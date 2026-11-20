Storbankerna har höjt bolåneräntorna efter Riksbankens senaste räntebesked. Sparräntorna har däremot knappt rört sig. Det växande räntegapet gynnar bankernas intjäning och kostar svenska hushåll pengar.
Storbankerna cashar in miljoner – medan din sparränta står still
När Riksbanken höjde styrräntan för första gången på tre år fick bankernas bolånekunder snabbt känna av förändringen. På sparkontosidan har genomslaget varit betydligt mindre.
En genomgång från jämförelsetjänsten Zmarta, som Dagens industri gjort, visar att samtliga större bolåneaktörer har höjt sina rörliga boräntor med 0,25 procentenheter. Sparräntorna har däremot i genomsnitt bara höjts med 0,11 procentenheter.
SEB och Handelsbanken hör till storbankerna som inte har höjt sparräntan alls.
”Bankerna var snabba att föra över Riksbankens höjningar på kundernas bolån. Men de flesta har glömt kvar sparräntorna på perrongen”, säger Ola Söderlind, hushållsekonom på Zmarta, till tidningen.
Miljoner i ränteintäkter
Skillnaden mellan hur snabbt bankerna höjer utlånings- respektive inlåningsräntorna har fått räntegapet att växa från 2,21 till 2,35 procentenheter.
För bankerna handlar det om betydande belopp.
Enligt Zmartas beräkningar är varje räntepunkt på bolånen värd mellan 50 och 90 miljoner kronor för de största bankerna.
Swedbank ligger i topp med 92 miljoner kronor per räntepunkt. Handelsbanken följer med 84 miljoner, medan motsvarande belopp för Nordea är 61 miljoner kronor.
Beräkningarna bygger på bankernas bolånevolymer under första halvåret 2026. Beloppen visar den beräknade intäktseffekten av en räntepunkt på bolånen.
Sparräntorna släpar efter
Att spararna får dåligt betalt syns även i den officiella statistiken. Enligt SCB var hushållens genomsnittliga ränta på nya insättningar på bankkonton 0,47 procent i september. Ett år tidigare låg den på 0,59 procent.
På konton med bindningstid eller begränsat antal fria uttag var snitträntan 1,26 procent. I september 2025 var den 1,41 procent.
Statistiken visar att sparräntorna har pressats ned under året, trots att Riksbanken nu har inlett en ny räntehöjningsfas.
Bankerna riskerar att tappa kunder
Claudia Wörman, privatekonom på Bostadsrätterna, anser att bankerna bör följa ränteutvecklingen bättre. Annars riskerar de att tappa kunder.
”Du får ingen premie för att du är en lojal kund, välj den där du får bäst erbjudande”, säger hon.
Ola Söderlind pekar också på att det finns nischbanker som erbjuder högre sparräntor med fria uttag och insättningsgaranti.
”Kunderna bör utnyttja den här kunskapen till att pressa sina boräntor”, säger han.
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