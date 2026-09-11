Nya möbler och varmare färger. Det är knep som Starbucks nu satsar på för att få sina kunder att stanna längre i lokalen.
Kunder stannar inte längre på Starbucks – nu möblerar kedjan om
Starbucks investerar omkring en miljard dollar i att göra tusentals av sina kaféer mer inbjudande.
Det är ett försök att locka tillbaka kunder som vill stanna längre och umgås.
Satsningen är en del av vd Brian Niccols plan för att vända utvecklingen efter två svaga år för kaffekedjan.
Har fått en rejäl makeover
Målet är att upp till 9 000 kaféer ska få en varmare och mer hemtrevlig utformning, skriver Financial Times.
Satsningen omfattar bland annat fler stolar, soffor, mattor, gardiner, växter, böcker och annan inredning som ska få lokalerna att kännas mer som sociala samlingsplatser.
Starbucks har redan installerat omkring 25 000 nya sittplatser. Ungefär 1 500 kaféer väntas ha genomgått förändringar till slutet av september.
Kostnaden ligger på omkring 150 000 dollar per kafé, vilket är betydligt mindre än tidigare renoveringar som i vissa fall kunde kosta tio gånger så mycket.
Förändringarna genomförs huvudsakligen nattetid för att undvika att kaféerna behöver stängas.
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Ska inte bara satsa på snabba köp
Satsningen markerar en tydlig förändring från den utveckling som tog fart under pandemin.
När Starbucks åter öppnade sina kaféer efter covid-19 hade många sittplatser tagits bort på grund av social distansering.
Samtidigt ökade andelen kunder som beställer via mobilappen och snabbt hämtar sina beställningar.
I dag står mobilbeställningar för omkring en tredjedel av Starbucks transaktioner i USA, mer än dubbelt så stor andel som 2019.
Utvecklingen har gjort många kaféer mer inriktade på snabba köp än på att få kunderna att stanna.
Nu försöker Starbucks återuppliva rollen som ett så kallat tredje rum mellan hemmet och arbetsplatsen. Satsningen sker samtidigt som konkurrensen hårdnar från både snabbväxande kedjor och mindre, fristående kaféer.
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Viktig satsning i Los Angeles
Los Angeles är ett av de viktigaste områdena för satsningen. Sedan 2025 har mer än 200 Starbucks-kaféer i regionen byggts om.
Förändringarna är en del av Niccols bredare vändningsplan. Den omfattar även snabbare service, nya produkter och omfattande kostnadsbesparingar.
Starbucks har satt målet att spara två miljarder dollar under de kommande två åren.
Samtidigt har bolaget genomfört över 100 uppsägningar inom avdelningen för kafédesign och utveckling. Starbucks uppger dock att neddragningarna inte ska bromsa renoveringstakten.
Efter en svag period har försäljningen i jämförbara amerikanska butiker börjat återhämta sig. Under det senaste kvartalet ökade försäljningen med 7,9 procent.
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