Rheinmetall-chefen har livvakter dygnet runt efter ryska mordplaner

Säkerhetspådraget runt Rheinmetallchefen är nu på en nivå som normalt förknippas med Tysklands högsta politiska ledning som förbundskanslern. Papperger har personskydd dygnet runt och livvakter följer honom även på företagets huvudkontor.

Bränt ner trädgårdshus

Hoten har också blivit konkreta.

”Det är känt att någon har bränt ner mitt trädgårdshus och att det har hållits demonstrationer utanför mitt hus”, säger han.

Rheinmetalls centrala roll i Europas upprustning och stödet till Ukraina. Företaget är en av de viktigaste leverantörerna av ammunition och vapensystem till Ukraina och bygger även upp produktion i landet.

Tyska myndigheter har varnat för att Ryssland försöker kartlägga och påverka försvarsindustrin genom spionage, sabotage och andra typer av operationer. Hotbilden mot personer i företagens ledningar har också skärpts.