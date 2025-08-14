Dagens PS
Dagensps.se
Världen

Nya amerikanska hot mot väst

USA hotar Europa igen
USA:s finansminister Scott Bessent framför nu nya hot mot landets allierade i Europa, som måste stötta USA vad landet än gör, enligt Bessent. (Foto: Magnus Lejhall/TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 14 aug. 2025Publicerad: 14 aug. 2025

USA hotar med nya tullar och sanktioner mot Ryssland och Kina och hotar Europa om man inte ställer sig bakom allt USA gör.

Ett drygt halvår med Donald Trump och hans regim har ritat om världskartan i ett antal avseenden.

En tydlig kursändring, kanske den tydligaste, är ambitionen att styra världen ensidigt och göra det via handelsdiktat och tullar, samtidigt som man åsidosätter alla internationella organ och samarbeten.

Nu tar regimen ytterligare ett steg i den riktningen när USA hotar med nya tullar och sanktioner mot Ryssland och Kina och varnar Europa för vad som händer om man inte ställer sig bakom USA:s nya diktat.

”Stå upp eller håll tyst”

Landets finansminister Scott Bessent utfärdade onsdag en skarp varning till de europeiska nationerna.

När USA inför nya tullar och sanktioner måste Europa stödja landet.

”Det är dags att stå upp eller hålla tyst”, säger Bessent hos Bloomberg.

”Vi har infört sekundära sanktioner mot Indien eftersom de köpte rysk olja. Och om det inte förändras, föreställer jag mig att sanktionerna eller sekundära sanktioner kommer att öka. Européerna kommer att behöva stödja oss med dessa sanktioner”, slår Bessent fast.

Trump och Putin som vaxskulpturer i ryska Sankt Petersburg. Denna vecka möts förebilderna till dockorna i Alaska för att tala om Ukraina. (Foto: Dmitri Lovetsky/AP-TT)
Vilseleder om EU

USA:s finansminister låter påskina att européerna haft en ljum inställning till sekundära sanktioner och högre tullar vid ett G7-möte i Kanada tidigare i år.

Det påstår Bessent trots att EU varit bland dem som infört flest sanktioner efter invasionen av Ukraina 2022 och att EU nyligen godkänt sitt 18:e sanktionspaket mot Ryssland.

Scott Bessent drar sig inte för att håna sina kollegor från övriga G7-länder i intervjun hos Bloomberg.

”Jag tittade på ledarna runt bordet och frågade om alla här kan stödja 200 procents sekundära tullar mot Kina. Och gissa vad? Alla ville plötsligt se vad de hade på sig för skor”, säger Bessent.

”Måste stödja USA”

Under fredagen kommer Donald Trump att möta Vladimir Putin i Alaska för att diskutera Ukraina.

Finansminister Bessent är tydlig med att alla alternativ finns på bordet och att sanktionerna mot Ryssland både kan förstärkas och lindras, beroende på utfallet av mötet.

Men oavsett resultatet och USA:s beslut så måste Europa stödja åtgärderna, säger Scott Bessent.

