, säger Helen Thomas, vd för Blonde Money.
”Det skulle inte bara vara ett problem som är mångdubbelt större än den brittiska krisen för statsobligationer – det skulle få återverkningar på alla finansiella marknader.”
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Får globala återverkningar
USA:s dominerande ställning globalt gör att en våg av försäljningar av amerikanska statspapper skulle få återverkningar i hela det finansiella systemet.
Ekonomen James Sproule säger hos City AM att händelseutvecklingen bör tvinga brittiske finansministern John Healey att iaktta ”än större försiktighet” när han den 28 oktober lägger fram sin första budget.
”Healey måste följa både bokstaven och andemeningen i de så kallade gyllene reglerna”, sade han.
”Han måste avstå från att ändra beräkningsmetoderna för skulden och se till att skuldkvoten sjunker med en procentenhet eller mer.”
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