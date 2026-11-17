Vid 15-tiden amerikansk tid uppgick hans förmögenhet till 135,8 miljarder dollar. Det kan jämföras med 162,2 miljarder dollar före börsöppningen måndagen den 9 november.

Det motsvarar en nedgång på 16,3 procent på drygt en vecka.

Huang har dessutom fallit sex placeringar på Forbes lista över världens rikaste personer och återfinns nu på plats 14.

Nvidia-aktien pressar miljardären

Förmögenhetsraset hänger nära samman med utvecklingen i Nvidia-aktien. På måndagen föll aktien omkring 4 procent och noterade därmed sin tredje handelsdag i rad på minus, rapporterade Reuters.

Huang grundade Nvidia 1993 och äger omkring 3,5 procent av chipjätten. En stor del av hans privata förmögenhet är därmed direkt kopplad till bolagets börsvärde.

Bakom kursfallet ligger den turbulens som följt på Huangs avgång från vd-posten. Han lämnade bolaget i förra veckan efter uppgifter om flera utomäktenskapliga relationer – däribland en relation med en kvinna som misstänks ha kopplingar till kinesisk underrättelseverksamhet.

Styrelsen har inlett en utredning kring omständigheterna. Huang har också lovat att samarbeta med granskningen.