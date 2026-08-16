"Bokhandeln lika viktig som puben och ölen"

Bästsäljande författare har, tillsammans med 200 bokhandlare, skrivit till premiärminister och bett honom presentera ett lättnadspaket för fastighetsskatten för bokhandlar, som kämpar med ”orimligt höga skattekostnader”.

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”Lika viktigt som puben”

Maggie O´Farrell, Philip Pullman och de andra författarna framhåller för Burnham att bokhandlar bör prioriteras lika akut som pubar och musikscener, två verksamheter vars fastighetsskatt Burnham lovade sänka kraftigt bara dagar efter att han tillträtt.

”Efter beskedet om nya lättnader för pubar, klubbar och scener för livemusik blev vi djupt besvikna över att höra att bokhandlar inte skulle omfattas”, skriver de.

”Regeringen har erkänt att företag som bidrar till stor samhällsnytta förtjänar riktat stöd. Bokhandlar uppfyller tveklöst detta kriterium.”

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