Priset på guld fortsätter uppåt, bland annat i spåren av att Kina via sin centralbank utökar sina guldreserver i snabb takt.
21 månader i rad: Kina köper på sig mer guld
Guldpriset fortsätter sin uppgång efter att Kinas centralbank förra veckan utökat sina guldreserver med cirka 20 ton, den största månadsökningen sedan i oktober 2023.
De officiella kinesiska reserverna har nu ökat under 21 månader i rad i takt med att Kina fortsätter att diversifiera sina reserver och stärka sin ställning på den globala guldmarknaden.
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Högsta sedan mitten av juni
Spotpriset på guld steg över 4 320 dollar per uns i fredags, den högsta nivån sedan mitten av juni.
Priset drivs av fortsatta centralbanksköp och en starkare kinesisk efterfrågan via guldbackade börshandlade fonder, ETF:er.
Vad gäller industrimetaller, visar Kinas senaste handelsstatistik fortsatt vikande siffror när det gäller import av koppar, skriver Think.
Importen av obearbetad koppar sjönk med 11,5 procent på årsbasis till 424 600 ton i juli, vilket innebar att volymerna hittills i år är 6,2 procent lägre.
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Stramare från gruvorna
Även importen av kopparkoncentrat minskade, vilket speglar det ökande trycket från ett stramare utbud från gruvorna.
Däremot steg importen av järnmalm med 3,3 procent på årsbasis till 108,1 miljoner ton, även om lägre marginaler inom stålindustrin och underhållsarbete fortsätter att dämpa efterfrågan.
På exportsidan ökade leveranserna av obearbetat aluminium och aluminiumprodukter med 18,6 procent på årsbasis till 640 000 ton, då producenter drog nytta av utbudsstörningar och handelsrelaterade problem kopplade till konflikten i Mellanöstern.
Stålexporten steg med 2,9 procent på årsbasis till 10,1 miljoner ton.
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Positivt för metaller
Marknadssentimentet bland spekulanter var fortsatt positivt för metaller. Förvaltare ökade sina nettolånga positioner i koppar på Comex med 11 306 kontrakt till 77 796 kontrakt, den högsta nivån sedan februari 2021.
Inom ädelmetaller ökade förvaltare sina nettolånga positioner i guld på Comex till den högsta nivån sedan januari,
Samtidigt steg antalet nettolånga positioner i silver på Comex för första gången på fem veckor.