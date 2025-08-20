Dagens PS
Trumps handelskrig: "Vi står vid stupet"

Trumps handelskrig knäcker amerikanska bönder
Arbete på sojabönsfälten i brasilianska Campo Maurao. Efter förra handelskriget mellan USA och Kina har Brasilien byggt upp sin kapacitet. (Foto: Dirce Portugal/AP-TT)
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 20 aug. 2025Publicerad: 20 aug. 2025

USA:s handelskrig mot Kina har satt amerikanska jordbrukare i kläm. Nu varnar de för en akut ekonomisk kris i närtid.

Amerikanska bönder som odlar sojabönor står inför en dramatisk ekonomisk kris. Den kommer sedan deras största kund, Kina, vänt sig bort från amerikanska leveranser.

Kina, världens största importör av sojabönor, har i stället säkrat mer än 12 miljoner ton bönor från Brasilien för leveranser i september och oktober., skriver Dagens näringsliv.

Det gör man på bekostnad av de amerikanska bönderna. Kina har infört en tull på 20 procent på amerikanska sojabönor.

I ett brev till president Donald Trump skriver nu American Soybean Association och begär omedelbara åtgärder för att säkra ett handelsavtal som öppnar marknaden igen.

”Amerikanska sojabönsproducenter står vid randen av ett handels- och finansiellt stup”, skriver ASA-direktören Caleb Ragland i brevet.

Störst i världen

De senaste åren har Brasilien blivit världens största sojabönsproducent. Med cirka 40 procent av den globala produktionen har man även positionerat sig som den största exportören.

Brasilien kan nu i stort sett täcka Kinas hela enorma efterfrågan ensamt, en kapacitet som byggts efter den tidigare handelskonflikten mellan USA och Kina 2018.

Vanligen reserverar Kina 14 procent av sina årliga inköp i USA innan den amerikanska skörden börjar i september. I år har Kina inte beställt en enda böna.

”Sojabönsbönder är under extrem ekonomisk press. Priserna fortsätter att falla, medan insatsvaror och utrustning blir allt dyrare. Amerikanska bönder kan inte överleva en utdragen handelskonflikt med vår största kund”, skriver ASA.

Donald Trumps handelskrig för de amerikanska sojabönsodlarna mot stupet. Det skriver deras organisation och kräver snabba åtgärder. (Foto: Alex Brandon/AP-TT)
Kina köper 61 procent

De senaste fem åren har Kina stått för i snitt 61 procent av världens sojabönsköp. USA har traditionellt varit den största leverantören. Under skördeåret 2023/2024 köpte Kina 54 procent av de sojabönor USA exporterade.

Vita huset har kommenterat situationen med ett icke-svar.

”President Trump kommer att fortsätta att öppna marknaderna och skapa lika villkor för amerikanska bönder för att säkerställa att de kan sälja så många amerikansktillverkade varor som möjligt”, säger biträdande pressekreterare Anna Kelly hos Bloomberg

För Kina är samtidigt storbeställningarna från Brasilien en del i det allt bredare och allt närmare samarbetet mellan länderna, inte minst inom jordbruk.

I hamnen i Santos investerar statliga kinesiska jätten Cofco i sin största exportterminal utanför Kina.

Den kommer att tredubbla kapaciteten till 14 miljoner ton och hantera majs, socker och sojabönor.

Långsiktig plan

Investeringen ses som en del i Kinas plan för att säkra långsiktig tillgång till Latinamerikans jordbruksresurser, samtidigt som man minskar beroendet av USA.

2017 köpte China Merchants Port Holdings 90 procent av hamnoperatören i Paranaguá, en annan viktig brasiliansk exporthamn och China Railway bygger hundratals kilometer järnväg som förbinder jordbruksområden och hamnar.

Det tar inte slut där. Vid Stillahavskusten i Peru slutför Cosco Shipping ett hamnprojekt värderat till 3,5 miljarder dollar som kommer att minska transporttider till Asien markant.

Det finns även planer på en järnvägslinje över Latinamerika, från Brasilien till Peru.

