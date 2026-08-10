Det här är den brittiska satsningen som gav en dubbelt så stor förlust som den i Northvolt. Nu är skandalbolaget i hetluften igen.
AP-fondernas skandalbolag kan gå under
Redan i mars skrev Dagens PS om den satsning i Storbritannien som gav de svenska AP-fonderna ett haveri i en mångmiljardinvestering och en dubbelt så stor förlust som i Northvolt.
De svenska AP-fonderna stod för allt kapital, men lät en annan, kanadensisk pensionsfond få röstmajoriteten.
Det handlar om brittiska Thames Water, vars moderbolag gick i konkurs redan sommaren 2024.
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Skuldtyngt skandalbolag
Första AP-fonden satsade i Thames Water och frågan är varför när bolaget dels har sin verksamhet i Storbritannien och dels ett arkiv av rubriker om miljöskandaler, rekordhöga böter, stora förluster och en gigantisk skuldbörda.
När Första AP-fonden upphörde, fördes investeringen över till Tredje och Fjärde AP-fonden. Nu förvaltas den enligt AM Watch enbart av Fjärde AP-fonden.
AM Watch rapporterade redan förra året att de två AP-fonderna skrivit ner sina mångmiljardinvesteringar i Thames Water till noll.
Exponeringen från de svenska pensionsfonderna byggdes via holländska Farmoor, där Tredje AP-fonden investerade cirka 3,7 miljarder kronor och Första AP-fonden drygt 2,8 miljarder kronor.
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”Tillhandahöll allt kapital”
”De svenska fonderna tillhandahöll allt kapital”, skrev AM Watch men har ”formellt endast 49 procent av rösterna” medan den kanadensiska pensionsfonden Omers har röstmajoriteten.
Alla pengar kan betraktas som förlorade och värdet av investeringarna har skrivits ned till noll i tysthet. AM Watch ger ett perspektiv på storleken på förlusten;
”De förluster som de två pensionsfonderna lider är ungefär dubbelt så stora som deras allmänt omtalade förluster i den konkursdrabbade svenska batteritillverkaren Northvolt.”
Nu är Thames Water aktuellt igen, med brittiska tidningsrubriker om nya hot som kan göra att företaget går under.
Den här gången handlar det om brott mot pensionsregler, skriver City AM. Bolaget har missat en tidsfrist för att få sin tjänstepensionsplan värderad, en pensionsplan som omsluter mer än en miljard pund.
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”Ytterligare ett bakslag”
”Detta regelbrott är ytterligare ett bakslag för Thames Water, som kämpar för sin överlevnad för att undvika förstatligande och hantera en skuld på närmare 20 miljarder pund”, skriver City AM.
Det krisdrabbade vattenbolaget betjänar cirka 16 miljoner kunder, främst i London och sydöstra England.
I sin senaste rapport i juli bekräftade bolaget att de likvida medlen endast väntas räcka till någon gång under årets fjärde kvartal ”vilket innebär att likviditeten kommer att vara förbrukad vid utgången av 2026.”
Regeringen har avvisat en räddningsplan som skulle innebära ett tillskott av aktiekapital på cirka 3,4 miljarder pund och lånefinansiering på 6,5 miljarder pund, eftersom man inte vill riskera skattebetalarnas pengar.
Det är fullt möjligt att man inom de svenska AP-fonderna önskar att man resonerat likadant.