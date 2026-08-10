21 månader i rad: Kina köper på sig mer guld

Fem bolag blir en europeisk belysningskoncern. Emission pågår

De officiella kinesiska reserverna har nu ökat under 21 månader i rad i takt med att Kina fortsätter att diversifiera sina reserver och stärka sin ställning på den globala guldmarknaden.

Fortsatt osäkert kring Hormuz: Oljepriset stiger. Dagens PS

Högsta sedan mitten av juni

Spotpriset på guld steg över 4 320 dollar per uns i fredags, den högsta nivån sedan mitten av juni.

Priset drivs av fortsatta centralbanksköp och en starkare kinesisk efterfrågan via guldbackade börshandlade fonder, ETF:er.

Vad gäller industrimetaller, visar Kinas senaste handelsstatistik fortsatt vikande siffror när det gäller import av koppar, skriver Think.

Importen av obearbetad koppar sjönk med 11,5 procent på årsbasis till 424 600 ton i juli, vilket innebar att volymerna hittills i år är 6,2 procent lägre.

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