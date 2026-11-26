Europas försvarsindustri växlar upp produktionen. Men det finns ett problem: Viktiga komponenter, metaller och råvaror till ammunitionen kommer från Kina.
Europa rustar för krig – men vapnen byggs med kinesiska delar
Krigen i Ukraina och Mellanöstern, och de diplomatiska konflikterna och pressen från USA, har fått europeiska länder att öka sina försvarsbudgetar och beställa mer materiel. Men när produktionen ska skalas upp visar det sig att stora delar av leverantörskedjorna fortfarande går genom Kina – och i vissa fall just USA.
Skärpta exportrestriktioner
Kinas dominans inom förädling av sällsynta jordartsmetaller är en särskilt känslig fråga. Enligt Financial Times kontrollerar landet omkring 90 procent av den globala förädlingskapaciteten. Beijing har dessutom skärpt exportrestriktionerna, vilket ökar osäkerheten för europeiska tillverkare.
Kina är också en stor producent av små elmotorer som används i drönare och har nyligen skärpt exportkontrollerna för dessa komponenter.
Olivier Andriès, vd för franska Safran och ordförande för branschorganisationen Gifas, beskriver situationen som att leveranskedjorna har blivit ett geopolitiskt vapen.
Dyrare att välja bort Kina
Att ersätta kinesiska leverantörer är dock lättare sagt än gjort. Kina har under flera decennier byggt upp en industriell kapacitet som är svår för europeiska konkurrenter att matcha, både när det gäller pris och produktionsvolymer.
Problemet är att västerländska halvledarlösningar kan kosta ungefär dubbelt så mycket som kinesiska alternativ.
Även USA utgör en osäkerhetsfaktor. Trots att Washington är Europas viktigaste säkerhetspolitiska allierade finns en oro för att amerikanska företag och myndigheter kommer att prioritera den egna försvarsindustrin när tillgången på kritiska komponenter blir knapp.
”Rädslan är att USA alltid kommer att prioritera USA”, säger Andriès till Financial Times.
Även ammunitionen är beroende
Nitrocellulosa, även kallat bomullskrut, används i nästan alla moderna ammunitionssystem. Råvaran har historiskt framställts av bomullslinters, korta fibrer som blir kvar efter att bomullen rensats.
Här är Kina återigen en dominerande aktör. Landet stod för 50,6 procent av världens export av bomullslintersmassa under 2025, enligt statistik från International Trade Centre som Financial Times hänvisar till.
Sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina har flera europeiska försvarsbolag därför försökt bygga upp en egen produktion.
Tjeckiska CSG har köpt och expanderat kemiska anläggningar som tillverkar nitrocellulosa och nitroglycerin, en annan viktig komponent i bland annat artillerikrut.
Även tyska Rheinmetall köpte under 2025 en verksamhet inom nitrocellulosatillverkning. Vd:n Armin Papperger beskrev affären som ett sätt att komma åt en strategisk flaskhals i produktionen av drivladdningar.
Upp till tio år för att bli självständiga
EU försöker också driva på omställningen. Frankrike och Belgien har flera projekt för utvinning och förädling av sällsynta jordartsmetaller, medan Tyskland försöker samla industriföretag för gemensamma inköp av kritiska råvaror.
Men uppbyggnaden tar tid.
Enligt en undersökning från tankesmedjan Globsec kommer Europa till 2030 bara att kunna täcka mindre än 20 procent av sitt samlade behov av nickel, litium, koppar och naturlig grafit. Försvarsindustrin är dessutom långt ifrån ensam om att behöva dessa material.
En företrädare för ett europeiskt försvarsbolag bedömer att det kan ta fem till tio år innan Europa har tillräcklig egen kapacitet för att förädla flera av de strategiskt viktiga materialen.
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