Trots avtalet USA-Iran: För lite olja – och för dålig

Fartyg har tvingats vänta veckor eller segla hundratals extra mil för att få tag i bränsle, när de etablerade vägarna för energiförsörjning brutits sönder av kriget, enligt branschchefer.

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”Hittar inte bränsle”

Semiramir Paliou, vd för Diana Shipping som är ett av världens största noterade torrbulkrederier, säger att hans företag omdirigerat fartyg från Japan till Korea minst två gånger de senaste veckorna i jakt på bränsle.

”Våra befraktare kan inte alltid hitta de mängder bränsle som de letar efter eller i de hamnar som fartygen skulle segla till”, är beskedet.

Kommentaren upprepas av Costas Delaports, vd för Drydel Shipping. Hans företag fick vänta 10-12 dagar på att tanka i Singapore och Fujairah, i stället för normala 2-3 dagar.

”Vi var tvungna att avvika för att hitta en bunkringshamn från östra Indien till Singapore eftersom vi inte var säkra på att vi hitta tillräckligt med bränsle”, säger han hos Financial Times.

Delaports tillägger att det även blev problem att få tag i smörjmedel till motorer för hans företags fartyg, där vissa endast fick 60 procent av vad de beställde.

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