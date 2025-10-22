De sju teknikjättarna som drivit börsen de senaste åren ser nu sitt övertag krympa när resten av S&P 500 börjar komma ikapp.
Magnificent Seven tappar greppet – resten hinner ikapp
Mest läst i kategorin
Tunnelbana till Danmark kommer närmare
En tunnelbana mellan Malmö och Köpenhamn har funnits på idéstadiet länge. Nu har man börjat undersöka marken – men en färdigställd linje lär dröja ytterligare ett antal år. Arbetet med en framtida tunnelbana mellan Malmö och Köpenhamn har tagit ett konkret steg framåt. I Västra hamnen har provborrningar nått ett djup på 40 meter. Det …
Här är industristäderna som kan få den nya Volvo-fabriken
Volvo Construction Equipment investerar i en ny svensk fabrik. Innan årsskiftet ska man meddela vilken stad som får del av den nya satsningen. När industrijätten Volvo CE vill bygga nytt är det flera svenska städer som hoppas på att bli utvalda. Det handlar bland annat om eftertraktade arbetstillfällen och framtidstro. För kommunerna i fråga är …
Lagardes varning: Det värsta ligger framför oss
Tullarna kommer att slå betydligt hårdare framöver – och det lär bli konsumenten som får betala notan. Det är ECB-ordföranden Christine Lagardes barska utlåtande. Handelstullarna som införts av USA:s president Donald Trump har varit i centrum för diskussionerna om världsekonomin under de senaste månaderna. Men enligt ECB-chefen Christine Lagarde har världen ännu inte upplevt de …
Ubåtar blev succé vid tysk börsdebut
Tyska industrikoncernens försvarsdivision överstiger alla förväntningar på Frankfurtbörsen när intresset för försvarsaktier fortsätter att öka. Thyssenkrupps avknoppning Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) inledde sin börskarriär med en raketstart på måndagen. Vid middagstid handlades aktierna till 87 euro, vilket var väsentligt högre än listningspriset på 60 euro som moderbolaget satte när de distribuerade aktierna till sina investerare …
Bästa fonderna – för dig som vågar ta risk
Är du en långsiktig fondsparare som gillar trygghet och stabilitet men ändå kan tänka dig att ta något mer risk för en chans till lite extra avkastning i fonden? Då kan Privata Affärer ha vaskat fram den bästa inspirationslitsan av fonder för dig. Läs även: Svenskarna bara rikare på fonder – aktiefonder hetast – Dagens …
Magnificent Seven: Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Tesla och Meta har varit stjärnorna i S&P 500 under de senaste åren.
Men gruppens exceptionella vinsttillväxt kan vara på väg mot sitt slut, visar en ny analys från FactSet Research.
Här är Europas “Magnificent 7” – en svensk aktie på listan
Magnificent 7, som sju amerikanska superaktier brukar benämnas, har nu fått sin europeiska motsvarighet. En svensk aktie kvalar in som ett av de totalt
Färre i topp
Enligt Investopedia är Nvidia den enda av de sju teknikjättarna som förväntas vara bland de fem största bidragsgivarna till S&P 500:s vinsttillväxt under tredje kvartalet.
För ett år sedan var två av dem, Nvidia och Alphabet, förväntade i topp fem, och ytterligare två, Amazon och Meta, låg i topp tio.
Läs även:
Läge för sparare att möblera om portföljen – “satsa på Kina”. Dagens PS
I år kompletteras listan av företag som Eli Lilly, Intel, Boeing och Micron. Flera av dessa gynnas av låga jämförelsetal från föregående år, men Nvidia och Micron förväntas fortfarande visa imponerande vinsttillväxter på 53 respektive 157 procent, vilket understryker hur betydelsefull AI-efterfrågan har blivit.
Senaste nytt
Den perfekta julklappen: Bo Kaspers på Göta Lejon och natt på Kung Carl
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Medelhavet eller Karibien – här är resorna där du slipper tänka själv
När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Ta hjälp av experten för kapitalförvaltning bortom det traditionella
Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …
Så kan rätt finansiering bli nyckeln till tillväxt
Att hitta rätt finansiering kan vara avgörande för ett företags tillväxt. Med Almi som partner kan både nystartade och etablerade företag få lån och rådgivning som gör det möjligt att investera, växa och ta nästa steg i sin utveckling. – Det första vi gör när vi träffar ett bolag är att förstå vad kapitalbehovet är …
Gapet krymper stadigt
Enligt FactSets analys växte Magnificent Sevens vinster med uppskattningsvis 14,9 procent förra kvartalet. Det är mer dubbelt så snabbt som de övriga 493 bolagen i indexet, som växte med 6,7 procent.
Men detta gap förväntas krympa under kommande kvartal. De övriga 493 förväntas fortsätta att minska skillnaden under nästa år.
Missa inte:
Är det här slutet för Magnificent Seven? Realtid
Magnificent Sevens vinsttillväxt väntas hålla sig kring 15 procent fram till första kvartalet 2026, medan resten av indexet förväntas accelerera till 11 procent i början av 2026 och nå 14,6 procent i tredje kvartalet nästa år.
Värderingsfrågor kvarstår
De höga värderingarna fortfarande oroar investerare, skriver Marketwatch. Exklusive Tesla handlas de sex övriga bolagen till i genomsnitt 30 gånger kommande 12 månaders vinster.
Det är en premie på 34 procent jämfört med S&P 500.
“Vi kan inte se något historiskt prejudikat för att en handfull redan stora företag ska fortsätta växa mycket snabbare än resten av S&P 500”, säger Nicholas Colas, medgrundare av DataTrek Research, till MarketWatch.
Läs även:
Fyra ur Magnificent Seven visar korten. Dagens PS
Magnificent Seven utgör nu 34 procent av S&P 500, vilket skapar en koncentrationsrisk som gör vissa investerare nervösa när indexet handlas nära rekordnivåer.
Tesla inleder rapportsäsongen för Magnificent Seven på onsdag kväll, följt av Microsoft, Alphabet och Meta nästa vecka.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
Här kan du beställa Verisure hemlarm för endast 2990 kr! (Värde: 6990 kr) Snabb hjälp vid inbrott, brand och nödsituationer. Gör larmtestet för att hitta rätt larm för dig.
Senaste nytt
Dessa drönare formar kriget i Ukraina
Ukrainska motorvägen M-14 kallas för dödens väg, eftersom den blivit en krigsskådeplats för drönare som attackerar den enda fungerande vägen mellan Mykolayv och Kherson. Just den här dagen när Moscow Times färdas på vägarna så är himlen mulen och grå. Det är bra för journalisterna. Döden kommer nämligen uppifrån i det här kriget, från drönare …
Därför tokrusar vegoburgarna på börsen – ny "memeaktie"
Från botten till bubbla på en vecka – Beyond Meat-aktien har exploderat med över 1 200 procent när nätets småsparare återuppväcker memeaktiernas galenskap. Matföretaget Beyond Meat, som tillverkar köttsubstitut, har haft en riktigt svängig resa på börsen. Det började bra, Bill Gates och Leonardo DiCaprio fanns bland ägarna och börsnoteringen 2019 var en stor succé …
Porrkungens unika båt till salu – i Sverige
Denna unika offshorebåt, med ett förflutet som sträcker sig från travtränare till Playboy-grundare, är ett flytande stycke racinghistoria. Detta unika fartvidunder, en Cigarette 38 Cover Girl Flat Deck Kevlar från 1986, är mer än bara en båt – det är ett flytande stycke racinghistoria med kändiskopplingar. Denna "one off"-offshorebåt, som byggdes i samarbete med tidningen …
Den perfekta julklappen: Bo Kaspers på Göta Lejon och natt på Kung Carl
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Konkurs drabbar svensk elbåt – back 76 miljoner förra året
Elbåtstillverkaren Xshore Production AB, med fabrik i Nyköping, lämnade på tisdagen in en konkursansökan. Konkursförvaltaren Johan Schubert har pratat med Breakit och uppger att avsikten är att hitta nya ägare till fabriken "inom några veckor". Konkursansökan gäller Xshore Production AB, som äger fabriken, och inte moderbolaget Xshore AB. Därför stoppas produktionen i fabriken. "Jag har …