Dyrare att välja bort Kina

Att ersätta kinesiska leverantörer är dock lättare sagt än gjort. Kina har under flera decennier byggt upp en industriell kapacitet som är svår för europeiska konkurrenter att matcha, både när det gäller pris och produktionsvolymer.

Problemet är att västerländska halvledarlösningar kan kosta ungefär dubbelt så mycket som kinesiska alternativ.

Även USA utgör en osäkerhetsfaktor. Trots att Washington är Europas viktigaste säkerhetspolitiska allierade finns en oro för att amerikanska företag och myndigheter kommer att prioritera den egna försvarsindustrin när tillgången på kritiska komponenter blir knapp.

”Rädslan är att USA alltid kommer att prioritera USA”, säger Andriès till Financial Times.

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Även ammunitionen är beroende

Nitrocellulosa, även kallat bomullskrut, används i nästan alla moderna ammunitionssystem. Råvaran har historiskt framställts av bomullslinters, korta fibrer som blir kvar efter att bomullen rensats.

Här är Kina återigen en dominerande aktör. Landet stod för 50,6 procent av världens export av bomullslintersmassa under 2025, enligt statistik från International Trade Centre som Financial Times hänvisar till.

Sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina har flera europeiska försvarsbolag därför försökt bygga upp en egen produktion.

Tjeckiska CSG har köpt och expanderat kemiska anläggningar som tillverkar nitrocellulosa och nitroglycerin, en annan viktig komponent i bland annat artillerikrut.

Även tyska Rheinmetall köpte under 2025 en verksamhet inom nitrocellulosatillverkning. Vd:n Armin Papperger beskrev affären som ett sätt att komma åt en strategisk flaskhals i produktionen av drivladdningar.

Upp till tio år för att bli självständiga

EU försöker också driva på omställningen. Frankrike och Belgien har flera projekt för utvinning och förädling av sällsynta jordartsmetaller, medan Tyskland försöker samla industriföretag för gemensamma inköp av kritiska råvaror.

Men uppbyggnaden tar tid.

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Enligt en undersökning från tankesmedjan Globsec kommer Europa till 2030 bara att kunna täcka mindre än 20 procent av sitt samlade behov av nickel, litium, koppar och naturlig grafit. Försvarsindustrin är dessutom långt ifrån ensam om att behöva dessa material.

En företrädare för ett europeiskt försvarsbolag bedömer att det kan ta fem till tio år innan Europa har tillräcklig egen kapacitet för att förädla flera av de strategiskt viktiga materialen.

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