Tung kritik mot Elon ute i landet

Bilden är ifrån Elon i Nordstan i Göteborg. Elon är ett företag som brottas med många problem just nu. (Foto: Pressbild)
Roland Klinga
Roland Klinga
Uppdaterad: 14 nov. 2025Publicerad: 14 nov. 2025

Turerna kring vitvarujätten Elon sprider missnöje ut i landet bland bolagets handlare. Nu kräbver man att styrelsen rensas ut.

I flera artiklar i Svenska Dagbladet, som Dagens PS berättat om, granskas vitvarujätten Elon. Tidningen har kunnat berättat om sponsoravtal med nära anhöriga och försäljning av varor svart av höga chefer.

Svenska Dagbladet har tagit del av hur diskussionerna gått på företagets intranät efter avslöjandena. Det är ingen nådig kritik som luftas. ”Fartblinda”, ”skrämmande”, ”risk att detta är toppen på ett isberg”, och ”jag förespråkar polisanmälan”, är några åsikter som dryftas enligt tidningen.

Rensa ut hela styrelsen

Inte heller är kritiken tillbakahållen när tidningen ringer runt till Elon-handlare i Sverige

”Det måste rensas ut, hela styrelsen måste bort”, säger Ove Fagerström, till tidningen.

Läs mer: Uppgifter: Elon-chef sålde butiksvaror svart (Dagens PS)

Han driver en butik i Hudiksvall tillsammans med sin son och ser att lönsamheten sakta men säkert blivit sämre. Han tror att de flesta av koncernens handlare tycker så.

”Man har fullständigt krossat marginalerna för oss handlare. Jag säger inga namn men somliga är väl nöjda, de som har varit med på lite konstigheter. Men annars tror jag att 90 procent av dem är väldigt missnöjda”, säger han till SvD.

Inlett granskning

SvD:s rapportering om Elon-koncernen har gjort att bolaget tagit initiativ till extern utredning som ”ska säkerställa transparens och objektivitet” i koncernen. 

På torsdagen kom besked att advokat Biörn Riese, bland annat vice ordförande i Swedbank och ledamot i Institutet mot mutor (IMM), har anlitats av Elon som oberoende extern granskare. Utredningen inleds omgående. 

Läs mer: "Kriget mot svarta pengar är förlorat" (Dagens PS)

Under veckan har Elon också på sin internwebb publicerat helt nya riktlinjer för hur sponsring ska gå till, efter att SvD avslöjat hur tre toppchefer på bolaget fått sponsring till nära anhöriga, eller till egna privata bolag. 

Enligt de nya interna riktlinjerna ska Elon inte längre ingå nya sponsoravtal, endast vd får godkänna undantag, som också måste gå via styrelsen. Dessutom vill man, enligt Svenska Dagbladet, backa ur sponsoravtal är det går.

Missad skatt

Som om inte problemen var stora nog har också Elon historiskt redovisat felaktiga värden i sin redovisning av kemikalieskatt till Skatteverket. Elon uppskattar att misstaget påverkar det egna kapitalet med 70 miljoner kronor. Kemikalieskatten är en fast summa skatt som läggs på bland annat vitvaror.

Läs mer: Ryska ligor tvättar miljoner – avlönar svartarbetare (Realtid)

På torsdagen släppte bolaget sin delårsrapport, som innehöll nya krisbesked. Nu gäller det besparingar och nedläggningar. Delar av den norska verksamheten, som fram tills nu har letts av Norge-vd:n Hans-Eric Schultz, ska läggas ner. 

I samband med det skriver bolaget ner värdet på tillgångar i Norge med 60 miljoner kronor. Hans-Eric Schultz är den chef som misstänks ha sålt varor svart, enligt Svenska Dagbladets granskning.

Roland Klinga
Roland Klinga

Jag har jobbat över trettio år som journalist. Mest med ekonomi- och arbetsmarknadsjournalistik. Men också med grävande journalistik och politik. Jag är väldigt sportintresserad och håller Västerås SK högt. Dessutom är jag en flitig musiksamlare. Har över 7000 skivor.

