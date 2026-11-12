AI-kungen faller – nu skakas bolaget som byggt hela börsrallyt

Finanschefen Colette Kress tar över som tillförordnad vd medan Nvidia letar efter en permanent efterträdare.

Även styrelsen möbleras om. Tidigare Synopsys-chefen och Nvidia-ledamoten Harvey Jones blir bolagets första styrelseordförande.

Huang lämnar även styrelsen. Han äger omkring 3,61 procent av Nvidia och är bolagets fjärde största aktieägare, enligt Reuters.

Börsjätten drar med sig AI-sektorn

Nvidia värderas till över 4 000 miljarder dollar och har varit en av de viktigaste drivkrafterna bakom teknikbörsens uppgång.

Bolagets avancerade chip används för att träna och driva AI-modeller. Därmed har Nvidia blivit en central leverantör till teknikjättarna som investerar miljardbelopp i datacenter och artificiell intelligens.

Hur beroende börsen blivit av bolaget framgår av utvecklingen i Nasdaq. Nvidia har varit en viktig motor bakom indexets uppgång under året. När aktien pressats har det också bidragit till nedgången på teknikbörsen, rapporterar Associated Press.

Enligt AP har Nvidia redan fallit omkring 34 procent från sin rekordnivå för drygt en månad sedan. Bolagets värdering har därmed blivit allt känsligare för både AI-oron och den växande ledningskrisen.