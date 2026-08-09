Att backa är inget alternativ, säger försvarsbolagets Rheinmetalls chef Armin Papperger om de ryska planerna på att mörda honom.
Rheinmetallchefen Armin Papperger är föremål ryska mordplaner, som Dagens PS tidigare rapporterat om. Trots hoten tänker den tyske försvarschefen inte backa.
Rheinmetall-chefen har livvakter dygnet runt efter ryska mordplaner
Att backa är inget alternativ, säger försvarsbolagets Rheinmetalls chef Armin Papperger om de ryska planerna på att mörda honom.
”Man måste göra jobbet, och den som viker ner sig hör inte hemma på en sådan post”, säger Papperger till den tyska nyhetsbyrån dpa.
”Kneifen gilt nicht”, säger Papperger. Ungefär: Att backa är inget alternativ.
Säkerhetspådraget runt Rheinmetallchefen är nu på en nivå som normalt förknippas med Tysklands högsta politiska ledning som förbundskanslern. Papperger har personskydd dygnet runt och livvakter följer honom även på företagets huvudkontor.
Bränt ner trädgårdshus
Hoten har också blivit konkreta.
”Det är känt att någon har bränt ner mitt trädgårdshus och att det har hållits demonstrationer utanför mitt hus”, säger han.
Rheinmetalls centrala roll i Europas upprustning och stödet till Ukraina. Företaget är en av de viktigaste leverantörerna av ammunition och vapensystem till Ukraina och bygger även upp produktion i landet.
Tyska myndigheter har varnat för att Ryssland försöker kartlägga och påverka försvarsindustrin genom spionage, sabotage och andra typer av operationer. Hotbilden mot personer i företagens ledningar har också skärpts.
Tänker inte sluta
Säkerhetspolisen har bedömt att sabotagehotet från Ryssland är reellt. Myndigheten pekar på att Ryssland försöker destabilisera europeiska länder och att verksamheter som påverkar västs stöd till Ukraina är särskilt prioriterade mål.
Papperger verkar dock inte låta sig skrämmas.
”Om det är ett hot, ja – då kanske jag borde känna mig hotad”, säger han till dpa.
”Å andra sidan skyddar staten mig så långt det är möjligt.”
63-åringen har inga planer på att lämna sitt uppdrag. Kontraktet löper ytterligare tre och ett halvt år.
”Just nu känner jag mig ung, frisk och har väldigt roligt med att arbeta med mycket yngre människor”, säger Papperger.
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