Kungens börsportfölj växer på bra. Både till värde och antal aktier. Men en av de tidigare storinnehaven i en svensk börsklassiker har han nu sålt av allt i.
Uppåt för kungens aktier – tajmade försäljning perfekt
Det visar en genomgång av monarkens placeringar som tidningen Placera har gjort.
Läs även: Banken: Dags att köpa börsens verkstadsklassiker – Dagens PS
Vuxit rejält i värde
Kungen har haft goda år på börsen.
“Kung Carl XVI Gustafs portfölj Gallierafonden är nu värd 74,7 Mkr. Den omfattar 17 bolag, vilket är ett färre än förra året – men betydligt fler än vid millennieskiftet då innehaven endast var fyra”, skriver Placera.
När Dagens PS senast skrev om kungens innehav i september 2023 så uppgick det totala värdet till 51,8 miljoner kronor.
En stark uppgång på 44 procent på lite mer än två års investerande.
Folkaktien störst
Den som skickligt hanterar kungens aktier är hovets överintendent Jan Lindman skriver Placera.
Och att kungen är en man av folket syns även i börsportföljen.
Absolut störst tyngd har folkaktien Investor (börskurs Investor) där monarken precis som 750 000 andra svenskar är delägare. Hela 18 procent av kapitalet är placerat i Wallenbergarnas investmentbolag.
Näst störst är Industrivärden (börskurs Industrivärden) och på tredje plats Nordea (börskurs Nordea).
Aktien som kungen sålt allt i
När kungens portfölj senast synades så var det nästa största innehavet Volvo (börskurs Volvo) men den aktien har nu helt sålts av.
“I augusti dumpades allt i Volvo till ett värde om 2,46 Mkr, enligt Holdings. Sedan slutet av augusti har lastbilstillverkarens aktie tappat 9 procent, med andra ord en lyckad avyttring hittills”, skriver Placera.
Börsexperternas dom efter Volvos rapportsmäll – ändrar råden
Svenska lastbilskoncernen Volvos rapport blev en stor besvikelse på börsen i fredags. Nu har flera experter gett sin syn på den populära småspararaktien.
Jämfört med september 2023 så steg aktien drygt 44 procent så det var verkligen en placering med god fingertoppkänsla.
I kungabarnens portfölj Gluonen har dock Volvo fått fortsatt förtroende att vara kvar visar Placeras granskning.
Läs även: Handelsbanken: Byggandet och bostadspriserna vänder upp – Dagens PS
Bevakar börs, fonder och sparande. Skriver om både svenska och utländska aktier, bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för Dagens PS artikelserie Veckans börsprofil.
