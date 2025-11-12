Uppåt för kungens aktier – tajmade försäljning perfekt

Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …

Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …

Att ta in riskkapital kan vara ett stort steg, men det kan också bli startskottet för stark tillväxt. När Almi Invest går in som investerare får bolag inte bara tillgång till kapital, utan också en engagerad partner och tillgång till brett investerarnätverk – allt för att möjliggöra en hållbar tillväxt. För många bolag kommer det …

Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …

Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …

Folkaktien störst

Den som skickligt hanterar kungens aktier är hovets överintendent Jan Lindman skriver Placera.

ANNONS

Och att kungen är en man av folket syns även i börsportföljen.

Absolut störst tyngd har folkaktien Investor (börskurs Investor) där monarken precis som 750 000 andra svenskar är delägare. Hela 18 procent av kapitalet är placerat i Wallenbergarnas investmentbolag.

Näst störst är Industrivärden (börskurs Industrivärden) och på tredje plats Nordea (börskurs Nordea).

Aktien som kungen sålt allt i

När kungens portfölj senast synades så var det nästa största innehavet Volvo (börskurs Volvo) men den aktien har nu helt sålts av.

“I augusti dumpades allt i Volvo till ett värde om 2,46 Mkr, enligt Holdings. Sedan slutet av augusti har lastbilstillverkarens aktie tappat 9 procent, med andra ord en lyckad avyttring hittills”, skriver Placera.

Jämfört med september 2023 så steg aktien drygt 44 procent så det var verkligen en placering med god fingertoppkänsla.

I kungabarnens portfölj Gluonen har dock Volvo fått fortsatt förtroende att vara kvar visar Placeras granskning.

ANNONS

Läs även: Handelsbanken: Byggandet och bostadspriserna vänder upp – Dagens PS