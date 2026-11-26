Även Alphabet, Walt Disney och Taiwan Semiconductor fanns bland de tio mest köpta bolagen.

Listan visar vilka aktier som flest stora investerare ökade sina innehav i – inte nödvändigtvis vilka som fick störst kapitaltillskott.

AI-jättarna lockar kapital

Intresset för de fyra bolagen kan kopplas till deras positioner inom artificiell intelligens och den växande efterfrågan på datorkraft och molntjänster.

Nvidia har blivit en av AI-boomens stora vinnare genom sina avancerade processorer. I den senaste kvartalsrapporten redovisade bolaget en omsättning på 115,8 miljarder dollar – en ökning med 103 procent jämfört med samma period föregående år. Datacenterverksamheten stod för 107,6 miljarder dollar.

Amazon har i sin tur fått stark tillväxt i molnverksamheten AWS. Försäljningen där steg med 39 procent till 46 miljarder dollar under tredje kvartalet.

Microsoft redovisade en omsättningsökning på 19 procent till 92,3 miljarder dollar under samma period.

Meta redovisade en omsättning på 64,6 miljarder dollar – 26 procent högre än ett år tidigare. Bolaget fortsätter att investera stora belopp i AI-infrastruktur och datacenter.