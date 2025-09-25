Svenska mineralfyndet: "Kan ge 2-3 miljarder per år"

Spara upp till 40% på hemlarm med digitalt dörrlås

Mangan är ett metalliskt grundämne som liknar järn och ofta används i legeringar med järn i till exempel rostfritt stål.

I metallform framställdes mangan första gången av Johan Gottlieb Gahn, verksam vid kopparverket i Falun, 1774.

ANNONS

Då hade de svenska kemisterna Carl Wilhelm Scheele och Torbern Bergman visat att mangandioxid utgjordes av en oxid av en okänd metall.

Gahn gav det metalliska ämne han framställt namnet magnesium, senare ändrat till dagens mangan.

Mangan är alltså initialt en svensk historia. Nu fortsätter den historien att skrivas på svensk botten.

”Botten” är exakt rätt uttryck i sammanhanget. Det handlar om fyndigheter av mangan i Bottenviken, fynd som är större av vad som tidigare varit känt.

EU ska bryta mineraler på månen. Dagens PS

Täcker 40 års produktion

Scandinavian Ocean Minerals, SOM, som undersökt havsbotten utanför Västerbottenskusten, talar om mångmiljardfynd, fynd så stora att de motsvarar 40 års produktion i ett smältverk.

ANNONS

Ett sådant kan också bli aktuellt i närtid.

”Vi tittar på en möjlig lokalisering av ett smältverk nära en hamn vid Norrlandskusten”, säger Fredrik Eide, vd för SOM, hos VK.

Han uppskattar att en brytning kan innebära mer än 300 nya jobb och därtill 300 indirekta arbetstillfällen. Skelleftehamn och Piteå är de två lokaliseringar man tittat närmast på hittills.

För tre år sedan ansökte SOM om att få undersökta förekomsten av mangannoduler i havsbotten i Bottenviken.

Enkelt uttryckt är noduler klumpar på havsbotten, rika på värdefulla mineraler och bildade under tusentals år.

Naturfinansiering – så ska bolagen dra in pengar och hjälpa miljön. Dagens PS