Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

Ropet på Wall Street: "Sälj USA, köp guld"

wall street
Det var pessimistiskt på Wall Street under tisdagen efter att Donald Trump inte visat några tecken på att backa om sina tullhot. (Foto: Richard Drew /AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 20 jan. 2026Publicerad: 20 jan. 2026

Donald Trumps tullhot har inte tagits emot väl av investerarna. Istället flyr de amerikanska tillgångar – till en bekant plats.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Finansmarknaderna skakades på tisdagen av en bred utförsäljning av amerikanska tillgångar, i vad flera bedömare beskriver som en tydlig paroll: ”Sälj USA”.

Bakgrunden är en snabb upptrappning av politiska spänningar mellan USA och Europa efter nya utspel från president Donald Trump.

Den amerikanska dollarn försvagades kraftigt och dollarnoteringen mot en korg av ledande valutor föll nära 1 procent, den största nedgången sedan våren 2025, skriver CNBC.

Statsobligationer såldes av

Samtidigt steg euron tydligt mot dollarn.

Även den tidigare så starka amerikanska obligationsmarknaden pressades hårt, med fallande priser på statsobligationer och snabbt stigande räntor, särskilt på längre löptider.

Istället rörde sig investerare mot traditionella skyddstillgångar. Guldpriset steg kraftigt och nådde nya toppnivåer, och även silver följde med upp.

Guldets uppgång var den största på en enskild dag sedan hösten 2025, drivet av ökad geopolitisk oro och minskat förtroende för amerikanska tillgångar.

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Så investerar du enkelt i private equity

04 dec. 2025
Spela klippet
PS Partner

Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet

01 dec. 2025

Rött på börsen

ANNONS

På aktiemarknaden var rörelserna tydliga. De ledande amerikanska börsindexen föll brett, med kraftiga nedgångar i både industri-, teknik- och tillväxtsektorn.

Dow Jones-index tappade flera hundra punkter, medan S&P 500 och Nasdaq föll med över en procent vardera.

Nedgången kom efter att globala marknader redan börjat vackla dagen innan, då USA-börserna höll stängt.

Trumps hot tas på allvar

Oron har sin grund i Trumps hot om att införa tullar på varor från ett flertal europeiska länder, med start i februari och ytterligare höjningar senare under året.

Uttalandena kopplas till presidentens ambition att öka USA:s inflytande över Grönland, något som mött kraftigt motstånd från både Grönland och europeiska regeringar.

EU har samlat sina medlemsländer till krismöten och överväger motåtgärder, inklusive handelspolitiska svar.

Nedåt i Stockholm också

Utvecklingen har väckt farhågor om att USA inte längre uppfattas som en stabil och förutsägbar handelspartner.

ANNONS

Investerare tycks därför kräva högre riskpremier för amerikanska tillgångar, med spekulationer om att utländska aktörer kan minska sitt innehav av amerikanska statsobligationer och andra värdepapper.

Även europeiska och asiatiska börser föll under tisdagen, vilket förstärker bilden av en global riskaversion.

Stockholmsbörsen tappade för andra dagen i rad och låg ett tag mer än en procent ned under tisdagen, skriver Placera.

Läs mer: Pandemipengar ligger orörda när EU-länder tackar nej. Realtid

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
GuldUSAWall Street
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.

Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.

ANNONS
Se aktuella erbjudanden på elkombin ID.7 Tourer här!

Sverige är ett kombiland, vi ser till att det förblir så. Vinterfolk kör Volkswagen ID.7 Tourer, elkombin för Sverige – med fyrhjulsdrift.

Se erbjudandet här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS