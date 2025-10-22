Dagens PS
Magnificent Seven tappar greppet – resten hinner ikapp

Tim Cook, Jensen Huang och Jeff Bezos, chefer för Apple, Nvidia och Amazon, får snegla över axeln på börsen. (Foto: Richard Shotwell/ Julia Demaree Nikhinson/ Luca Bruno/AP/TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 22 okt. 2025Publicerad: 22 okt. 2025

De sju teknikjättarna som drivit börsen de senaste åren ser nu sitt övertag krympa när resten av S&P 500 börjar komma ikapp.

Magnificent Seven: Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Tesla och Meta har varit stjärnorna i S&P 500 under de senaste åren.

Men gruppens exceptionella vinsttillväxt kan vara på väg mot sitt slut, visar en ny analys från FactSet Research.

Färre i topp

Enligt Investopedia är Nvidia den enda av de sju teknikjättarna som förväntas vara bland de fem största bidragsgivarna till S&P 500:s vinsttillväxt under tredje kvartalet.

Musk
Teslas vd Elon Musk. (Foto: Matt Rourke/AP/TT)

För ett år sedan var två av dem, Nvidia och Alphabet, förväntade i topp fem, och ytterligare två, Amazon och Meta, låg i topp tio.

I år kompletteras listan av företag som Eli Lilly, Intel, Boeing och Micron. Flera av dessa gynnas av låga jämförelsetal från föregående år, men Nvidia och Micron förväntas fortfarande visa imponerande vinsttillväxter på 53 respektive 157 procent, vilket understryker hur betydelsefull AI-efterfrågan har blivit.

Gapet krymper stadigt

Enligt FactSets analys växte Magnificent Sevens vinster med uppskattningsvis 14,9 procent förra kvartalet. Det är mer dubbelt så snabbt som de övriga 493 bolagen i indexet, som växte med 6,7 procent.

Men detta gap förväntas krympa under kommande kvartal. De övriga 493 förväntas fortsätta att minska skillnaden under nästa år.

Magnificent Sevens vinsttillväxt väntas hålla sig kring 15 procent fram till första kvartalet 2026, medan resten av indexet förväntas accelerera till 11 procent i början av 2026 och nå 14,6 procent i tredje kvartalet nästa år.

Värderingsfrågor kvarstår

De höga värderingarna fortfarande oroar investerare, skriver Marketwatch. Exklusive Tesla handlas de sex övriga bolagen till i genomsnitt 30 gånger kommande 12 månaders vinster.

Det är en premie på 34 procent jämfört med S&P 500.

“Vi kan inte se något historiskt prejudikat för att en handfull redan stora företag ska fortsätta växa mycket snabbare än resten av S&P 500”, säger Nicholas Colas, medgrundare av DataTrek Research, till MarketWatch.

Magnificent Seven utgör nu 34 procent av S&P 500, vilket skapar en koncentrationsrisk som gör vissa investerare nervösa när indexet handlas nära rekordnivåer.

Tesla inleder rapportsäsongen för Magnificent Seven på onsdag kväll, följt av Microsoft, Alphabet och Meta nästa vecka.

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

