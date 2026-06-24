Nu ska tyskarna bli spioner på riktigt

Kommer en ny lag

Den nya lag regeringen föreslår kommer att kullkasta det system för politisk och rättslig granskning som BND för närvarande verkar under och ändra reglerna kring vem som kan och inte kan övervakas.

Det är, naturligtvis, i hög grad Rysslands attack mot Ukraina som ritat om alla kalkyler.

”Vi har nått den punkt där människor inser att vi måste skydda detta land bättre än vi har kunnat göra de senaste åren”, säger Marc Henrichmann, ordförande för den parlamentariska kommitté som övervakar BND.

När Donald Trump pausade utbytet av underrättelser med Ukraina i mars 2025, blev det en aha-upplevelse för hela kontinentens spioner och agentledningar.

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Merz hävdar att den nya BND-lagen kommer att ta itu med det här problemet. Tanken är att den ska täcka fyra områden: signalspaning, AI och teknik, nya befogenheter kring att agera mot motståndare och tillsynen av BND.

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Får inte lagra info nog länge

BND tar dagligen emot enorma mängder digital data, men strikta regler begränsar hur spionorganisationen kan använda denna information.

Den kan inte obegränsat komma åt information om tyska medborgare och inte alls använda information om journalister, inte heller något som har med sexuella eller religiösa preferenser att göra.

”En misstänkt rysk spion anställd som journalist på ett av Kremls tama mediehus är skyddad från övervakning av tysk lag”, som Financial Times uttrycker saken.

Det finns dessutom strikta restriktioner för datalagring, så att BND ibland tvingas radera datamängder redan efter två veckor.

Allt detta tillhör de områden den nya lagen ska åtgärda. Regeringen säger att man vill göra tillsynen mer ”hanterbar”.

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Friedrich Merz och hans regering förbereder en ny lag som ska ge Tysklands spioner och agenter chansen att fungera effektivt i en förändrad situation. (Foto: Kay Nietfeld/AP-TT)

”Avgörande” om något händer

Att ge BND rättslig befogenhet att behålla den mängd data som den samlar upp från sina avlyssningscentraler längre, så mycket som 15 månader för metadata, är avgörande för vad som i BND-jargong kallas myndighetens ”kallstartsförmåga”.

När det oväntade händer kan en lagrad ”buffert” av data att gå igenom vara avgörande för att få ledtrådar.

För sju år sedan, 2019, öppnade BND sitt nya huvudkontor i centrala Berlin, en byggnad som faktiskt är världens största högkvarter för underrättelseverksamhet och långt större än CIA i Langley.

Nu hoppas alla att BND är den sovande jätte som ska vakna och hantera hotet från Ryssland – men vet att det krävs mycket.

”Att ändra lagen är en början”, säger en högt uppsatt tjänsteperson hos BND till FT, ”men det är egentligen bara början.”

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