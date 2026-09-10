USA:s finansminister Scott Bessent utmanar valutahandlarna att satsa mot Japans yen – men varnar för att han själv sitter på ett informationsövertag.
Bessent utmanar valutahandlare om yen: "Jag är huset nu"
USA:s finansminister Scott Bessent har ingripit flera gånger för att backa upp Japans valuta yen, och nu trappar han upp ordkriget mot valutamarknaden.
”Jag är huset nu”, säger Scott Bessent enligt Bloomberg.
Efter USA:s och Japans gemensamma försök att stärka yenen säger han att han har ett informationsövertag – och utmanar handlare att gå emot honom.
”Jag har assymetrisk information”
Uttalandet kom vid ett framträdande vid Southern Methodist University i Texas på tisdagen, där finansministern beskrev sin position på valutamarknaden. När USA ingriper för att stärka den japanska yenen har han, enligt egen utsago, god insyn i vad japanska beslutsfattare och Bank of Japan kommer att göra.
”Ni kan satsa mot mig om ni vill. Jag har asymmetrisk information”, säger han och beskriver det som sin ”dröm” att ta risker när han vet mer än marknaden.
Det är en ovanligt offensiv hållning från en finansminister. Bessent har bakgrund som hedgefondförvaltare och har under de senaste månaderna blivit allt mer aktiv på finansmarknaderna.
Yen upp efter draget
Det var i slutet av juli som USA och Japan genomförde en ovanlig gemensam intervention för att köpa yen. Det var den första samordnade insatsen mellan länderna på valutamarknaden på många år. Japan spenderade totalt 15,4 biljoner yen, motsvarande omkring 99 miljarder dollar, på valutainterventioner mellan den 30 juli och 26 augusti.
Yenen har därefter stärkts kraftigt. På onsdagen handlades dollarn kring 153 yen, vilket innebär att yenen har stigit mer än 6 procent mot dollarn sedan slutet av juli.
Draget har dock retat upp andra aktörer, som Europeiska centralbanken som säger att de inte informerats i förväg. Många har också varnat för att historiska exempel visar att valutainterventioner sällan slutat väl.
Kräver höjning av räntan
Bessent verkar dock räkna med ytterligare stöd från japansk penningpolitik. Bloomberg uppger att Bank of Japan lutar åt att höja styrräntan med 0,25 procentenheter den 18 september. Bessent har under en längre tid pressat centralbanken att höja räntorna för att stärka yenen. Japan har länge haft lägre ränta än omvärlden.
Marknaden har lyssnat.
Hedgefonder positionerar sig för att dollarn ska falla under 150 yen före årets slut. Vissa optionsaffärer pekar till och med mot nivåer kring 140 yen per dollar.
Men alla är inte övertygade om att Bessent faktiskt sitter på information som marknaden saknar.
”Det är möjligt att Bessents uttalanden om ’asymmetrisk information’ bara är en bluff”, säger Yujiro Goto, valutastrateg på Nomura Securities, enligt Bloomberg.
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