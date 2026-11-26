Skillnaden mellan den synliga förvaltningsavgiften och den verkliga kostnaden framgår av en granskning som Dagens industri har gjort.

Bakom den till synes måttliga avgiften döljer sig flera kostnadslager som tillsammans får notan att rusa.

Transaktionskostnader driver upp priset

Enligt fondens eget faktablad står transaktionskostnaderna för 4,64 procentenheter av den totala kostnaden. Avanza redovisar ännu högre transaktionskostnader: 5,42 procent.

Fonden handlar aktivt med aktier och använder även derivat och så kallade swappar för att ta både långa och korta positioner. Enligt Janus Henderson härrör de höga transaktionskostnaderna framför allt från aktiehandeln.

Prestationsavgiften, som motsvarar 10 procent av fondens överavkastning, väntas bidra med 0,91 procentenheter i år. Den förklarar därmed bara en mindre del av den höga totalkostnaden.

I fondens eget faktablad anges kostnadseffekten till 8,8 procent per år vid fem års innehav. Det måttet tar även hänsyn till eventuella engångskostnader.