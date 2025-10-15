MacKenzie Scott minskar kraftigt sitt innehav i Amazon efter skilsmässan med Jeff Bezos. En stor del av pengarna skänks till välgörenhet – och hon gillar särskilt att finansiera mångfaldsinitiativ i USA.
Bezos ex-fru säljer av Amazon-aktier i rasande fart
MacKenzie Scott gifte sig med Jeff Bezos 1993. Bara ett år senare startade Bezos Amazon, där Scott var en viktig medarbetare under de tidiga åren.
När paret skilde sig 2019 blev hon i ett slag en av världens rikaste kvinnor. Fyra procent av Amazon tilldelades nämligen Scott.
Men nu har miljardären och filantropen kraftigt minskat sitt innehav i bolaget. En färsk inlaga till den amerikanska finansinspektionen SEC visar att hon har sålt hela 58 miljoner aktier på ett år, skriver Fortune.
Skänkt bort miljarder dollar
Det motsvarar en minskning med 42 procent, eller 12,6 miljarder dollar baserat på tisdagens stängningskurs.
Det framgår inte om minskningen beror på försäljningar, donationer eller en kombination av båda.
Scott har under de senaste fem åren etablerat sig som en av världens mest generösa filantroper.
Sedan 2019 har hon skänkt bort omkring 19 miljarder dollar till över 2 000 organisationer, ofta utan krav på motprestation eller detaljerad redovisning.
Stöttar mångfaldsarbete
Hennes förmögenhet uppskattas trots det fortfarande till cirka 32 miljarder dollar, främst tack vare Amazons starka kursutveckling.
Under de senaste månaderna har hennes filantropiska initiativ fokuserat på satsningar kopplade till mångfald, jämlikhet och inkludering (DEI).
Bland de större bidragen finns 42 miljoner dollar till organisationen 10,000 Degrees, som arbetar för att öka tillgången till högre utbildning för studenter från låginkomstfamiljer.
Har ändå mer pengar nu
Hon har även skänkt 70 miljoner dollar till den amerikanska organisationen UNCF, som stöttar historiskt svarta universitet och högskolor.
Tidigare har Scott bland annat donerat 84 miljoner dollar till Girl Scouts, 436 miljoner till Habitat for Humanity och 275 miljoner till Planned Parenthood.
Hon har även bidragit med 20 miljoner dollar till ett bostadsprojekt i Vermont och gjort flera stora gåvor till utbildnings- och jämställdhetsinitiativ.
Trots de massiva gåvorna är hon i dag rikare än när hon skilde sig från Bezos, i takt med att Amazons aktiekurs fortsatt stiga.
Bezos ex-fru säljer av Amazon-aktier i rasande fart
