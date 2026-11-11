Var finns Alice Huang? Kina vill inte svara på frågor om kvinnan som misstänks ha spionerat på Nvidias vd Jensen Huang. Nu växer skandalen med uppgifter om AI-chip för 7,5 miljarder dollar, en internutredning och krav på att en av teknikvärldens mäktigaste chefer ska avgå.
Kina vägrar svara om Alice Huang – nya uppgifter skakar Nvidia
En middag på en restaurang i Taipei i maj 2025 har blivit en del av en internationell spionaffär. På bilderna syns Nvidias vd Jensen Huang tillsammans med affärskvinnan Alice Huang, som amerikanska underrättelsemyndigheter misstänker har kopplingar till kinesisk underrättelsetjänst.
Nu är hennes vistelseort okänd. När Kinas utrikesdepartement den 10 november fick frågor om var hon befinner sig och om hon är kinesisk medborgare kom inget besked. Talespersonen Guo Jiakun hänvisade i stället till Pekings tidigare avfärdande av spionanklagelserna.
Frågorna har nått ända upp till presidentnivå. Vid samma pressträff ville journalister veta om Xi Jinping tänker diskutera anklagelserna med Donald Trump vid deras kommande möte. Enligt Reuters svarade utrikesdepartementet endast att länderna har kontakt om förberedelserna.
Alice Huang och kontakterna med Nvidia
Alice Huang, även känd som Huang Le, har arbetat inom finansbranschen och tekniksektorn. Hon har bland annat haft en ledande befattning på Singaporebaserade Megaspeed, ett företag som köper avancerade Nvidia-processorer och hyr ut datorkapacitet.
Enligt The Guardian har hon synts tillsammans med Jensen Huang vid flera tillfällen. De två är inte släkt, trots det gemensamma efternamnet.
De fotograferades vid ett evenemang i Taipei 2024 och filmades på en restaurang i samma stad året därpå. Bilderna har fått förnyad uppmärksamhet sedan Nvidia-chefen offentligt erkänt att han varit otrogen mot sin hustru.
I ett mejl till de anställda, publicerat av Nvidia den 8 november, bad Jensen Huang sin familj och sina medarbetare om ursäkt. Han tog ansvar för otroheten, men nämnde inte Alice Huang vid namn.
Det privata avslöjandet har nu blivit en fråga om företagets säkerhet, exportkontroller och ledning.
Chipaffärer för 7,5 miljarder dollar
Den senaste utvecklingen gäller betydligt större belopp än enskilda affärsrelationer.
Enligt uppgifter från The Information, som Reuters rapporterade om den 10 november, ska Alice Huang ha använt sina kontakter med Nvidia och bolagets distributörer för att säkra leveranser av avancerade AI-chip till kinesiska företag.
Tillsammans med sin make och syster uppges hon ha byggt upp ett nätverk av företag i Kina och Singapore. Ett av bolagen, Shanghai Century Litong, fick enligt rapporteringen en prioriterad partnerstatus hos Nvidia redan 2023. Genom nätverket ska omkring 240 000 chip av modellerna H100, H200 och A100 ha förts till Kina, till ett sammanlagt värde av minst 7,5 miljarder dollar.
Det rör sig om processorer som används i avancerade AI-system och som omfattas av amerikanska exportrestriktioner. Uppgifterna bygger på källor till The Information och har inte kunnat verifieras självständigt av Reuters.
Megaspeed har tidigare förnekat att företaget brutit mot exportreglerna. Inte heller finns det offentliga belägg för att Jensen Huang medvetet skulle ha medverkat till otillåtna leveranser.
Nvidia anlitar tidigare toppåklagare
Skandalen har redan fått ekonomiska konsekvenser. Under måndagen och tisdagen föll Nvidia-aktien kraftigt och bolagets börsvärde minskade med omkring 430 miljarder dollar, enligt Reuters.
Nvidias styrelse har inlett en oberoende utredning av om vd utsatts för ett utländskt underrättelseförsök. Den 10 november meddelade de oberoende styrelseledamöterna att de anlitat Joon H. Kim, tidigare tillförordnad federal chefsåklagare i New York, och advokatbyrån Wachtell, Lipton, Rosen & Katz för att leda granskningen.
Det framgår av Nvidias officiella uttalande.
Styrelsen har uppgett att den hittills inte har anledning att tro att företagshemligheter eller USA nationella säkerhet har äventyrats. Jensen Huang har lovat att samarbeta och fortsätter tills vidare som vd.
Även FBI undersöker om han kan ha varit måltavla för en utländsk underrättelseoperation, enligt Associated Press.
Kraven på avgång växer
Den politiska pressen ökar nu på både Nvidia och Trumpadministrationen. Demokraternas ledare i senaten, Chuck Schumer, har krävt svar om hanteringen av uppgifterna och skärpta begränsningar för exporten av avancerade chip till Kina.
Den republikanske senatorn Kevin Cramer har gått längre och uppmanat Jensen Huang att lämna vd-posten. Han pekar på risken att en företagsledare med tillgång till känslig information kan utsättas för utpressning.
För Nvidia kommer granskningen vid en känslig tidpunkt. Jensen Huang har under flera år argumenterat för att amerikanska företag bör kunna sälja viss avancerad AI-teknik till Kina. Han har också haft återkommande kontakter med Donald Trump om exportreglerna.
Nu granskas hans privata relationer parallellt med bolagets affärsförbindelser och efterlevnad av amerikanska exportregler.
Enligt Reuters har amerikanska myndigheter dessutom övervägt att svartlista Megaspeed, medan justitiedepartementet utreder företagets verksamhet. I Kalifornien har Nvidia och Jensen Huang även stämts av aktieägare som anser att bolaget undanhållit väsentlig information om relationen och de möjliga säkerhetsriskerna.
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