Tung kritik mot Elon ute i landet

I flera artiklar i Svenska Dagbladet, som Dagens PS berättat om, granskas vitvarujätten Elon. Tidningen har kunnat berättat om sponsoravtal med nära anhöriga och försäljning av varor svart av höga chefer.

Svenska Dagbladet har tagit del av hur diskussionerna gått på företagets intranät efter avslöjandena. Det är ingen nådig kritik som luftas. ”Fartblinda”, ”skrämmande”, ”risk att detta är toppen på ett isberg”, och ”jag förespråkar polisanmälan”, är några åsikter som dryftas enligt tidningen.

Rensa ut hela styrelsen

Inte heller är kritiken tillbakahållen när tidningen ringer runt till Elon-handlare i Sverige

”Det måste rensas ut, hela styrelsen måste bort”, säger Ove Fagerström, till tidningen.

Läs mer: Uppgifter: Elon-chef sålde butiksvaror svart (Dagens PS)

Han driver en butik i Hudiksvall tillsammans med sin son och ser att lönsamheten sakta men säkert blivit sämre. Han tror att de flesta av koncernens handlare tycker så.

”Man har fullständigt krossat marginalerna för oss handlare. Jag säger inga namn men somliga är väl nöjda, de som har varit med på lite konstigheter. Men annars tror jag att 90 procent av dem är väldigt missnöjda”, säger han till SvD.