Nvidias aktie har redan tappat en tredjedel sedan oktober. Efter spionskandalen anser vissa investerare att AI-jätten har blivit ett fynd på börsen.
Inför rapporten: Nvidias aktie har rasat – nu ser investerare ett köpläge
Aktien har gått ner nästan 35 procent sedan rekordnoteringen den 6 oktober, där det först var oron för AI-bubblan och utbyggnaden av nya datacenter som gjorde att investerare fick kalla fötter.
Efter det kom spionskandalen där Nvidia-vd Jensen Huangs otrohetsaffärer fick investerare att tappa förtroendet för AI-jätten.
Skandalen kring Alice Huang, som pekas ut som en kinesisk spion, har även lett till en rättsprocess där aktieägare anklagar Nvidia för att ha undanhållit viktig information.
Jensen Huang avgick
Till slut blev trycket för mycket för Jensen Huang, som lämnade över vd-rollen den 12 november efter 33 år på posten. Finanschefen Colette Kress har tagit över ansvaret tillfälligt.
Samtidigt som det stormar rejält kring Nvidia och Jensen Huang har en ny dörr öppnats för investerare.
Enligt Reuters har Nvidias framåtblickande P/E-tal sjunkit till omkring 12, den lägsta nivån sedan 2012.
P/E-talet visar hur mycket investerare betalar för varje dollar i förväntad årsvinst.
Det innebär att Nvidia nu handlas till en betydligt lägre värdering än tidigare.
Nvidia-aktien attraktiv
Aktien har helt plötsligt blivit attraktiv.
”Till och med värdeinvesterare tittar på Nvidia nu”, säger Christian Kongsted, investerare på handelsplattformen eToro, till danska Børsen.
Nvidia släpper sin rapport på tisdagen, och enligt Reuters väntas Nvidias omsättning under det tredje kvartalet öka med omkring 92 procent jämfört med samma period föregående år.
Nettovinsten väntas samtidigt stiga med 89 procent till över 60 miljarder dollar.
Många frågetecken
Det finns dock en hel del saker som investerarna kommer att vilja ha svar på innan de köper nya aktier i bolaget framöver.
Framför allt handlar det om bolagets prognoser, efterfrågan på nya AI-chip och hur Colette Kress tänker leda verksamheten vidare.
Jensen Huang var en viktig stöttepelare för bolaget som nu är borta.
”Problemet med att förlora Jensen Huang är att han är en sådan visionär. Han har betraktats som hela teknikbranschens Jesus”, säger Christian Kongsted vidare.
Osäkerheten hänger kvar
De flesta verkar tro att rapporten inte bjuder på några större konstigheter, utan att det i stället är osäkerheten kring vad som sker framöver som kan ställa till det för bolaget och aktien.
”Att sätta Kress på posten tillfälligt är logiskt för att lugna marknaden, men jag tror inte att hon är den långsiktiga visionär som Nvidia behöver”, säger Anshel Sag, teknikanalytiker på det amerikanska analysföretaget Moor Insights & Strategy.
Brian Colello, amerikansk aktieanalytiker på Morningstar, håller med.
”Själva rapporten borde bli ganska normal, men det viktigaste är nog den trygghet vi kan få kring resten av verksamheten och förändringarna i ledningen”, säger han.
Nvidias aktie stängde på drygt 156 dollar på måndagen, ett tapp på runt fyra procent under dagen. Sedan rekordnivån i oktober har aktien alltså tappat nästan 35 procent.
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