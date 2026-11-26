Meta, Amazon, Microsoft och Nvidia är miljardärernas favoritaktier. Nya rapporter visar vilka techjättar de köpte under tredje kvartalet – men också var de går isär om AI-boomen.
Miljardärerna flockas kring fyra aktier – här är favoriterna
Teknikjättarna dominerar när några av världens mest profilerade investerare redovisar sina senaste aktieaffärer.
En sammanställning från Privata Affärer, baserad på uppgifter från investeringstjänsten Dataroma, visar att Meta, Amazon, Microsoft och Nvidia var de fyra mest frekvent köpta aktierna under det tredje kvartalet.
Även Alphabet, Walt Disney och Taiwan Semiconductor fanns bland de tio mest köpta bolagen.
Listan visar vilka aktier som flest stora investerare ökade sina innehav i – inte nödvändigtvis vilka som fick störst kapitaltillskott.
AI-jättarna lockar kapital
Intresset för de fyra bolagen kan kopplas till deras positioner inom artificiell intelligens och den växande efterfrågan på datorkraft och molntjänster.
Nvidia har blivit en av AI-boomens stora vinnare genom sina avancerade processorer. I den senaste kvartalsrapporten redovisade bolaget en omsättning på 115,8 miljarder dollar – en ökning med 103 procent jämfört med samma period föregående år. Datacenterverksamheten stod för 107,6 miljarder dollar.
Amazon har i sin tur fått stark tillväxt i molnverksamheten AWS. Försäljningen där steg med 39 procent till 46 miljarder dollar under tredje kvartalet.
Microsoft redovisade en omsättningsökning på 19 procent till 92,3 miljarder dollar under samma period.
Meta redovisade en omsättning på 64,6 miljarder dollar – 26 procent högre än ett år tidigare. Bolaget fortsätter att investera stora belopp i AI-infrastruktur och datacenter.
Miljardärerna oense om Nvidia
Att Nvidia återfinns bland de mest köpta aktierna betyder inte att alla stora investerare är överens.
Den legendariske hedgefondförvaltaren George Soros fond minskade sitt innehav i Nvidia med omkring 206 000 aktier under kvartalet. Wall Street-profilen Ray Dalios Bridgewater Associates drog ned sin position med cirka 30 procent.
Den amerikanska fondprofilen Cathie Woods fondbolag ARK Invest gick åt motsatt håll och ökade sitt Nvidia-innehav med omkring 85 procent.
Även miljardinvesteraren Bill Ackman gjorde flera förändringar i portföljen. Hans fond Pershing Square tog nya positioner i börsoperatören Intercontinental Exchange, som äger New York-börsen, och ögonbolaget Alcon. Ackman ökade också sitt innehav i Netflix med nästan 18 procent, men minskade samtidigt positionen i Microsoft med omkring 35 procent.
Skillnaderna visar hur olika även mycket stora kapitalförvaltare positionerar sig inför AI-industrins fortsatta utveckling.
Rapporterna visar gårdagens innehav
Uppgifterna kommer från så kallade 13F-rapporter som lämnas till den amerikanska finansinspektionen SEC. Kapitalförvaltare med minst 100 miljoner dollar i värdepapper måste redovisa sina innehav inom 45 dagar efter kvartalets slut.
Rapporterna visar därför portföljerna per den 30 september 2026. De säger ingenting säkert om vilka aktier investerarna äger i dag.
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