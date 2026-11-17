Elon Musk, Bill Ackman och andra tunga namn i Silicon Valley mobiliserar för att få tillbaka Jensen Huang som vd för Nvidia. En namninsamling har passerat 180 000 underskrifter, men bolagets styrelse vägrar hittills att öppna dörren för en comeback.
Techmiljardärerna gör uppror – vill tvinga tillbaka Nvidia-grundaren
Ett ovanligt maktspel har brutit ut kring världens ledande AI-chiptillverkare. Bara några dagar efter att Jensen Huang lämnade vd-posten växer kampanjen för att återinsätta honom.
Bland de mest profilerade supportrarna finns Tesla-miljardären Elon Musk, Epic Games-chefen Tim Sweeney och investeraren Bill Ackman. Även Replits vd Amjad Masad har anslutit sig till uppropet.
Enligt Reuters hade namninsamlingen passerat 180 000 underskrifter på måndagen. Tusentals personer som uppger sig vara Nvidia-anställda har också skrivit under.
I ett öppet brev kräver kampanjens anhängare att styrelsen låter Huang återvända medan en oberoende utredning pågår.
”Sätt tillbaka honom, gör några förändringar i styrelsen och gå vidare”, sa investeraren Bill Ackman vid ett framträdande i Silicon Valley, enligt tyska Handelsblatt.
Styrelsen sätter stopp för comeback
Men stödet från teknikbranschens makthavare har hittills inte fått Nvidia-styrelsen att ändra kurs.
Enligt Financial Times överväger styrelsen inte att återinsätta Huang. Fokus ligger i stället på en utredning av omständigheterna kring hans avgång.
Även CNBC rapporterar att styrelsen inte diskuterar någon återkomst.
Nvidia har anlitat advokatbyrån Wachtell Lipton för att granska Huangs agerande och eventuella konsekvenser för bolagets säkerhet och företagshemligheter.
Huang lämnade vd-posten efter 33 år som bolagets högsta chef. Bakgrunden är uppgifter om flera utomäktenskapliga relationer – däribland en med en kvinna med misstänkta kopplingar till kinesisk underrättelsetjänst.
Trump öppnar för återkomst
Även USA:s president Donald Trump har gett sitt stöd till en möjlig comeback.
”Jag skulle inte ha något emot det”, sa Trump om möjligheten att Huang återvänder till Nvidia, enligt Associated Press.
Finansminister Scott Bessent har däremot krävt en mer genomgripande förändring och vill se en extern kandidat på vd-posten.
För aktieägarna är frågan betydelsefull. Nvidia har förlorat omkring 800 miljarder dollar i börsvärde sedan uppgifterna om Huangs relation blev offentliga.
Bolagets finanschef Colette Kress leder nu verksamheten som tillförordnad vd. Styrelsen har ännu inte presenterat någon permanent efterträdare.
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