Magnificent Seven tappar greppet – resten hinner ikapp

Magnificent Seven: Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Tesla och Meta har varit stjärnorna i S&P 500 under de senaste åren.

Men gruppens exceptionella vinsttillväxt kan vara på väg mot sitt slut, visar en ny analys från FactSet Research.

Färre i topp

Enligt Investopedia är Nvidia den enda av de sju teknikjättarna som förväntas vara bland de fem största bidragsgivarna till S&P 500:s vinsttillväxt under tredje kvartalet.

För ett år sedan var två av dem, Nvidia och Alphabet, förväntade i topp fem, och ytterligare två, Amazon och Meta, låg i topp tio.

I år kompletteras listan av företag som Eli Lilly, Intel, Boeing och Micron. Flera av dessa gynnas av låga jämförelsetal från föregående år, men Nvidia och Micron förväntas fortfarande visa imponerande vinsttillväxter på 53 respektive 157 procent, vilket understryker hur betydelsefull AI-efterfrågan har blivit.