Svenska mineralfyndet: "Kan ge 2-3 miljarder per år"

Mangan
Piteå är ett av de alternativ som undersökts för det smältverk SOM vill bygga och som kan generera 300 direkta och 300 indirekta nya jobb. (Bild: Canva)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 25 sep. 2025Publicerad: 25 sep. 2025

I Bottenviken finns stora fyndigheter av mangan. Fynden beräknas generera 2-3 miljarder kronor per år och skapa över 600 nya jobb.

Mangan är ett metalliskt grundämne som liknar järn och ofta används i legeringar med järn i till exempel rostfritt stål.

I metallform framställdes mangan första gången av Johan Gottlieb Gahn, verksam vid kopparverket i Falun, 1774.

Då hade de svenska kemisterna Carl Wilhelm Scheele och Torbern Bergman visat att mangandioxid utgjordes av en oxid av en okänd metall.

Gahn gav det metalliska ämne han framställt namnet magnesium, senare ändrat till dagens mangan.

Mangan är alltså initialt en svensk historia. Nu fortsätter den historien att skrivas på svensk botten.

”Botten” är exakt rätt uttryck i sammanhanget. Det handlar om fyndigheter av mangan i Bottenviken, fynd som är större av vad som tidigare varit känt.

Täcker 40 års produktion

Scandinavian Ocean Minerals, SOM, som undersökt havsbotten utanför Västerbottenskusten, talar om mångmiljardfynd, fynd så stora att de motsvarar 40 års produktion i ett smältverk.

Ett sådant kan också bli aktuellt i närtid.

”Vi tittar på en möjlig lokalisering av ett smältverk nära en hamn vid Norrlandskusten”, säger Fredrik Eide, vd för SOM, hos VK.

Han uppskattar att en brytning kan innebära mer än 300 nya jobb och därtill 300 indirekta arbetstillfällen. Skelleftehamn och Piteå är de två lokaliseringar man tittat närmast på hittills.

För tre år sedan ansökte SOM om att få undersökta förekomsten av mangannoduler i havsbotten i Bottenviken.

Enkelt uttryckt är noduler klumpar på havsbotten, rika på värdefulla mineraler och bildade under tusentals år.

Oväder över Bottenviken på bilden, men på botten väntar rikedomarna. SOM AB har hittat manganfyndigheter i mångmiljardklassen. (Foto: Helena Landstedt/TT)
Mangan värderas till 2-3 miljarder per år

Redan de första undersökningarna, utanför Lövånger och Skellefteå, visade stora förekomsten och under 2024 kunde företrädare för SOM bedöma det ekonomiska värdet i havet till 2-3 miljarder kronor per år.

Nodulerna innehåller ett 30-tal olika mineraler och jordartsmetaller, men det är mangan som intresserar mest. Förutom i tillverkning av stål används mangan även i batterier.

”Mangan är en kritisk och strategisk mineral i EU. Det finns inga manganmalmfyndigheter att bryta på land i Europa. Östra Ukraina är det närmaste, där finns 4 fyndigheter varav 2 är kontrollerade av Ryssland”, säger Fredrik Eide.

2023 fick SOM tillstånd av regeringen för inledande undersökningar. Senare gav SGU, Statens geologiska undersökning, tillstånd att utvidga områdena för undersökningar.

”Vi har undersökningstillstånd i 4 områden om totalt 900 kvadratkilometer. Vi bedömer att det finns en hel del mer mangan på Bottenvikens botten”, säger Fredrik Eide.

Kräver regeringsbeslut

Nästa steg i processen är den miljökonsekvensbeskrivning SOM ska ha klar om ett halvår. Därefter krävs ett regeringsbeslut för att gå vidare.

I ett framtida smältverk skulle ferromangan vara en slutprodukt, en legering mellan mangan och järn.

“Legeringen gör stål hårdare, och används till plogar, stridsvagnar och andra produkter där det behövs stål med hög hållfasthet. Politiskt är det väldigt viktigt att få fram extra rent järn eftersom stål som återcirkuleras försämras”, förklarar Fredrik Eide.

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

