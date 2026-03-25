I vissa delar av Europa kan pensionen räcka till både vardag och guldkant. I andra räcker den knappt till det mest nödvändiga.
Europa: Här räcker pensionen längst
Det svenska pensionssystemet har vid upprepade tillfällen fått kritik under de senaste åren. Senast i fjol slog förbundet Kommunal fast att pensionen för många inte räcker till en rimlig levnadsnivå.
Faktum är att 70 procent av Sveriges pensionärer inte klarar sig på allmän pension – trots årtionden av slit.
På vissa håll i Europa är läget dock ännu värre.
Nu har löne- och HR-företaget Moorepay kartlagt hur långt statliga pensioner räcker i Europa.
20 av 39 länder, men…
I 20 av 39 undersökta länder räcker pensionerna inte ens till de grundläggande levnadskostnaderna.
Ovanstående kostnader inkluderar dock inte hyra, vilket innebär att ännu fler länder sannolikt skulle hamna i den nedre gruppen om boendekostnader räknades in. Dessa har nämligen ökat betydligt snabbare än lönerna, vilket innebär att många europeiska hushåll nu lägger en rekordstor del av sin inkomst på boende.
Här räcker pensionen längst
I länder som Luxemburg, Italien och Finland ser det ljust ut.
I Luxemburg är den genomsnittliga statliga pensionen mer än dubbelt så hög som levnadskostnaderna (exklusive hyra, som sagt). Pensionen ligger på 28 790 euro medan kostnaderna landar på 12 791 euro – ett överskott på nästan 16 000 euro.
Spanien och Danmark ligger hack i häl – även där närmar sig pensionerna det dubbla jämfört med levnadskostnaderna.
Även Sverige placerar sig i den övre halvan. Här täcker pensionerna omkring 158 procent av levnadskostnaderna.
Topp 5: Här räcker pensionen längst i Europa:
- Luxemburg: 225 procent
- Italien: 210 procent
- Finland: 208 procent
- Spanien: 199 procent
- Danmark: 189 procent
Mittemellan – det går runt, men inte mycket mer
Mittegruppen består av länder där pensionerna räcker, men bara precis.
I exempelvis Schweiz, Irland och Storbritannien täcker pensionerna mellan 120 och 130 procent av levnadskostnaderna.
Det innebär att marginalerna är små. Det finns utrymme för det nödvändiga – men inte mycket mer.
Här räcker pensionen inte
Rör vi oss österut möter vi en annan verklighet.
I 20 av 39 undersökta länder räcker pensionerna inte till för att täcka levnadskostnaderna alls.
I Georgien täcker pensionen bara 22 procent av levnadskostnaderna. I Ukraina och Albanien är siffran 29 procent. I Moldavien 42 procent.
Det betyder att pensionen inte ens räcker till hälften av det som behövs för att klara vardagen.
Här är läget tuffast:
- Georgien: 22 procent
- Albanien: 29 procent
- Ukraina: 29 procent
- Moldavien: 42 procent
- Bosnien och Hercegovina: 53 procent
- Cypern: 58 procent
- Nordmakedonien: 61 procent
- Turkiet: 64 procent
- Lettland: 65 procent
Pensionen – den viktigaste inkomsten
För de flesta äldre i Europa är pensionen helt avgörande.
Två tredjedelar av inkomsten för personer över 65 år kommer från offentliga utbetalningar, enligt siffror från Euronews.
Det gör frågan om pensionernas nivåer till något mer än bara siffror. Det handlar om vardag, trygghet – och i vissa fall ren överlevnad.
