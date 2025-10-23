Dagens PS
Amazon vill ersätta 600 000 jobb – men håller det hemligt

Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 23 okt. 2025Publicerad: 23 okt. 2025

Automatisering kan ge högre produktivitet men betydligt färre anställda. Det är Amazons förhoppning – men man kommunicerar det helst inte utåt.

Amazon är USA:s näst största privata arbetsgivare med cirka 1,2 miljoner anställda.

Men nu förbereder bolaget en av de största omställningarna i modern amerikansk arbetslivshistoria.

Enligt interna dokument planerar bolaget att ersätta mer än en halv miljon mänskliga arbeten med robotar under de kommande åren, skriver New York Times.

Utvecklingen går snabbare

Amazon vill genom en omfattande automatisering minska behovet av nyanställningar samtidigt som försäljningen förväntas fördubblas fram till 2033.

Enligt interna kalkyler kan robotiseringen spara omkring 30 cent per hanterad vara, vilket skulle innebära besparingar på över tolv miljarder dollar till 2027.

Amazon har länge använt automatisering i sina lager, men utvecklingen har accelererat sedan pandemin. Företaget har nu som mål att automatisera tre fjärdedelar av sina logistiska processer, skriver Ny Teknik.

Fler tillfälliga anställningar

Flaggskeppet för satsningen är det nya högautomatiserade lagret i Shreveport, Louisiana, där tusentals robotar hanterar varuflödet och antalet anställda redan har minskat kraftigt jämfört med tidigare anläggningar.

Planen är att kopiera denna modell till ett fyrtiotal anläggningar i USA före 2028. Äldre lager, bland annat i Georgia, byggs om för att anpassas till robotstyrda system.

Samtidigt väntas en större andel tillfälligt anställda ersätta fasta tjänster.

Anpassar språket

För att mildra reaktionerna på kommande jobbförluster har Amazon enligt dokumenten diskuterat strategier för att framstå som en ansvarstagande samhällsaktör.

Bolaget försöker undvika termer som ”automation” och ”AI” i kommunikationen, till förmån för formuleringar som ”avancerad teknik” eller ”cobotar” – robotar som samarbetar med människor.

Automatiseringen kan få långtgående följder för den amerikanska arbetsmarknaden.

Kan bli färre låglönejobb

Amazon har tidigare bidragit till en kraftig tillväxt av låglönejobb inom lager och logistik, men utvecklingen mot robotdrivna anläggningar riskerar nu att vända trenden.

Amazon uppger att automatiseringen samtidigt skapar nya tekniska yrken, bland annat som robottekniker och mekatronikspecialister.

Men analytiker menar att dessa roller är färre och kräver helt andra kompetenser än de jobb som nu försvinner.

Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.

