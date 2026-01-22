Att Trump backar från sina hot kan gynna investerare i Europa. ”Taco-handeln” kan leda till att de europeiska börserna får ett rejält uppsving.
"Taco-handeln" gynnar investerare i Europa
USA kommer inte ta Grönland med våld, och marknaderna har gått över från rött till grönt som ett resultat.
”Taco-handeln” ökar
Investerare har blivit allt mer resistenta mot Trumps hot på sistone, där ”Taco-handeln”, en förkortning för ”Trump Always Chickens Out”, nu är ett hett begrepp och där investerare räknar med att hårda tullhot inte fullföljs, där presidenten hotar och sedan backar från sina hårda ord igen.
Det är mindre stress på marknaden än tidigare, investerare verkar allt mer oberörda vad Trump säger och gör nuförtiden, i tron på att indexen kommer fortsätta uppåt.
För Europa är det en god nyhet, där kontinentens ledare i allt större grad numera har visat att de vill stå på egna starka ben.
Senaste nytt
Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet
Nya allianser måste skapas
Nya allianser måste skapas, mitt i en skakig värld, där beroendet av storspelare som USA och Kina måste brytas. Det menar även Kanadas premiärminister Mark Carney som höll tal i Davos.
Europa har börjar blicka inåt och mot nya marknader, vilket kommer betyda att de europeiska börserna blir allt viktigare framöver.
”Det betyder inte att man kommer plocka bort amerikanska obligationer, dollar och aktier ur portföljerna. Men jag tror att man ser med andra ögon på risken med sin USA-exponering och fortsätter att titta efter andra intressanta marknader och sätt att förvalta sina pengar”, säger Danske Banks seniorstrateg Maria Landeborn till Di.
Europa gasar på
När Trump bråkar med världen ser Europa sin chans att gasa på ordentligt och stärka sin position.
”Det kommer att investeras rejält på den här sidan Atlanten”, säger Robert Oldstrand, aktiestrateg på Swedbank.
Europa ryter ifrån
Europa har börjat sätta ner foten och ryta ifrån i takt med att hoten från Vita huset blir allt fler, vilket alltså även ser ut till att leda till ökad ”Taco-handel” under året.
Hur ska de svenska sparare tänka i det skakiga geopolitiska läget som nu gäller?
Ta det lugnt, än så länge har inget markant hänt, när Grönlandsfrågan exempelvis verkar ha lugnat ner sig, menar Robert Oldstrand.
Även Maria Landeborn är inne på samma spår, där vissa amerikanska bolag, som techjättarna, fortfarande leder till stora vinster.
”Om inte USA är mer än 60 procent av portföljen tycker jag att man ska behålla globalfonden.”
