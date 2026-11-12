Aktieanalys Nvidia: Tre scenarier för kursen efter Huangs avgång

Aktien öppnade på 151,10 dollar i New York den 12 november. Stängningskursen den 11 november var 173,73 dollar, enligt Stocktitan, vilket ger ett fall på 13,03 procent. Räknat på bolagets egen vinst kan kursen hamna mellan 118 och 197 dollar, beroende på vilket p/e-tal marknaden ger aktien.

Jun Bei Liu, förvaltare på Ten Cap, säger till Reuters:

Han är Nvidias ansikte utåt, och Nvidia har stått i centrum för AI-utbyggnaden.

Den 2 oktober ägdes aktien av 111 444 kunder hos Avanza, och hos Nordnet var ägarna 104 067, enligt Dagens PS.

Vinsten har mer än fördubblats

Kursen delad med vinsten per aktie ger p/e-talet. Det visar hur många års vinst en köpare betalar för om vinsten står still.

Under räkenskapsårets första halvår tjänade Nvidia 4,85 dollar per aktie, mot 1,84 dollar ett år tidigare, enligt kvartalsrapporten. Tillsammans med andra halvåret av förra räkenskapsåret blir vinsten de senaste fyra kvartalen 7,91 dollar per aktie. Vid öppningskursen ger det ett p/e-tal på 19,1.

Ska man tro analytikernas väntade vinst ligger det istället på cirka 12, det lägsta sedan november 2012 enligt LSEG, rapporterade Reuters. Skillnaden mot 19,1 betyder att analytikerna väntar sig en högre vinst de kommande tolv månaderna.

Raset tog aktien under 164 dollar. Om den inte återhämtar sig därifrån är det troligast att den hamnar kring 141 till 144 dollar, skriver Jared Blikre på Yahoo Finance.