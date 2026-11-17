Nvidias tidigare vd Jensen Huang har förlorat ytterligare 6,1 miljarder dollar på en enda handelsdag. På en vecka har hans förmögenhet krympt med drygt 16 procent efter skandalen som skakat AI-jätten och fått aktien på fall.
Jensen Huang förlorar miljarder – nu rasar hans förmögenhet
Jensen Huang fortsätter att tappa miljarder efter den dramatiska krisen i Nvidia.
På måndagen minskade hans uppskattade förmögenhet med ytterligare 6,1 miljarder dollar, enligt Forbes.
Vid 15-tiden amerikansk tid uppgick hans förmögenhet till 135,8 miljarder dollar. Det kan jämföras med 162,2 miljarder dollar före börsöppningen måndagen den 9 november.
Det motsvarar en nedgång på 16,3 procent på drygt en vecka.
Huang har dessutom fallit sex placeringar på Forbes lista över världens rikaste personer och återfinns nu på plats 14.
Nvidia-aktien pressar miljardären
Förmögenhetsraset hänger nära samman med utvecklingen i Nvidia-aktien. På måndagen föll aktien omkring 4 procent och noterade därmed sin tredje handelsdag i rad på minus, rapporterade Reuters.
Huang grundade Nvidia 1993 och äger omkring 3,5 procent av chipjätten. En stor del av hans privata förmögenhet är därmed direkt kopplad till bolagets börsvärde.
Bakom kursfallet ligger den turbulens som följt på Huangs avgång från vd-posten. Han lämnade bolaget i förra veckan efter uppgifter om flera utomäktenskapliga relationer – däribland en relation med en kvinna som misstänks ha kopplingar till kinesisk underrättelseverksamhet.
Styrelsen har inlett en utredning kring omständigheterna. Huang har också lovat att samarbeta med granskningen.
800 miljarder dollar i börsvärde borta
Nvidias problem har fått betydande konsekvenser på börsen.
Enligt Reuters har bolaget förlorat omkring 800 miljarder dollar i börsvärde sedan uppgifterna om Huangs relation blev offentliga.
Det motsvarar ett mycket stort värdetapp för ett bolag som varit en av de främsta vinnarna på den globala AI-boomen.
Huang har fått stöd från flera tunga namn i teknikbranschen. Bland dem finns Elon Musk och investeraren Bill Ackman som båda vill se honom tillbaka på vd-posten.
Nvidias styrelse uppges dock inte överväga någon återkomst. Finanschefen Colette Kress har utsetts till tillförordnad vd medan bolaget söker en permanent efterträdare.
På tisdagskvällen klocakn 22.00 svensk tid presenterar bolaget sin kvartalsrapport.
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