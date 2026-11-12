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Nvidia-aktien rasar när Huang får gå

Nvidias avgångne vd Jensen Huang. Arkivbild.
Nvidias avgångne vd Jensen Huang. Foto: Anders Wiklund/TT

Efter ett par minuters handel på Wall Street har Nvidias aktie fallit 13,4 procent.

New York-börsen faller – medan halvledarjätten Nvidias aktie rasar efter vd:n Jensen Huangs framtvingade avgång på grund av otrohetsskandalerna.

Efter ett par minuters handel på Wall Street har Nvidias aktie fallit 13,4 procent.

Detta sedan två otrohetsaffärer som uppdagats inom bara några dagar fått bägaren att rinna över. Efter ett extrainsatt styrelsemöte i Nvidia fick Jensen Huang gå på torsdagen.

Osäkerheten kring världens näst högst värderade börsbolag skapar oro även i den övriga AI-världen. Också flera andra AI-bolag – som Sandisk, Marvell, Micron, Oracle, Qualcomm och Texas Instruments – dras med i fallet.

Samtidigt tar börsen i stort inte alls lika mycket stryk.

Dow Jones industriindex är plus 0,1 procent. Breda S&P 500-index har fallit 0,6 och tekniktunga Nasdaqs kompositindex 1,2 procent.

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