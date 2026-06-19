Det har blivit eldupphör i konflikten mellan Israel och Hizbollah. Det fick oljepriset att reagera på en gång.
Vapenvila fick oljepriset att sjunka direkt
Oljepriserna föll kraftigt på fredagen efter nya signaler om minskade spänningar i Mellanöstern.
Marknaden reagerade särskilt på uppgifter om en vapenvila mellan Israel och den Iranstödda Hizbollahrörelsen.
Det minskade oron för störningar i regionens energiförsörjning.
Tror på minskad risk
Brent-oljan sjönk omkring en procent till strax över 79 dollar per fat, medan den amerikanska WTI-oljan föll nära 0,8 procent till omkring 76 dollar.
Därmed var de båda på väg mot veckofall på omkring åtta procent, skriver CNBC.
Prisnedgången markerar en tydlig omsvängning jämfört med tidigare under konflikten, då oljepriset steg över 120 dollar per fat på farhågor om att viktiga transportleder skulle påverkas.
Investerarna tycks nu i stället bedöma att risken för omfattande leveransstörningar har minskat.
Flera besked i samma riktning
En viktig faktor är utvecklingen kring Hormuzsundet, den strategiskt avgörande passage där en betydande del av världens oljeexport transporteras.
Enligt amerikanska företrädare har iranska styrkor under de senaste dygnen avstått från att angripa fartyg i området.
Samtidigt har fler än 12 miljoner fat olja transporterats genom sundet under det senaste dygnet, vilket bidragit till att lugna marknaden.
Även andra åtgärder har stärkt förtroendet. USA:s havsblockad har avslutats och Kuwait har börjat häva tidigare force majeure-besked.
Tillsammans har detta fått investerare att räkna med att den akuta fasen av krisen är över.
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Svårt att förutsäga
Osäkerheten är dock inte helt borta. Planerade uppföljande samtal mellan USA och Iran i Schweiz ställdes oväntat in, vilket väcker frågor om möjligheterna att omvandla den tillfälliga avspänningen till en mer långsiktig lösning.
Marknadsbedömare pekar också på att flera stora rederier ännu inte återupptagit trafiken genom regionen fullt ut.
Försäkringspremierna för fartyg ligger dessutom kvar på förhöjda nivåer, vilket antyder att aktörerna fortfarande ser risker.
Trots fredagens prisfall ser flera analytiker begränsat utrymme för ytterligare nedgångar på kort sikt.
Brentoljan väntas enligt vissa prognoser handlas inom intervallet 75–82 dollar per fat under de kommande veckorna.
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