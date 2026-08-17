USA:s rekordräntor skapar global oro

Investerarna krävde nu en avkastning på 5,22 procent vid auktionen på 30-åriga statsobligationer till ett värde av 25 miljarder dollar, enligt det amerikanska finansdepartementet.

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Högsta lånekostnaden sedan 2001

Försäljningen innebär den högsta lånekostnaden sedan augusti 2001 och ligger betydligt högre än vid den auktion av 30-åriga obligationer, som hölls strax innan Donald Trump inledde sin andra mandatperiod som president.

Nu stiger även oron för hur det här ska slå mot andra ekonomier globalt. I London varnar en grupp ledande analytiker för att den brittiska ekonomin kan drabbas av en recession som är ”en storleksordning värre” än de senaste årens finanskriser, skriver City AM.

Obligationsförsäljningen i USA har återigen väckt farhågor om att USA:s alltmer expansiva finanspolitik kan utlsa en statsskuldskris utan motstycke i modern tid.

Det man målar upp är en kris där investerare flyr den amerikanska obligationsmarknaden till förmån för så kallade trygga hamnar som guld.

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