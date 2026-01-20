Ropet på Wall Street: "Sälj USA, köp guld"

Se aktuella erbjudanden på elkombin ID.7 Tourer här!

Finansmarknaderna skakades på tisdagen av en bred utförsäljning av amerikanska tillgångar, i vad flera bedömare beskriver som en tydlig paroll: ”Sälj USA”.

Bakgrunden är en snabb upptrappning av politiska spänningar mellan USA och Europa efter nya utspel från president Donald Trump.

Den amerikanska dollarn försvagades kraftigt och dollarnoteringen mot en korg av ledande valutor föll nära 1 procent, den största nedgången sedan våren 2025, skriver CNBC.

Statsobligationer såldes av

Samtidigt steg euron tydligt mot dollarn.

Även den tidigare så starka amerikanska obligationsmarknaden pressades hårt, med fallande priser på statsobligationer och snabbt stigande räntor, särskilt på längre löptider.

Istället rörde sig investerare mot traditionella skyddstillgångar. Guldpriset steg kraftigt och nådde nya toppnivåer, och även silver följde med upp.

Guldets uppgång var den största på en enskild dag sedan hösten 2025, drivet av ökad geopolitisk oro och minskat förtroende för amerikanska tillgångar.