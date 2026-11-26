En förvaltningsavgift på 1,2 procent ser ganska normal ut. Men den verkliga kostnaden för en fond hos Avanza uppgår till hela 8,22 procent om året.
Fonden ser billig ut – men avgiften slukar över 8 procent om året
Det handlar om Janus Henderson Horizon Pan European Absolute Return Fund A2 EUR som enligt Avanzas avgiftsredovisning är den dyraste fonden på plattformen räknat på total avgift.
Skillnaden mellan den synliga förvaltningsavgiften och den verkliga kostnaden framgår av en granskning som Dagens industri har gjort.
Bakom den till synes måttliga avgiften döljer sig flera kostnadslager som tillsammans får notan att rusa.
Transaktionskostnader driver upp priset
Enligt fondens eget faktablad står transaktionskostnaderna för 4,64 procentenheter av den totala kostnaden. Avanza redovisar ännu högre transaktionskostnader: 5,42 procent.
Fonden handlar aktivt med aktier och använder även derivat och så kallade swappar för att ta både långa och korta positioner. Enligt Janus Henderson härrör de höga transaktionskostnaderna framför allt från aktiehandeln.
Prestationsavgiften, som motsvarar 10 procent av fondens överavkastning, väntas bidra med 0,91 procentenheter i år. Den förklarar därmed bara en mindre del av den höga totalkostnaden.
I fondens eget faktablad anges kostnadseffekten till 8,8 procent per år vid fem års innehav. Det måttet tar även hänsyn till eventuella engångskostnader.
Fondbolaget försvarar kostnaderna
Janus Hendersons pressansvariga Nicole Mullin i London betonar i ett uttalande till Dagens industri att transaktionskostnaderna inte ska betraktas som direkta avgifter som tas ut från investerarna.
”Dessa kostnader ska inte enbart tolkas som en avgift som tas ut direkt av investerarna. De omfattar både kostnader som uppstår genom fondens handel och implicita transaktionskostnader”, skriver hon till tidningen.
När Di ber bolaget specificera vad kostnaderna konkret består av vill Janus Henderson inte lämna några ytterligare uppgifter.
Avanza förklarar i en genomgång av fondavgifter att transaktionskostnader omfattar både direkta kostnader, som courtage, och indirekta handelskostnader. De senare motsvarar inte någon separat betalning från spararen, men påverkar fondens avkastning, enligt Avanza.
Långt över normala fondavgifter
Som jämförelse ligger medianavgiften för aktivt förvaltade Sverigefonder på 1,30 procent och för aktivt förvaltade globalfonder på 1,25 procent, enligt Finansinspektionens senaste statistik för tredje kvartalet 2026.
FI:s konsumentskyddsekonom Moa Langemark uppmanar sparare att även granska vad de får för avgiften.
”Titta inte bara på vad fonden kostar, utan också på vad du får för avgiften”, säger hon i ett uttalande från myndigheten.
Den höga prislappen har heller inte följts av någon övertygande utveckling i år. Den aktuella fonden är ned nära 6 procent under 2026.
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