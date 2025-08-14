Nya amerikanska hot mot väst

Ett drygt halvår med Donald Trump och hans regim har ritat om världskartan i ett antal avseenden.

En tydlig kursändring, kanske den tydligaste, är ambitionen att styra världen ensidigt och göra det via handelsdiktat och tullar, samtidigt som man åsidosätter alla internationella organ och samarbeten.

Nu tar regimen ytterligare ett steg i den riktningen när USA hotar med nya tullar och sanktioner mot Ryssland och Kina och varnar Europa för vad som händer om man inte ställer sig bakom USA:s nya diktat.

”Stå upp eller håll tyst”

Landets finansminister Scott Bessent utfärdade onsdag en skarp varning till de europeiska nationerna.

När USA inför nya tullar och sanktioner måste Europa stödja landet.

”Det är dags att stå upp eller hålla tyst”, säger Bessent hos Bloomberg.

”Vi har infört sekundära sanktioner mot Indien eftersom de köpte rysk olja. Och om det inte förändras, föreställer jag mig att sanktionerna eller sekundära sanktioner kommer att öka. Européerna kommer att behöva stödja oss med dessa sanktioner”, slår Bessent fast.

