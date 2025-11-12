Banken: Dags att köpa börsens verkstadsklassiker

BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

“Historiskt brukar kvalitetsaktier ta över när PMI passerar 50 – med 20 procentenheters överavkastning under år 1–3”, skriver banken i en ny analys av sektorn.

Läs även: Handelsbanken: Byggandet och bostadspriserna vänder upp – Dagens PS

På väg att vända upp

Flera signaler vittnar om att industri- och verkstadssektorn kan vara på väg mot ett par goda börsår menar Handelsbankens börsexperter.

“Efter en lång nedgång har industrin passerat konjunkturcykelns botten. Med fem kvartal av ordertillväxt ser vi en tydlig potential för volymökning och tvåsiffrig vinsttillväxt från 2026”, skriver de i en färsk analys och utvecklar om kvartalet som gick;

“Q3 blev det femte kvartalet i rad med organisk ordertillväxt (+4 procent år/år)”.

Även framåt ser det starkt ut för bolagen i sektorn menar Handelsbanken;

“Bolagens prognoser för Q4 är i stort sett oförändrade, men vissa ljusglimtar syns”.