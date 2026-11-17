Bland de mest profilerade supportrarna finns Tesla-miljardären Elon Musk, Epic Games-chefen Tim Sweeney och investeraren Bill Ackman. Även Replits vd Amjad Masad har anslutit sig till uppropet.

Enligt Reuters hade namninsamlingen passerat 180 000 underskrifter på måndagen. Tusentals personer som uppger sig vara Nvidia-anställda har också skrivit under.

I ett öppet brev kräver kampanjens anhängare att styrelsen låter Huang återvända medan en oberoende utredning pågår.

”Sätt tillbaka honom, gör några förändringar i styrelsen och gå vidare”, sa investeraren Bill Ackman vid ett framträdande i Silicon Valley, enligt tyska Handelsblatt.

Styrelsen sätter stopp för comeback

Men stödet från teknikbranschens makthavare har hittills inte fått Nvidia-styrelsen att ändra kurs.

Enligt Financial Times överväger styrelsen inte att återinsätta Huang. Fokus ligger i stället på en utredning av omständigheterna kring hans avgång.

Även CNBC rapporterar att styrelsen inte diskuterar någon återkomst.

Nvidia har anlitat advokatbyrån Wachtell Lipton för att granska Huangs agerande och eventuella konsekvenser för bolagets säkerhet och företagshemligheter.

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Huang lämnade vd-posten efter 33 år som bolagets högsta chef. Bakgrunden är uppgifter om flera utomäktenskapliga relationer – däribland en med en kvinna med misstänkta kopplingar till kinesisk underrättelsetjänst.