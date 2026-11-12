Trump pekar ut Nvidias nästa vd – vill se Apple-legendaren ta över

”Nu när Nvidias vd Jensen Huang – som har gjort ett fantastiskt jobb – har avgått, finns det bara en man som kan ta över hans plats: Tim Cook från Apple. En legend ersätter en legend!”, skriver Trump på sitt sociala nätverk Truth Social, rapporterar TT.

Utspelet kommer efter att Huang lämnat vd-posten i Nvidia.

Hans avgång följer på uppmärksammade avslöjanden om två otrohetsaffärer som väckt stor uppmärksamhet kring halvledarjättens högsta chef.

Nvidia skakas av vd-beskedet

Avhoppet är ett hårt slag mot Nvidia som blivit ett av världens mest värdefulla börsbolag tack vare den explosionsartade efterfrågan på AI-chip.

Enligt Reuters ska finanschefen Colette Kress gå in som tillförordnad vd medan bolaget letar efter en permanent ersättare.

Beskedet om Huangs avgång fick Nvidia-aktien att falla med över 12 procent och hotade att radera omkring 500 miljarder dollar i börsvärde.

Cook lämnade Apple efter 15 år

Tim Cook tog över som vd för Apple 2011 efter grundaren Steve Jobs. Under hans ledning växte bolaget till en av världens största börsjättar.

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Den 1 september 2026 lämnade Cook över vd-posten till John Ternus som tidigare var chef för Apples hårdvaruutveckling.

Cook blev i stället styrelseordförande med titeln ”executive chairman”. Han har därmed fortfarande en ledande roll i Apple, även om det operativa ansvaret ligger hos efterträdaren, enligt bolaget.

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