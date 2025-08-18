Tung chefsekonom: Därför är USA på fallrepet

Han har inlägg på X pekat ut den ekonomiska politiken som roten till det onda.

Men exakt när USA går in i en lågkonjunktur kan han inte säga. Däremot räknar han med att lågkonjunkturen varar i minst några månader.

Räknar med djup och lång recession

“Anledningen till att ekonomin står på randen till recession är politiken. Om vi går in i en recession kommer lågkonjunkturen att bli hur djup och lång den kommer att bli på grund av politiken”, hävdar Moody’s chefsekonom Mark Zandi.

Han pratar om nedgångar i jobbtillväxten i USA och “betydande” konsekvenser av tullarna, vilket han bedömer kommer visa sig “de närmaste månaderna” med stigande priser.

USA:s återhållsamma invandringspolitik bidrar också till det prekära läget, menar han och framhåller att vissa branscher redan gått in i lågkonjunktur.

Ekonomen: Extrem osäkerhet i USA

Den ekonomiska osäkerheten i USA beskriver han i Business Insider som extrem, och att det fört med sig att företag väntar med investeringar och nyanställningar.

“Jag tror att avmattningen i tillväxten och accelerationen av inflationen helt och hållet beror på den ekonomiska politiken”, säger Moody’s Analytics chefsekonom vidare och slår fast att Trumps ekonomiska politik är mycket oförutsägbar.

När det kommer till räntan i USA kan en sänkning från centralbanken Fed göra att den amerikanska ekonomin blir än mer instabil, befarar Zandi och tillägger i Business Insider att ingen tillgångsklass är säker i en lågkonjunktur.

