Kina vägrar svara om Alice Huang – nya uppgifter skakar Nvidia

Chipaffärer för 7,5 miljarder dollar

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Den senaste utvecklingen gäller betydligt större belopp än enskilda affärsrelationer.

Enligt uppgifter från The Information, som Reuters rapporterade om den 10 november, ska Alice Huang ha använt sina kontakter med Nvidia och bolagets distributörer för att säkra leveranser av avancerade AI-chip till kinesiska företag.

Tillsammans med sin make och syster uppges hon ha byggt upp ett nätverk av företag i Kina och Singapore. Ett av bolagen, Shanghai Century Litong, fick enligt rapporteringen en prioriterad partnerstatus hos Nvidia redan 2023. Genom nätverket ska omkring 240 000 chip av modellerna H100, H200 och A100 ha förts till Kina, till ett sammanlagt värde av minst 7,5 miljarder dollar.

Det rör sig om processorer som används i avancerade AI-system och som omfattas av amerikanska exportrestriktioner. Uppgifterna bygger på källor till The Information och har inte kunnat verifieras självständigt av Reuters.

Megaspeed har tidigare förnekat att företaget brutit mot exportreglerna. Inte heller finns det offentliga belägg för att Jensen Huang medvetet skulle ha medverkat till otillåtna leveranser.

Nvidia anlitar tidigare toppåklagare

Skandalen har redan fått ekonomiska konsekvenser. Under måndagen och tisdagen föll Nvidia-aktien kraftigt och bolagets börsvärde minskade med omkring 430 miljarder dollar, enligt Reuters.

Nvidias styrelse har inlett en oberoende utredning av om vd utsatts för ett utländskt underrättelseförsök. Den 10 november meddelade de oberoende styrelseledamöterna att de anlitat Joon H. Kim, tidigare tillförordnad federal chefsåklagare i New York, och advokatbyrån Wachtell, Lipton, Rosen & Katz för att leda granskningen.

Det framgår av Nvidias officiella uttalande.

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Styrelsen har uppgett att den hittills inte har anledning att tro att företagshemligheter eller USA nationella säkerhet har äventyrats. Jensen Huang har lovat att samarbeta och fortsätter tills vidare som vd.

Även FBI undersöker om han kan ha varit måltavla för en utländsk underrättelseoperation, enligt Associated Press.

Kraven på avgång växer

Den politiska pressen ökar nu på både Nvidia och Trumpadministrationen. Demokraternas ledare i senaten, Chuck Schumer, har krävt svar om hanteringen av uppgifterna och skärpta begränsningar för exporten av avancerade chip till Kina.

Den republikanske senatorn Kevin Cramer har gått längre och uppmanat Jensen Huang att lämna vd-posten. Han pekar på risken att en företagsledare med tillgång till känslig information kan utsättas för utpressning.

För Nvidia kommer granskningen vid en känslig tidpunkt. Jensen Huang har under flera år argumenterat för att amerikanska företag bör kunna sälja viss avancerad AI-teknik till Kina. Han har också haft återkommande kontakter med Donald Trump om exportreglerna.

Nu granskas hans privata relationer parallellt med bolagets affärsförbindelser och efterlevnad av amerikanska exportregler.

Enligt Reuters har amerikanska myndigheter dessutom övervägt att svartlista Megaspeed, medan justitiedepartementet utreder företagets verksamhet. I Kalifornien har Nvidia och Jensen Huang även stämts av aktieägare som anser att bolaget undanhållit väsentlig information om relationen och de möjliga säkerhetsriskerna.

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