Amazon vill ersätta 600 000 jobb – men håller det hemligt

Amazon är USA:s näst största privata arbetsgivare med cirka 1,2 miljoner anställda.

Men nu förbereder bolaget en av de största omställningarna i modern amerikansk arbetslivshistoria.

Enligt interna dokument planerar bolaget att ersätta mer än en halv miljon mänskliga arbeten med robotar under de kommande åren, skriver New York Times.

Utvecklingen går snabbare

Amazon vill genom en omfattande automatisering minska behovet av nyanställningar samtidigt som försäljningen förväntas fördubblas fram till 2033.

Enligt interna kalkyler kan robotiseringen spara omkring 30 cent per hanterad vara, vilket skulle innebära besparingar på över tolv miljarder dollar till 2027.

Amazon har länge använt automatisering i sina lager, men utvecklingen har accelererat sedan pandemin. Företaget har nu som mål att automatisera tre fjärdedelar av sina logistiska processer, skriver Ny Teknik.