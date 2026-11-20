En genomgång från jämförelsetjänsten Zmarta, som Dagens industri gjort, visar att samtliga större bolåneaktörer har höjt sina rörliga boräntor med 0,25 procentenheter. Sparräntorna har däremot i genomsnitt bara höjts med 0,11 procentenheter.

SEB och Handelsbanken hör till storbankerna som inte har höjt sparräntan alls.

”Bankerna var snabba att föra över Riksbankens höjningar på kundernas bolån. Men de flesta har glömt kvar sparräntorna på perrongen”, säger Ola Söderlind, hushållsekonom på Zmarta, till tidningen.

Miljoner i ränteintäkter

Skillnaden mellan hur snabbt bankerna höjer utlånings- respektive inlåningsräntorna har fått räntegapet att växa från 2,21 till 2,35 procentenheter.

För bankerna handlar det om betydande belopp.

Enligt Zmartas beräkningar är varje räntepunkt på bolånen värd mellan 50 och 90 miljoner kronor för de största bankerna.

Swedbank ligger i topp med 92 miljoner kronor per räntepunkt. Handelsbanken följer med 84 miljoner, medan motsvarande belopp för Nordea är 61 miljoner kronor.

Beräkningarna bygger på bankernas bolånevolymer under första halvåret 2026. Beloppen visar den beräknade intäktseffekten av en räntepunkt på bolånen.