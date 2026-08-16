Författare och bokhandlare uppmanar nu premiärministern att ägna lika mycket omsorg åt böcker och bokhandlar som han gör åt puben.
"Bokhandeln lika viktig som puben och ölen"
En stor mängd välkända författare uppmanar Storbritanniens nye premiärminister Andy Burnham att införa ett akutstöd för landets små bokhandlar, som ett led i hans löfte att rädda de brittiska stadskärnorna.
Bästsäljande författare har, tillsammans med 200 bokhandlare, skrivit till premiärminister och bett honom presentera ett lättnadspaket för fastighetsskatten för bokhandlar, som kämpar med ”orimligt höga skattekostnader”.
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”Lika viktigt som puben”
Maggie O´Farrell, Philip Pullman och de andra författarna framhåller för Burnham att bokhandlar bör prioriteras lika akut som pubar och musikscener, två verksamheter vars fastighetsskatt Burnham lovade sänka kraftigt bara dagar efter att han tillträtt.
”Efter beskedet om nya lättnader för pubar, klubbar och scener för livemusik blev vi djupt besvikna över att höra att bokhandlar inte skulle omfattas”, skriver de.
”Regeringen har erkänt att företag som bidrar till stor samhällsnytta förtjänar riktat stöd. Bokhandlar uppfyller tveklöst detta kriterium.”
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Tuffa årliga skattehöjningar
Bokhandlarna och författarna hävdar att finansdepartementet har medgett att bokhandlar förtjänar riktat stöd, i linje med regeringens åtagande att hjälpa företag som tillför ”socialt värde till våra lokalsamhällen”, refererar City AM.
Oberoende bokhandlar kommer att drabbas av årliga skattehöjningar på 4 563 pund fram till 2029-2030, vilket innebär att de skulle behöva sälja 1 141 extra böcker bara för att täcka den kostnaden, hävdar författare och bokhandlare.
De totala intäkterna från fastighetsskatt som betalas av oberoende bokhandlare väntas öka med 35 procent till 5,65 miljoner pund vid decenniets slut, enligt Booksellers Association, som organiserat kampanjen.
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Vill ha besked – tillför värde
Andy Burnham har presenterat planer på att slå till mot vape-butiker, spelhallar och andra ”oseriösa aktörer” på brittiska huvudgator.
Men Booksellers Association vill ha besked om hur han tänker hantera ”den andra halvan av ekvationen” genom att stödja verksamheter som tillför värde.
Organisationen menar att bokhandlar förtjänar stöd som en del av Burnhams satsning på stadskärnorna, eftersom de anordnar lokala evenemang och främjar läskunnigheten i hela landet.
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