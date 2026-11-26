Det är framför allt den amerikanska techsektorns återhämtning som bidrar till det förbättrade börshumöret. Efter en skakig handel på onsdagen lyckades New York-börserna hämta in stora delar av de tidigare nedgångarna, rapporterar TT.

EQT tar täten på börsen

Uppgången är bred bland storbolagen på OMXS30. Nästan hela indexet lyser grönt och riskkapitalbolaget EQT tar täten med en uppgång på 3,5 procent.

Även gruvsektorn går starkt. Både Epiroc och Boliden stiger omkring 3 procent.

Återhämtningen på Wall Street var dock inte tillräcklig för att samtliga stora amerikanska index skulle stänga på plus.

Enligt nyhetsbyrån AP backade S&P 500 med 0,3 procent och tekniktunga Nasdaq med 0,6 procent på onsdagen. Dow Jones steg däremot 0,3 procent, rapporterar nyhetsbyrån AP.

SKF faller av tekniska skäl

Det enda undantaget bland OMXS30-bolagen är den svenska kullagerjätten SKF, vars aktie backar 1,8 procent.

Nedgången har dock en särskild förklaring. Aktien handlas på torsdagen utan rätt till aktier i det avknoppade bolaget SKF Vertevo. Därmed justeras kursen ned när rätten till utdelningen skiljs från aktien.

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Vertevo samlar SKF:s tidigare fordonsverksamhet och ska stå på egna ben efter avknoppningen.

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