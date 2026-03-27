Svenskt godis växer 30 procent och mattor tar över amerikanska marknaden

Cloetta – Lösgodis

Det är kanske den osannolika succén av dem alla. Den svenska lösgodistrenden, i sociala medier känd som ”Swedish candy”, driver tillväxten för Cloetta på den nordamerikanska marknaden. Försäljningen i USA ökade med cirka 30 procent under 2024, enligt Dagligvarunytt.

I december 2025 öppnade Cloetta sin första permanenta CandyKing-butik i New York, och bolagets ambition är nu att gradvis bredda sin marknadsnärvaro i USA och Kanada.

PS analys: TikTok och sociala medier har gjort lösgodiskonceptet viralt bland unga amerikaner. Fenomenet är svårt att kopiera snabbt. Det kräver logistik, varuexponering och ett etablerat lösgodissortiment. Cloetta har allt detta sedan decennier.

Bolaget avslutar 2025 med ett exceptionellt starkt fjärde kvartal, där justerad rörelsemarginal steg till 13,9 procent och styrelsen föreslår en höjd utdelning till 1,40 kronor per aktie. Aktien har stigit med nästan 85 procent på ett år och Handelsbanken upprepar köp med höjd riktkurs till 58 kronor.