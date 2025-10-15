Bezos ex-fru säljer av Amazon-aktier i rasande fart

MacKenzie Scott gifte sig med Jeff Bezos 1993. Bara ett år senare startade Bezos Amazon, där Scott var en viktig medarbetare under de tidiga åren.

När paret skilde sig 2019 blev hon i ett slag en av världens rikaste kvinnor. Fyra procent av Amazon tilldelades nämligen Scott.

Men nu har miljardären och filantropen kraftigt minskat sitt innehav i bolaget. En färsk inlaga till den amerikanska finansinspektionen SEC visar att hon har sålt hela 58 miljoner aktier på ett år, skriver Fortune.

Skänkt bort miljarder dollar

Det motsvarar en minskning med 42 procent, eller 12,6 miljarder dollar baserat på tisdagens stängningskurs.

Det framgår inte om minskningen beror på försäljningar, donationer eller en kombination av båda.

Scott har under de senaste fem åren etablerat sig som en av världens mest generösa filantroper.

Sedan 2019 har hon skänkt bort omkring 19 miljarder dollar till över 2 000 organisationer, ofta utan krav på motprestation eller detaljerad redovisning.