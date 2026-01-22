Trump uppger att det nu finns ett nytt “ramverk” kring den heta Grönlandsfrågan. Tullhotet är därmed slopat och börsen går upp igen.
Nytt "ramverk" kring Grönland – tullhot borta
Berg-och-dalbanan fortsätter i sann Trump-anda.
Nytt ramverk för Grönland
Nu finns det tydligen att ramverk mellan Nato och USA som gäller Grönland, även om detaljerna för en sådan uppgörelse inte har lagts fram.
Trump skriver på Truth Social att han och Natochefen Mark Rutte har tagit fram ett “ramverk för en framtida uppgörelse som rör Grönland och i förlängningen hela Arktisregionen”.
Oklart med detaljer
Presidenten, som befinner sig vid WEF-mötet i Davos, fick frågan hur ett sådant ramverk kommer se ut.
“Det är lite komplicerat, men vi kommer att förklara det längre fram”, blev svaret.
Inte heller Mark Rutte har lagt fram några konkreta detaljer.
Trump har dock varit inne på att det nya ramverket kommer innehålla mineralrättigheter för USA och landets föreslagna missilförsvarssystem “Golden Dome”, berättar CNBC.
Ett sådant avtal ska även hålla i all evighet enligt Trump.
Slopar tullarna
Samtidigt klargjorde Trump att det nya tullhotet mot sammanlagt åtta länder, däribland Sverige, är slopat.
“Vi tog bort det eftersom det ser ut som att vi har nått en överenskommelse.”
Börsen går upp igen
Grönland kommer heller inte tas med våld, det lovar Trump, och de nya positiva tongångarna har fått investerare på betydligt bättre humör än under tisdagen då Wall Street visade röda siffror.
Det var istället gröna siffror som gällde för indexen på onsdagen, där samtliga tre gick upp med drygt en procent vardera, berättar CNBC vidare.
Det var mixade reaktioner när Trump höll tal i Davos under onsdagen, skriver BBC, där många världsledare inte kunde förstå vad de fick höra av presidenten. Vissa kom inte ens in i salen där Trump höll tal – säkerheten var alldeles för genomgående.
Förolämpar som vanligt
Salvorna av förolämpningar fortsatte dock som vanligt, där Trump riktade sig direkt till Europas största ekonomi Tyskland genom att säga att alla i salen “skulle prata tyska” om det inte vore för USA.
Nya framsteg
Slutsatsen är dock att onsdagen betydde fler framsteg gällande Grönland än tidigare, enligt Danmarks utrikesminister Lars Løkke Rasmussen.
“Dagen slutar på ett bättre sätt än den började”, uppgav Rasmussen på X som nu vill se ordentliga samtal mellan Danmark och USA kring den känsliga frågan.
Spel för stormakterna
Davos har samtidigt visat vägen för en ny världsordning.
Det menar Kanadas premiärminister Mark Carney.
Världen kommer inte gå tillbaka hur det var tidigare. Storspelare som USA ser geopolitiken som ett maktspel där länder med mindre makt måste anpassa sig för att klara sig framöver
”Mellanmakterna måste agera tillsammans, för om vi inte är med vid förhandlingsbordet är det vi som står på menyn”, uppgav Carney vid sitt tal i Davos.
