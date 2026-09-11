Kunder stannar inte längre på Starbucks – nu möblerar kedjan om

Ska inte bara satsa på snabba köp

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Satsningen markerar en tydlig förändring från den utveckling som tog fart under pandemin.

När Starbucks åter öppnade sina kaféer efter covid-19 hade många sittplatser tagits bort på grund av social distansering.

Samtidigt ökade andelen kunder som beställer via mobilappen och snabbt hämtar sina beställningar.

I dag står mobilbeställningar för omkring en tredjedel av Starbucks transaktioner i USA, mer än dubbelt så stor andel som 2019.

Utvecklingen har gjort många kaféer mer inriktade på snabba köp än på att få kunderna att stanna.

Nu försöker Starbucks återuppliva rollen som ett så kallat tredje rum mellan hemmet och arbetsplatsen. Satsningen sker samtidigt som konkurrensen hårdnar från både snabbväxande kedjor och mindre, fristående kaféer.

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Viktig satsning i Los Angeles

Los Angeles är ett av de viktigaste områdena för satsningen. Sedan 2025 har mer än 200 Starbucks-kaféer i regionen byggts om.

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Förändringarna är en del av Niccols bredare vändningsplan. Den omfattar även snabbare service, nya produkter och omfattande kostnadsbesparingar.

Starbucks har satt målet att spara två miljarder dollar under de kommande två åren.

Samtidigt har bolaget genomfört över 100 uppsägningar inom avdelningen för kafédesign och utveckling. Starbucks uppger dock att neddragningarna inte ska bromsa renoveringstakten.

Efter en svag period har försäljningen i jämförbara amerikanska butiker börjat återhämta sig. Under det senaste kvartalet ökade försäljningen med 7,9 procent.

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