Efter det kom spionskandalen där Nvidia-vd Jensen Huangs otrohetsaffärer fick investerare att tappa förtroendet för AI-jätten.

Skandalen kring Alice Huang, som pekas ut som en kinesisk spion, har även lett till en rättsprocess där aktieägare anklagar Nvidia för att ha undanhållit viktig information.

Jensen Huang avgick

Till slut blev trycket för mycket för Jensen Huang, som lämnade över vd-rollen den 12 november efter 33 år på posten. Finanschefen Colette Kress har tagit över ansvaret tillfälligt.

Samtidigt som det stormar rejält kring Nvidia och Jensen Huang har en ny dörr öppnats för investerare.

Enligt Reuters har Nvidias framåtblickande P/E-tal sjunkit till omkring 12, den lägsta nivån sedan 2012.

P/E-talet visar hur mycket investerare betalar för varje dollar i förväntad årsvinst.

Det innebär att Nvidia nu handlas till en betydligt lägre värdering än tidigare.