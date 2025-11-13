En högt uppsatt Elon-chef ska ha sålt varor svart. Nu har chefen stängts av under intern utredning.
Uppgifter: Elon-chef sålde butiksvaror svart
I en granskning av vitvarujätten Elon kunde Svenska Dagbladet nyligen avslöja att tre toppdirektörer på vitvarujätten Elon var involverade i sponsring som gynnar egna intressen. Marknadschefen ska exempelvis ha givit sin son ett sponsringskontrakt.
Nu kommer nästa smäll. Bolagets Norgechef, Hans-Eric Schultz, uppges ha sålt varor svart. I ett av fallen tidningen granskat har slutkunden bekräftat att betalning har gått till den höga chefen.
Tystnad från chefen
SvD har försökt ställa frågor till den utpekade chefen. Men han vill inte svara på några frågor. Istället har det varit Elon Groups styrelseordförande Fredrik Johansson som svarat på frågor.
Läs mer: Utskälld reklamkampanj anmäld 70 gånger (Dagens PS)
Till Svenska Dagbladet säger han aldrig har hört talas om att det skulle förekomma svarta affärer inom bolaget.
”Om det mot förmodan skulle förekomma, då är det polisanmälan och avsked direkt”, säger han till tidningen.
Extern utredning
I onsdags tog Elon-koncernen ett beslut om att man tillsätter en extern utredning mot bakgrund av gällande sponsring och SvD:s frågor om påstådda svarta affärer. Enligt uppgifter till tidningen fick bolagets styrelse tips redan i våras om oegentligheter i bolaget.
”I brevet påstås bland annat att Hans-Eric Schultz under flera år har ”sålt bolagets egendom och tillgodogjort sig medel direkt för egen vinning”, skriver SvD.
Läs mer: FI: Konsumenter betalar flera miljarder för onödiga försäkringar (Realtid)
Uppgifterna undersöktes av Elons revisionskommitté ochSchultz förnekade påståendena i brevet. Kommittén trodde på honom då. Men gör inte det längre, enligt Svenska Dagbladet.
”Ja, tyvärr så är det så sedan någon vecka tillbaka”, säger Fredrik Johansson till tidningen.
Hans-Eric Schultz har tagits ur tjänst av personliga skäl har koncernen berättat. Och på torsdagen kom besked att advokat Biörn Riese, bland annat vice ordförande i Swedbank och ledamot i Institutet mot mutor (IMM), har anlitats av Elon som oberoende extern granskare.
Jag har jobbat över trettio år som journalist. Mest med ekonomi- och arbetsmarknadsjournalistik. Men också med grävande journalistik och politik. Jag är väldigt sportintresserad och håller Västerås SK högt. Dessutom är jag en flitig musiksamlare. Har över 7000 skivor.
En högt uppsatt Elon-chef ska ha sålt varor svart. Nu har chefen stängts av under intern utredning.
