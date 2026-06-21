Brist på bränsle. Dåligt bränsle. Långväga jakt på bränsle. Rederier varnar för att krisen kring olja fortsätter länge trots avtal USA-Iran.
Trots avtalet USA-Iran: För lite olja – och för dålig
Fartyg jagar vida omkring efter bränsle som en konsekvens av USA:s krig mot Iran.
Chefer för rederier varnar för fortsatta störningar, trots överenskommelsen om att avsluta krigsföringen och öppna Hormuzsundet.
Fartyg har tvingats vänta veckor eller segla hundratals extra mil för att få tag i bränsle, när de etablerade vägarna för energiförsörjning brutits sönder av kriget, enligt branschchefer.
Analytiker: Så vann Kina USA:s krig mot Iran. Dagens PS
”Hittar inte bränsle”
Semiramir Paliou, vd för Diana Shipping som är ett av världens största noterade torrbulkrederier, säger att hans företag omdirigerat fartyg från Japan till Korea minst två gånger de senaste veckorna i jakt på bränsle.
”Våra befraktare kan inte alltid hitta de mängder bränsle som de letar efter eller i de hamnar som fartygen skulle segla till”, är beskedet.
Kommentaren upprepas av Costas Delaports, vd för Drydel Shipping. Hans företag fick vänta 10-12 dagar på att tanka i Singapore och Fujairah, i stället för normala 2-3 dagar.
”Vi var tvungna att avvika för att hitta en bunkringshamn från östra Indien till Singapore eftersom vi inte var säkra på att vi hitta tillräckligt med bränsle”, säger han hos Financial Times.
Delaports tillägger att det även blev problem att få tag i smörjmedel till motorer för hans företags fartyg, där vissa endast fick 60 procent av vad de beställde.
Nasa har bestämt sig: Han lurar Musk på Mars-resan. Dagens PS
Högre kostnader för alla
Medan konflikten har drivit upp fraktpriserna för tankfartyg har den drabbat andra med högre kostnader, inklusive för bränsle och flygbiljetter för att flytta ersättningsbesättning till fartyg runt om i världen.
Trots den överenskommelse som gjorts mellan Iran och USA väntar sig cheferna att krisen kommer att påverka branschen i flera månader när fartyg lämnar Gulfen och leveranskedjorna återupprättas.
Vapenvila fick oljepriset att sjunka direkt. Dagens PS
”De flesta har dragit sig ur”
Fujairah, vid Omanbuktens kust nära Hormuzsundets mynning, var världens tredje största hamn för tankning av fartyg före krisen.
Enligt prissättningsbyrån Argus står landet nu inför brist på mycket lågsvavlig eldningsolja (VLSFO), ett vanligt bunkerbränsle, efter att konflikten minskat importen av råmaterial och leveranser från Kuwaits al-Zour-raffinaderi.
”De flesta större bunkerleverantörer i Fujairah har helt dragit sig ur marknaden under första halvan av juni”, säger Siew Hua Seah, chef för prissättning av marina bränslen på Argus.
Problemet: ”För dåligt bränsle”
”Som en följd av de höga priserna har vi haft ett antal tillfällen där bränslekvaliteten som levererats till våra fartyg inte varit bra”, säger Semiramir Paliou.
Bränsle av låg kvalitet kan skada fartygsmotorer och besättningar utför tester innan de använder det.
Om bränslet inte håller måttet tvingas fartygen att ”debunkra” genom att lossa det i närmaste hamn och ersätta det med bränsle av bättre kvalitet.