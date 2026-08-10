Den nedslående statistiken – som en aktiestrateg tagit fram – omfattar 755 svenska börsnoterade företag och resultaten av deras aktier.
Dystert facit – bara en av fem svenska aktier ger vinst
Enligt den är det bara 20 procent av de svenska aktierna – en av fem – som gjort sina ägare glada de senaste fem åren med positiv avkastning.
Det står i bjärt kontrast till det intryck som börsen gett utåt sett i sommar och där rekorden avlöst varandra.
Faktum är att en klart övervägande majoritet av de svenska aktierna är förlorare.
”Man har statistiken emot sig”, konstaterar aktiestrategen Erik Hansén som publicerat sin sammanställning på plattformen Substack och intervjuas i Dagens Industri med anledning av detta.
Den som hade placerat sina pengar på ett bankkonto under mätperioden på fem år hade fått bättre utdelning.
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Det överraskar stort då bankkonton som bekant ger låg sparränta. Åtminstone hos de svenska storbankerna.
I genomsnitt föll en aktie under den aktuella femårsperioden med hela 34 procent.
Sedan finns det givetvis aktier som gått åt andra hållet med bravur under samma tid. I sammanhanget nämns försvarsbolaget Saabs aktie, som upplevt ett kursrally på mer än 800 procent under de fem åren och därigenom eldar på indexen.
Men i skuggan av börseuforin finns en massa förlorare som gått nästan 80 procent back, visar granskningen samt att hälften förlorat två tredjedelar av sitt börsvärde.
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Strategens råd till svenska småsparare
”Mitt budskap är att det för privatsparare är väldigt svårt att prickskjuta för att hitta rätt bolag. Det är betydligt svårare än man tror”, säger Erik Hansén till Di och råder småsparare att se till att ha en bred börsportfölj.
En diversifierad strategi ökar chansen att slå index – vilket är svårt – och få med börsens stora vinnare vid sidan av förlorarna. Genom att använda den taktiken slipper man försöka tajma marknaden.
Ofta, säger proffset, säljer sparare av vinnarna för tidigt för att casha hem vinsten, samtidigt som många är exponerad för länge i börsens förlorare.
Hans tips I Di är också att tillämpa ”en momentumbaserad strategi”, typ att fånga uppgången när det syns i aktiekursen – med betoning på ”ett systematiskt och regelbaserat sätt”.
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