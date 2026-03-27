Två svenska bolag bygger stabila positioner på den amerikanska konsumentmarknaden trots tullar och krig. Inte med vapen, AI eller teknikkomponenter, utan med godis och mattor.
Svenskt godis växer 30 procent och mattor tar över amerikanska marknaden
Försvarsaktier och halvledare har dominerat börsdiskussionen under 2025, men under radarn pågår en annan historia. Här är bolagen som säljer bra på den amerikanska marknaden just nu.
Cloetta – Lösgodis
Det är kanske den osannolika succén av dem alla. Den svenska lösgodistrenden, i sociala medier känd som ”Swedish candy”, driver tillväxten för Cloetta på den nordamerikanska marknaden. Försäljningen i USA ökade med cirka 30 procent under 2024, enligt Dagligvarunytt.
I december 2025 öppnade Cloetta sin första permanenta CandyKing-butik i New York, och bolagets ambition är nu att gradvis bredda sin marknadsnärvaro i USA och Kanada.
PS analys: TikTok och sociala medier har gjort lösgodiskonceptet viralt bland unga amerikaner. Fenomenet är svårt att kopiera snabbt. Det kräver logistik, varuexponering och ett etablerat lösgodissortiment. Cloetta har allt detta sedan decennier.
Bolaget avslutar 2025 med ett exceptionellt starkt fjärde kvartal, där justerad rörelsemarginal steg till 13,9 procent och styrelsen föreslår en höjd utdelning till 1,40 kronor per aktie. Aktien har stigit med nästan 85 procent på ett år och Handelsbanken upprepar köp med höjd riktkurs till 58 kronor.
Nordic Knots – Heminredning och mattor
Nordic Knots är ännu inte börsnoterat, men det är ett case som indirekt berör alla som äger Creades. Bolaget grundades 2016 av tre syskon i Stockholm och siktar på att passera 100 miljoner dollar, cirka 944 miljoner kronor, i omsättning under 2026. Bolaget positionerar sig som en ledande aktör inom heminredning globalt.
Den senaste kapitalanskaffningen uppgår till 105,4 miljoner kronor och leds av den amerikanska fonden Imaginary Ventures, känd för investeringar i Skims och Reformation. Creades är med som delägare med cirka 100 miljoner kronor.
PS analys: Bolaget lyckas i USA på grund av hemiredningstrender inom Scandi-estetiken, som karaktäriseras av minimalistisk, tidlös och naturmaterialbaserad inredning. Det säljer just nu starkt till den amerikanska medelklassen som letar alternativ till massproducerade heminredningsjättar.
