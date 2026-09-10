Nedåt på Wall Street när oljepriset rusade

Geopolitisk oro i Mellanöstern driver upp oljepriset.

Den Iranstödda Huthirörelsen tog under torsdagen kontroll över den strategiskt belägna staden Mocka vid Röda havet och riktar nu in sig på sundet Bab al-Mandab, som är en viktig farled för den globala handeln.

Dessutom visade nya uppgifter att Saudiarabien producerade 6,2 miljoner fat olja om dagen i augusti, ett ras på 23 procent jämfört med i juli, enligt en rapport från oljekartellen Opec.

Oljepriset rusar 7 procent. Ett fat Nordsjöolja kostar knappt 108 dollar, jämfört med 101 dollar under morgonen.