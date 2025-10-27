Dagens PS
Techjätten planerar att säga upp 30 000 personer

amazon
Amazon sysselsätter över en miljon människor, men strävar efter att automatisera sina lager allt mer. (Foto: AP/TT).
Johan Augustin
Uppdaterad: 27 okt. 2025Publicerad: 27 okt. 2025

Techjätten Amazon står inför sin största uppsägning av personalstyrkan någonsin. Hela 30 000 personer kan få se sig om efter nya jobb.

Amazon kan börja säga upp personal redan under tisdagen.

Det handlar om 30 000 kontorsanställda inom bolagets affärsverksamhet, vilket är nästan 10 procent av kontorsjobben. Totalt har bolaget dock runt 1,5 miljoner anställda globalt sett.

Techjätten skär ner

Techjätten vill spara pengar, och gör det genom att skära ner på kostnader som uppkom genom nyanställningar under pandemin, då Amazon körde på högvarv, enligt uppgifter från Reuters.

30 000 personer är en enorm siffra, även för jättar som Amazon, eftersom det är den största uppsägningen någonsin för bolaget.

För tre år sedan sades nästan lika många upp, då rörde det sig om 27 000 personer.

Robotar tar över

Amazon vill helst inte kommentera de nya uppgifterna men det står sedan tidigare klart att bolaget vill automatisera sin verksamhet allt mer – där robotar tar över personers arbete.

Upp till 600 000 mänskliga löner och sociala förmåner kan därmed skalas bort från verksamheten de närmaste åren.

Vd:n Andy Jassy har varit tydlig med att han vill plocka bort en stor del av byråkratin inom företaget, och många tjänster som managers har på sistone försvunnit som ett resultat, enligt Guardian.

Jassy uppgav vidare under sommaren att den ökade användningen av AI-verktyg sannolikt kommer leda till ytterligare personalnedskärningar, särskilt genom att automatisera repetitiva och rutinmässiga uppgifter.

AI
“AI representerar utan tvekan den största möjligheten sedan molnet”, säger Amazons vd Andy Jassy. (Foto: Isaac Brekken/AP/TT)

Amazon-aktien går upp

De nya uppgifterna om att 300 000 personer får sparken kommer lägligt inför att den tredje rapporten släpps under torsdagen, och aktien gick upp med 1,3 procent på måndagen som ett resultat av massuppsägningen.

“Amazon är under press på kort sikt att kompensera för de långsiktiga investeringarna i att bygga ut sin AI-infrastruktur”, säger Sky Canaves, analytiker på eMarketer, till Reuters.

Samtidigt varnar allt fler experter för en AI-bubbla som kan spricka snart, och med största sannolikhet kommer dra med sig techjättar som Amazon som fortsätter att satsa allt mer på AI.

