Nvidia-aktien rasar när Huang får gå

Detta sedan två otrohetsaffärer som uppdagats inom bara några dagar fått bägaren att rinna över. Efter ett extrainsatt styrelsemöte i Nvidia fick Jensen Huang gå på torsdagen.

Osäkerheten kring världens näst högst värderade börsbolag skapar oro även i den övriga AI-världen. Också flera andra AI-bolag – som Sandisk, Marvell, Micron, Oracle, Qualcomm och Texas Instruments – dras med i fallet.

Samtidigt tar börsen i stort inte alls lika mycket stryk.

Dow Jones industriindex är plus 0,1 procent. Breda S&P 500-index har fallit 0,6 och tekniktunga Nasdaqs kompositindex 1,2 procent.