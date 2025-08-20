Trumps handelskrig: "Vi står vid stupet"

Amerikanska bönder som odlar sojabönor står inför en dramatisk ekonomisk kris. Den kommer sedan deras största kund, Kina, vänt sig bort från amerikanska leveranser.

Kina, världens största importör av sojabönor, har i stället säkrat mer än 12 miljoner ton bönor från Brasilien för leveranser i september och oktober., skriver Dagens näringsliv.

Det gör man på bekostnad av de amerikanska bönderna. Kina har infört en tull på 20 procent på amerikanska sojabönor.

I ett brev till president Donald Trump skriver nu American Soybean Association och begär omedelbara åtgärder för att säkra ett handelsavtal som öppnar marknaden igen.

”Amerikanska sojabönsproducenter står vid randen av ett handels- och finansiellt stup”, skriver ASA-direktören Caleb Ragland i brevet.

Störst i världen

De senaste åren har Brasilien blivit världens största sojabönsproducent. Med cirka 40 procent av den globala produktionen har man även positionerat sig som den största exportören.

Brasilien kan nu i stort sett täcka Kinas hela enorma efterfrågan ensamt, en kapacitet som byggts efter den tidigare handelskonflikten mellan USA och Kina 2018.

Vanligen reserverar Kina 14 procent av sina årliga inköp i USA innan den amerikanska skörden börjar i september. I år har Kina inte beställt en enda böna.

”Sojabönsbönder är under extrem ekonomisk press. Priserna fortsätter att falla, medan insatsvaror och utrustning blir allt dyrare. Amerikanska bönder kan inte överleva en utdragen handelskonflikt med vår största kund”, skriver ASA.

