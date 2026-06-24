Det har känts obekvämt i decennier och spökena har hängt i luften. Men nu ska Tysklands spioner bli som filmen de sponsrade.
Nu ska tyskarna bli spioner på riktigt
Tyskland försökte en gång skapa sin egen James Bond. Han hette Bob Urban och var agent 18, inte 007.
Men i övrigt var han en kopia – kvinnotjusande, beväpnad, Porsche-körande och en agent med förkärlek för handling före diskretion.
Filmen, ”Mr Dynamite – Tomorrow Death Will Kiss You”, kom 1967 men blev en flopp – trots att den i hemlighet fått sponsring från den riktiga underrättelsetjänsten, västtyska BND.
Nu hoppas ändå den tyska regeringen att kunna få in lite mer av Agent 18:s fiktiva anda i BND.
Det moderna Tyskland har, enkelt uttryckt, aldrig känt sig bekvämt med spioner. En stor del av det har med spöken från två totalitära regimer att göra – Adolf Hitlers nazistat och Sovjet-vasallen DDR.
Begravda sedan länge hänger deras skugga ännu över den offentliga debatten och regeringens sätt att hantera underrättelsetjänsterna.
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Tog två dagar vid invasionen
2022 var ett lågvattenmärke. BND var så handlingsförlamat att när de ryska bomberna började falla över Kyiv, tog det BND:s dåvarande chef två dagar att nå polska gränsen.
Varningar om att ryssarna kunde gå till attack fick tyskarna från CIA och SIS i stället.
Fyra år senare vill den tyska regeringen göra BND till en modern och effektiv spiontjänst för att motverka hotet från Ryssland, inte minst när alla europeiska ledare insett att man inte kan fortsätta luta sig mot USA.
”Med tanke på det ansvar vi bär i Europa, och med tanke på vår storlek och ekonomiska styrka, är det därför vår ambition att BND ska arbeta på högsta underrättelsenivå”, sade förbundskansler Friedrich Merz i ett tal hösten 2025.
Regeringen har redan ökat BND:s budget med cirka 25 procent till 1,51 miljarder euro i år och väntas lägga fram en ny lag om myndighetens arbete i höst.
Kommer en ny lag
Den nya lag regeringen föreslår kommer att kullkasta det system för politisk och rättslig granskning som BND för närvarande verkar under och ändra reglerna kring vem som kan och inte kan övervakas.
Det är, naturligtvis, i hög grad Rysslands attack mot Ukraina som ritat om alla kalkyler.
”Vi har nått den punkt där människor inser att vi måste skydda detta land bättre än vi har kunnat göra de senaste åren”, säger Marc Henrichmann, ordförande för den parlamentariska kommitté som övervakar BND.
När Donald Trump pausade utbytet av underrättelser med Ukraina i mars 2025, blev det en aha-upplevelse för hela kontinentens spioner och agentledningar.
Merz hävdar att den nya BND-lagen kommer att ta itu med det här problemet. Tanken är att den ska täcka fyra områden: signalspaning, AI och teknik, nya befogenheter kring att agera mot motståndare och tillsynen av BND.
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Får inte lagra info nog länge
BND tar dagligen emot enorma mängder digital data, men strikta regler begränsar hur spionorganisationen kan använda denna information.
Den kan inte obegränsat komma åt information om tyska medborgare och inte alls använda information om journalister, inte heller något som har med sexuella eller religiösa preferenser att göra.
”En misstänkt rysk spion anställd som journalist på ett av Kremls tama mediehus är skyddad från övervakning av tysk lag”, som Financial Times uttrycker saken.
Det finns dessutom strikta restriktioner för datalagring, så att BND ibland tvingas radera datamängder redan efter två veckor.
Allt detta tillhör de områden den nya lagen ska åtgärda. Regeringen säger att man vill göra tillsynen mer ”hanterbar”.
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”Avgörande” om något händer
Att ge BND rättslig befogenhet att behålla den mängd data som den samlar upp från sina avlyssningscentraler längre, så mycket som 15 månader för metadata, är avgörande för vad som i BND-jargong kallas myndighetens ”kallstartsförmåga”.
När det oväntade händer kan en lagrad ”buffert” av data att gå igenom vara avgörande för att få ledtrådar.
För sju år sedan, 2019, öppnade BND sitt nya huvudkontor i centrala Berlin, en byggnad som faktiskt är världens största högkvarter för underrättelseverksamhet och långt större än CIA i Langley.
Nu hoppas alla att BND är den sovande jätte som ska vakna och hantera hotet från Ryssland – men vet att det krävs mycket.
”Att ändra lagen är en början”, säger en högt uppsatt tjänsteperson hos BND till FT, ”men det är egentligen bara början.”