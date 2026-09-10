Bessent utmanar valutahandlare om yen: "Jag är huset nu"

”Jag är huset nu”, säger Scott Bessent enligt Bloomberg.

Efter USA:s och Japans gemensamma försök att stärka yenen säger han att han har ett informationsövertag – och utmanar handlare att gå emot honom.

”Jag har assymetrisk information”

Uttalandet kom vid ett framträdande vid Southern Methodist University i Texas på tisdagen, där finansministern beskrev sin position på valutamarknaden. När USA ingriper för att stärka den japanska yenen har han, enligt egen utsago, god insyn i vad japanska beslutsfattare och Bank of Japan kommer att göra.

”Ni kan satsa mot mig om ni vill. Jag har asymmetrisk information”, säger han och beskriver det som sin ”dröm” att ta risker när han vet mer än marknaden.

Det är en ovanligt offensiv hållning från en finansminister. Bessent har bakgrund som hedgefondförvaltare och har under de senaste månaderna blivit allt mer aktiv på finansmarknaderna.