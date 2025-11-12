Handelsbanken tror att 2026 är året då det är slagläge för den svenska verkstadssektorn på börsen. Men det gäller att vara selektiv i vilka aktier man väljer.
Banken: Dags att köpa börsens verkstadsklassiker
“Historiskt brukar kvalitetsaktier ta över när PMI passerar 50 – med 20 procentenheters överavkastning under år 1–3”, skriver banken i en ny analys av sektorn.
Läs även: Handelsbanken: Byggandet och bostadspriserna vänder upp – Dagens PS
På väg att vända upp
Flera signaler vittnar om att industri- och verkstadssektorn kan vara på väg mot ett par goda börsår menar Handelsbankens börsexperter.
“Efter en lång nedgång har industrin passerat konjunkturcykelns botten. Med fem kvartal av ordertillväxt ser vi en tydlig potential för volymökning och tvåsiffrig vinsttillväxt från 2026”, skriver de i en färsk analys och utvecklar om kvartalet som gick;
“Q3 blev det femte kvartalet i rad med organisk ordertillväxt (+4 procent år/år)”.
Även framåt ser det starkt ut för bolagen i sektorn menar Handelsbanken;
“Bolagens prognoser för Q4 är i stort sett oförändrade, men vissa ljusglimtar syns”.
Stark signal från PMI
Den kanske starkaste signalen för att det är läge att kliva in på börsen i sektorn är dock enligt banken de färska PMI-siffrorna, alltså inköpschefsindex.
“Samtidigt närmar sig ledande indikatorer som PMI (inköpschefsindex) 50, vilket historiskt markerat en vändpunkt för industriefterfrågan”, skriver banken och konstaterar;
“Europa har redan passerat 50, medan USA och Kina släpar efter. Räntesänkningar och möjliga finanspolitiska stimulanser kan dessutom bidra till att det stora behovet av ersättningsinvesteringar i äldre maskiner tar fart från 2026.
När PMI passerat 50 så har som sagt så kallade “kvalitetsaktier” levererat 20 procentenheters överavkastning under år 1–3 enligt bankens statistik.
Börsens klassiker
Vilka är då dessa börsens kvalitetsaktier som är värda att satsa på?
Handelsbanken understryker att industrisektorn faktiskt gått starkt i år, plus 18 procent, trots handelsoro och geopolitisk osäkerhet. Men det är framförallt tidiga cykliska aktier som Volvo (börskurs Volvo), Sandvik (börskurs Sandvik), SKF (börskurs SKF) och Autoliv (börskurs Autoliv) har överpresterat.
Nu är det dags för mer klassiska svenska bolag att ta över;
“Vi är fortsatt positiva till sektorn, men föredrar kvalitetsbolag med strukturell tillväxt och förbättringspotential. Dessa är: Alfa Laval (börskurs Alfa Laval), Atlas Copco (börskurs Atlas Copco), Epiroc (börskurs Epiroc), Kalmar, Valmet, SKF och Volvo. Samtliga med rek. Köp.”
Läs även: Hajpat AI-bolag föll tungt – drog med sig techaktier – Dagens PS
Bevakar börs, fonder och sparande. Skriver om både svenska och utländska aktier, bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för Dagens PS artikelserie Veckans börsprofil.
