AP-fondernas skandalbolag kan gå under

Fem bolag blir en europeisk belysningskoncern. Emission pågår

De svenska AP-fonderna stod för allt kapital, men lät en annan, kanadensisk pensionsfond få röstmajoriteten.

Det handlar om brittiska Thames Water, vars moderbolag gick i konkurs redan sommaren 2024.

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Skuldtyngt skandalbolag

Första AP-fonden satsade i Thames Water och frågan är varför när bolaget dels har sin verksamhet i Storbritannien och dels ett arkiv av rubriker om miljöskandaler, rekordhöga böter, stora förluster och en gigantisk skuldbörda.

När Första AP-fonden upphörde, fördes investeringen över till Tredje och Fjärde AP-fonden. Nu förvaltas den enligt AM Watch enbart av Fjärde AP-fonden.

AM Watch rapporterade redan förra året att de två AP-fonderna skrivit ner sina mångmiljardinvesteringar i Thames Water till noll.

Exponeringen från de svenska pensionsfonderna byggdes via holländska Farmoor, där Tredje AP-fonden investerade cirka 3,7 miljarder kronor och Första AP-fonden drygt 2,8 miljarder kronor.

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