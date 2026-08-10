Dystert facit – bara en av fem svenska aktier ger vinst

Fem bolag blir en europeisk belysningskoncern. Emission pågår

Faktum är att en klart övervägande majoritet av de svenska aktierna är förlorare.

”Man har statistiken emot sig”, konstaterar aktiestrategen Erik Hansén som publicerat sin sammanställning på plattformen Substack och intervjuas i Dagens Industri med anledning av detta.

Den som hade placerat sina pengar på ett bankkonto under mätperioden på fem år hade fått bättre utdelning.

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Det överraskar stort då bankkonton som bekant ger låg sparränta. Åtminstone hos de svenska storbankerna.

I genomsnitt föll en aktie under den aktuella femårsperioden med hela 34 procent.

Sedan finns det givetvis aktier som gått åt andra hållet med bravur under samma tid. I sammanhanget nämns försvarsbolaget Saabs aktie, som upplevt ett kursrally på mer än 800 procent under de fem åren och därigenom eldar på indexen.

Men i skuggan av börseuforin finns en massa förlorare som gått nästan 80 procent back, visar granskningen samt att hälften förlorat två tredjedelar av sitt börsvärde.

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