Nedåt på Wall Street när oljepriset rusade
Wall Street-börserna fortsatte handelsveckan i moll samtidigt som oljepriset steg kraftigt. Ledande index i New York sjönk på torsdagen.
Dow Jones industriindex och breda S&P 500-index föll båda 0,6 procent, medan tekniktunga Nasdaqs kompositindex tappade 0,7 procent.
Geopolitisk oro i Mellanöstern driver upp oljepriset.
Den Iranstödda Huthirörelsen tog under torsdagen kontroll över den strategiskt belägna staden Mocka vid Röda havet och riktar nu in sig på sundet Bab al-Mandab, som är en viktig farled för den globala handeln.
Dessutom visade nya uppgifter att Saudiarabien producerade 6,2 miljoner fat olja om dagen i augusti, ett ras på 23 procent jämfört med i juli, enligt en rapport från oljekartellen Opec.
Oljepriset rusar 7 procent. Ett fat Nordsjöolja kostar knappt 108 dollar, jämfört med 101 dollar under morgonen.