Techjätten planerar att säga upp 30 000 personer

Robotar tar över

Amazon vill helst inte kommentera de nya uppgifterna men det står sedan tidigare klart att bolaget vill automatisera sin verksamhet allt mer – där robotar tar över personers arbete.

Upp till 600 000 mänskliga löner och sociala förmåner kan därmed skalas bort från verksamheten de närmaste åren.

Vd:n Andy Jassy har varit tydlig med att han vill plocka bort en stor del av byråkratin inom företaget, och många tjänster som managers har på sistone försvunnit som ett resultat, enligt Guardian.

Jassy uppgav vidare under sommaren att den ökade användningen av AI-verktyg sannolikt kommer leda till ytterligare personalnedskärningar, särskilt genom att automatisera repetitiva och rutinmässiga uppgifter.

“AI representerar utan tvekan den största möjligheten sedan molnet”, säger Amazons vd Andy Jassy. (Foto: Isaac Brekken/AP/TT)

Amazon-aktien går upp

De nya uppgifterna om att 300 000 personer får sparken kommer lägligt inför att den tredje rapporten släpps under torsdagen, och aktien gick upp med 1,3 procent på måndagen som ett resultat av massuppsägningen.

“Amazon är under press på kort sikt att kompensera för de långsiktiga investeringarna i att bygga ut sin AI-infrastruktur”, säger Sky Canaves, analytiker på eMarketer, till Reuters.

Samtidigt varnar allt fler experter för en AI-bubbla som kan spricka snart, och med största sannolikhet kommer dra med sig techjättar som Amazon som fortsätter att satsa allt mer på AI.

