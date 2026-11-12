Jensen Huang lämnar Nvidia efter en vecka av skandaler och växande press på bolagets ledning. Aktien rasar i förhandeln och avhoppet skapar nya frågetecken kring AI-boomens kanske viktigaste bolag.
AI-kungen faller – nu skakas bolaget som byggt hela börsrallyt
Nvidia har blivit symbolen för den globala AI-ruschen.
Nu lämnar grundaren och vd Jensen Huang sin post efter 33 år vid rodret. Beskedet får aktien att falla med över 10 procent i förhandeln och väcker oro långt utanför bolagets egna aktieägare.
Finanschefen Colette Kress tar över som tillförordnad vd medan Nvidia letar efter en permanent efterträdare.
Även styrelsen möbleras om. Tidigare Synopsys-chefen och Nvidia-ledamoten Harvey Jones blir bolagets första styrelseordförande.
Huang lämnar även styrelsen. Han äger omkring 3,61 procent av Nvidia och är bolagets fjärde största aktieägare, enligt Reuters.
Börsjätten drar med sig AI-sektorn
Nvidia värderas till över 4 000 miljarder dollar och har varit en av de viktigaste drivkrafterna bakom teknikbörsens uppgång.
Bolagets avancerade chip används för att träna och driva AI-modeller. Därmed har Nvidia blivit en central leverantör till teknikjättarna som investerar miljardbelopp i datacenter och artificiell intelligens.
Hur beroende börsen blivit av bolaget framgår av utvecklingen i Nasdaq. Nvidia har varit en viktig motor bakom indexets uppgång under året. När aktien pressats har det också bidragit till nedgången på teknikbörsen, rapporterar Associated Press.
Enligt AP har Nvidia redan fallit omkring 34 procent från sin rekordnivå för drygt en månad sedan. Bolagets värdering har därmed blivit allt känsligare för både AI-oron och den växande ledningskrisen.
Kinaaffären kan skapa nya problem
Avgången kommer efter rapporter om Huangs privata relationer och misstankar om kopplingar till kinesisk underrättelsetjänst. Nvidias styrelse inledde en oberoende utredning efter uppgifterna.
Affären har också fått säkerhetspolitiska följder. Reuters rapporterar att kinesiska AI-bolag nu försöker säkra tillgången till Nvidia-chip genom att boka beräkningskapacitet i datacenter utanför Kina.
Bakgrunden är oron för att Washington ska skärpa reglerna för hur kinesiska bolag får fjärråtkomst till avancerade amerikanska AI-chip.
Det skulle kunna bli ytterligare ett hinder för Nvidias affärer på en marknad där exportrestriktionerna redan begränsar försäljningen.
Svårt att ersätta grundaren
En annan utmaning är att Huang varit betydligt mer än en traditionell vd.
Han har byggt upp bolaget sedan 1993 och varit en central kraft bakom Nvidias relationer med kunder och samarbetspartner.
Michael Feldman, portföljförvaltare på Clearbridge Investments, pekar på risken att bolaget får svårt att samordna den komplexa verksamheten utan sin grundare.
”Risken ligger i genomförandet. Jensen har varit den dirigent som hållit ihop ett oerhört komplext maskineri”, säger han till Reuters.
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