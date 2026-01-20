Dagens PS
Nu vill Wall Street komma åt din pension

Wall Street letar ständigt efter nya marknader – som private credit.
Wall Street letar ständigt efter nya marknader – som private credit. (Foto: TT)
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 20 jan. 2026Publicerad: 20 jan. 2026

Wall Street letar ständigt efter nya marknader att växa på. Nu är siktet inställt på vanliga människors pension.

Private credit är lån som ges direkt via fonder i stället för banker. Denna form av utlåning har vuxit explosionsartat i USA och utgör nu en central del av kapitalmarknaden.

Nya investeringar – private credit

I USA uppgår tillgångarna i pensionssystem till runt 12 biljoner dollar.

Tidigare har pengarna främst placerats i börsnoterade aktier och obligationer, tillgångar som är relativt transparenta och hårt reglerade. Med volatila börser har kapitalförvaltare velat se att pensionssparare får tillgång till nya alternativa investeringar – som private credit, skriver Business Insider.

Välkommen kassako på Wall Street

Wall Street ser samtidigt private credit som en välkommen kassako.

Private credit-fonder kräver stora mängder kapital, och pensionssparande är både långsiktigt och stabilt. Samtidigt är avgifterna ofta högre än för traditionella indexfonder, vilket gör affären extra lönsam för förvaltarna.

Kan spridas till Sverige

Den snabbt växande marknaden private credit i USA oroar både IMF och centralbanker. Riksbankschefen Erik Thedéen varnar exempelvis för att utvecklingen kan smitta av sig på svenska företag.

”Frågan är om dessa aktörer har lika noggranna system som bankerna. Det är inte givet”, uppgav Thedéen tidigare.

Erik Thedéen
Erik Thedéen betonar att den snabbt växande private credit-marknaden i USA kan få spridningseffekter även i Sverige. (Foto: Anders Wiklund/TT)

Det finns med andra ord stora risker förknippat med den nya private credit-trenden, där ett orosmoln nu sveper in över pensionsspararnas pengar.

“Du kan hoppas att din arbetsgivare väljer rätt förvaltare”, säger Alex Blostein, analytiker på Goldman Sachs som bevakar de stora private equity- och kreditinvesterarna.

Stor risk för pensionen

Pensionen är för många den viktigaste ekonomiska tryggheten i livet, och ett alltför stort risktagande kan få allvarliga konsekvenser om konjunkturen vänder eller kreditförlusterna ökar.

Kritikerna är vidare inte lika vänligt inställda till private credit som Wall Street är.

Det finns ofta begränsad insyn i låntagarnas ekonomi, färre standardiserade kreditbetyg och mindre löpande rapportering. Dessutom är investeringarna ofta illikvida, vilket betyder att det kan vara svårt eller omöjligt att sälja dem snabbt vid behov.

Många frågar sig därför om private credit verkligen är den rätta vägen att gå.

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

