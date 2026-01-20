Donald Trumps tullhot har inte tagits emot väl av investerarna. Istället flyr de amerikanska tillgångar – till en bekant plats.
Ropet på Wall Street: "Sälj USA, köp guld"
Mest läst i kategorin
Ny bro eller tunnel? "Vi kommer aldrig att ha råd"
Det har diskuterats sedan 1960-talet. Nu tycker ministern att det är dags att sluta snacka. ”Vi kommer aldrig att ha råd”, är beskedet. Du vet hur det var när du önskade något riktigt hett – men de vuxna sade att ”det går inte – det är alldeles för dyrt”. Bra. Då vet du hur delar …
Svenske miljardären: Böj inte rygg för Trump
Fastighetsmiljardären Sven-Olof Johansson konstaterar att det aldrig varit ett framgångsrecept att vika ner sig och manar därför Europa att slå tillbaka mot Trump hårt. Johansson är inte det minsta imponerad på den amerikanska presidentens Grönlandsplaner och anser att Europa måste ge Trump kraftfullt svar på tal. Detta efter helgens tullhot från Trump mot en rad …
Aktien rasat 85 procent – tusentals svenska investerare drabbas
Det går inget vidare för teknikbolaget Anoto Group, vars aktie har rasat med 85 procent på 1,5 år. Nu viftar även bolagets revisorer med varningsflaggorna när investerare drabbas. Anoto Group grundades 1996 där teknikbolaget specialiserar sig på digital skrivteknik och intelligenta lösningar. De erbjuder en unik teknologi som kombinerar traditionellt skrivande med digitalisering. Anoto börsnoterades …
Gripen kan byta skepnad snabbt – Saab ser ingen tidspress
Trots politiska signaler om ett beslut före 2030 om nästa generations stridsflyg menar Saab att Sverige har gott om tid. Inne i Saabs monteringshall i Linköping råder närmast laboratorieliknande ordning. Produktionen av Gripen E pågår för fullt, med flygplan på rad som ska levereras både till det svenska flygvapnet och till Brasilien. Samtidigt pågår ett …
Lurades på miljoner – Nordea tvingas betala tillbaka
Ett kryptobedrägeri ledde till att en man i Norge blev av med nästan två miljoner kronor. Men nu får han tillbaka en del. En norsk man som utsattes för ett långvarigt investerings- och kryptobedrägeri får delvis rätt mot Nordea. Enligt beslut från Finansklagenemnda måste banken ersätta vissa överföringar, men slipper ansvar för huvuddelen av förlusten …
Finansmarknaderna skakades på tisdagen av en bred utförsäljning av amerikanska tillgångar, i vad flera bedömare beskriver som en tydlig paroll: ”Sälj USA”.
Bakgrunden är en snabb upptrappning av politiska spänningar mellan USA och Europa efter nya utspel från president Donald Trump.
Den amerikanska dollarn försvagades kraftigt och dollarnoteringen mot en korg av ledande valutor föll nära 1 procent, den största nedgången sedan våren 2025, skriver CNBC.
Statsobligationer såldes av
Samtidigt steg euron tydligt mot dollarn.
Även den tidigare så starka amerikanska obligationsmarknaden pressades hårt, med fallande priser på statsobligationer och snabbt stigande räntor, särskilt på längre löptider.
Istället rörde sig investerare mot traditionella skyddstillgångar. Guldpriset steg kraftigt och nådde nya toppnivåer, och även silver följde med upp.
Guldets uppgång var den största på en enskild dag sedan hösten 2025, drivet av ökad geopolitisk oro och minskat förtroende för amerikanska tillgångar.
Senaste nytt
Sändningsrättigheter styr sportvärlden
I dagens moderna era så har sport och sändningsrättigheter blivit ett hett omdebatterat ämne. Intresset för sport växer, summorna stiger och rättigheterna har kommit att bli en av de primära drivkrafterna bakom industrin. Men vad menas egentligen med sändningsrättigheter? Att inneha rättigheter är vad som ger mediebolag rätt och möjligheten att sända matcher och event …
Följ med Perfect Weekends redaktör till Köpenhamn bortom turistfällorna
Nu kan du som läser Dagens PS Perfect Weekend följa med vår redaktör Viggo Cavling på en specialgjord weekendresa till Kødbyen och Vesterbro – roliga kvarter fyllda av design, vin, bad och danskt lugn. Pris från 4 495 kronor per person, inklusive flyg, hotell, cykel och resegaranti via Rolf Flyg & Buss. Viggos weekendresa till Köpenhamn är skapad …
Så investerar du enkelt i private equity
Private equity har historiskt setts som något enbart för stora institutionella investerare. Genom Carnegie Listed Private Equity öppnas dörren även för privata sparare att ta del av denna typ av investeringar. Fondförvaltaren Emanuel Furubo berättar om fonden, som sedan start har haft en genomsnittlig avkastning på 13 procent per år, och vad du bör tänka …
Därför påverkar inomhusluften både kostnader och konkurrenskraft
I en tid av stigande energipriser, ökade hållbarhetskrav och hårdare konkurrens tvingas företag och fastighetsägare se över varje del av sin kostnadsstruktur. Fokus ligger ofta på elavtal, räntor och effektivisering av lokaler men en avgörande faktor hamnar ofta i skymundan: ventilationen. I Stockholm, där en stor del av näringslivet är koncentrerat till kontor, handelslokaler och …
Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet
Akobo Minerals, Norges enda noterade guldbolag, har nått ett avgörande steg i bolagets utveckling. Under det tredje kvartalet levererade bolaget för första gången positivt EBITDA, efter 15 års arbete med att bygga vad som nu är den första nya guldgruvan i Etiopien sedan 1993. Arbetet med gruvan har bedrivits i ett område som länge betraktats …
Rött på börsen
På aktiemarknaden var rörelserna tydliga. De ledande amerikanska börsindexen föll brett, med kraftiga nedgångar i både industri-, teknik- och tillväxtsektorn.
Dow Jones-index tappade flera hundra punkter, medan S&P 500 och Nasdaq föll med över en procent vardera.
Nedgången kom efter att globala marknader redan börjat vackla dagen innan, då USA-börserna höll stängt.
Trumps hot tas på allvar
Oron har sin grund i Trumps hot om att införa tullar på varor från ett flertal europeiska länder, med start i februari och ytterligare höjningar senare under året.
Uttalandena kopplas till presidentens ambition att öka USA:s inflytande över Grönland, något som mött kraftigt motstånd från både Grönland och europeiska regeringar.
EU har samlat sina medlemsländer till krismöten och överväger motåtgärder, inklusive handelspolitiska svar.
Nedåt i Stockholm också
Utvecklingen har väckt farhågor om att USA inte längre uppfattas som en stabil och förutsägbar handelspartner.
Investerare tycks därför kräva högre riskpremier för amerikanska tillgångar, med spekulationer om att utländska aktörer kan minska sitt innehav av amerikanska statsobligationer och andra värdepapper.
Även europeiska och asiatiska börser föll under tisdagen, vilket förstärker bilden av en global riskaversion.
Stockholmsbörsen tappade för andra dagen i rad och låg ett tag mer än en procent ned under tisdagen, skriver Placera.
Läs mer: Pandemipengar ligger orörda när EU-länder tackar nej. Realtid
Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.
Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.
Sverige är ett kombiland, vi ser till att det förblir så. Vinterfolk kör Volkswagen ID.7 Tourer, elkombin för Sverige – med fyrhjulsdrift.
Senaste nytt
Norge(!) nära starta ett kärnvapenkrig
76 minuter när världen darrade. Här är historien om hur en norsk väderraket var nära att utlösa ett globalt kärnvapenkrig. Det den 25 januari 1995 en norsk väderraket sköts upp för att studera norrsken. Problemet var att den upptäcktes på skärmarna i ryska radarstationer där man misstog den för en kärnvapenmissil på direkt kurs mot …
Ropet på Wall Street: "Sälj USA, köp guld"
Donald Trumps tullhot har inte tagits emot väl av investerarna. Istället flyr de amerikanska tillgångar – till en bekant plats. Finansmarknaderna skakades på tisdagen av en bred utförsäljning av amerikanska tillgångar, i vad flera bedömare beskriver som en tydlig paroll: ”Sälj USA". Bakgrunden är en snabb upptrappning av politiska spänningar mellan USA och Europa efter …
Sluta tänk på jobbet när du är ledig
Att sluta tänka på jobbet när man är ledig är en konst som många vill lära sig. Här ger karriärcoach och beteendevetare konkreta tips på hur den processen blir lättare. Det var lättare att gå ifrån kontoret och lämna jobbet där förr innan laptops, mobiler, chattar och sociala medier, som pockar på uppmärksamhet konstant som …
Ny riktkurs för Maersk – höjs av storbanken
Från rekordutdelning till ökad osäkerhet. Trots aktieåterköp och tryggare sjöfart pressas A.P. Møller-Maersk av fallande fraktvinster och svala analytiker inför bokslutet 2026. I mars 2023 rusade köpare till A.P. Möller-Maersk för att ta del av den stora utdelningen om totalt 4 300 danska kronor, motsvarande cirka 6 000 svenska kronor, per aktie. På tisdagen kommer …
Dags igen för priset ingen vill vinna
Hjortonglögg utan hjorton, sardinburk utan sardiner eller choklad utan…ja du förstår. Det här är finalisterna i Årets matbluff 2025. 2016 delade Äkta vara ut Årets matbluff, då för 2015, för första gången. Sedan dess har organisationen, i dag med 3 300 medlemmar, gjort det. Genom att lyfta fram vad man kallar fuskprodukter och vilseledande marknadsföring, vill …