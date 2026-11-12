Efter skandalen kring grundaren Jensen Huangs spionaffär och avgång den 12 november, värderas Nvidia lägre än någon gång sedan 2012, räknat på väntad vinst. Aktien är i fritt fall, och vi analyserar hur mycket mer kursen kan gå ner i tre olika scenarier.
Aktieanalys Nvidia: Tre scenarier för kursen efter Huangs avgång
Jensen Huang avgick med omedelbar verkan, och finanschefen Colette Kress blir tillfällig vd, meddelade Nvidia. Den 8 november erkände han otrohet i ett mejl till personalen, skrev Dagens PS. Den 11 november rapporterade New York Times att han även haft en relation med en anställd.
Aktien öppnade på 151,10 dollar i New York den 12 november. Stängningskursen den 11 november var 173,73 dollar, enligt Stocktitan, vilket ger ett fall på 13,03 procent. Räknat på bolagets egen vinst kan kursen hamna mellan 118 och 197 dollar, beroende på vilket p/e-tal marknaden ger aktien.
Jun Bei Liu, förvaltare på Ten Cap, säger till Reuters:
Han är Nvidias ansikte utåt, och Nvidia har stått i centrum för AI-utbyggnaden.
Den 2 oktober ägdes aktien av 111 444 kunder hos Avanza, och hos Nordnet var ägarna 104 067, enligt Dagens PS.
Vinsten har mer än fördubblats
Kursen delad med vinsten per aktie ger p/e-talet. Det visar hur många års vinst en köpare betalar för om vinsten står still.
Under räkenskapsårets första halvår tjänade Nvidia 4,85 dollar per aktie, mot 1,84 dollar ett år tidigare, enligt kvartalsrapporten. Tillsammans med andra halvåret av förra räkenskapsåret blir vinsten de senaste fyra kvartalen 7,91 dollar per aktie. Vid öppningskursen ger det ett p/e-tal på 19,1.
Ska man tro analytikernas väntade vinst ligger det istället på cirka 12, det lägsta sedan november 2012 enligt LSEG, rapporterade Reuters. Skillnaden mot 19,1 betyder att analytikerna väntar sig en högre vinst de kommande tolv månaderna.
Raset tog aktien under 164 dollar. Om den inte återhämtar sig därifrån är det troligast att den hamnar kring 141 till 144 dollar, skriver Jared Blikre på Yahoo Finance.
Lärdomar från Intel och McDonald’s vd-affärer
Ser man till vd-avgångar inom liknande bransch i liknande situation så behöver man inte blicka långt. När vd:n Brian Krzanich avgick från Intel år 2018 tog finanschefen över som tillfällig vd. Krzanich hade haft en kärleksrelation med en anställd, vilket bröt mot företagets uppförandekod. Ett år senare låg aktien 8,7 procent lägre, utdelningar inräknade, visar en genomgång från 24/7 Wall St.
För Nvidia skulle samma tapp betyda att aktien når 137,95 dollar. Ännu lägre blir det med ett p/e-tal på 12, alltså LSEG:s tal, på den senaste kvartalsvinsten i årstakt, 9,84 dollar. Då landar kursen på 118,08 dollar.
Går man till helt andra branscher där en vd sparkats för att ha haft en affär med en anställd, så finns Mcdonald’s nära till hands. Där McDonald’s gick aktien upp 14,7 procent ett år efter att Steve Easterbrook fick sparken år 2019, utdelningar inräknade. Med samma uppgång skulle Nvidias aktie ligga på 173,31 dollar, det vill säga runt stängningskursen den 11 november.
Det finns också ett räkneexempel uppåt. I det senaste kvartalet tjänade Nvidia 2,46 dollar per aktie. Fortsätter vinsten i samma takt blir den 9,84 dollar på ett år. Är investerarna beredda att betala 20 gånger den vinsten, ungefär lika mycket som vid öppningen den 12 november, blir kursen 196,80 dollar.
Analytikerna sänker riktkurserna
Bernstein och Citi har sänkt sina riktkurser, men båda ligger ännu högre. Bernstein har halverat riktkursen till 200 dollar, enligt Yahoo Finance, och Citi har gått ned från 285 till 225 dollar, rapporterar Blockonomi.
Raymond James behåller sitt starkaste köpråd inför rapporten. Simon Leopold, bankens analytiker, skriver i en analys som Yahoo Finance återger:
Vi tvivlar på att den distraktion som vd:ns snedsteg skapat förändrar grunderna.
Förvaltaren Armina Rosenberg på Minotaur Capital sa den 11 november, efter uppgifterna om att styrelsen förberedde sig för att avsätta Huang, till Reuters:
Marknaden har börjat prissätta Nvidia utan grundaren som det troliga utfallet och inte som en svansrisk.
Kvartalsrapporten släpps den 17 november klockan 22.20 svensk tid, enligt Nvidia. Då kommer nästa fingervisning svart på vitt hur hårt fallet för aktien blir, eller om det dämpas.
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