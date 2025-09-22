Naturfinansiering – så ska bolagen dra in pengar och hjälpa miljön

Det kommer in mer pengar till naturfinansiering än tidigare, även om det dock fortfarande rör sig om en bråkdel av vad som strömmar ut i så kallade naturnegativa aktiviteter.

WEF-rapport ger naturen en chans

En ny rapport från World Economic Forum och McKinsey & Company uppger att det går att vända trenden genom att införa en rad enkla verktyg, där tio punkter finns med i rapporten.

Verktyg som då kan leda övergången till en naturpositiv ekonomi enligt World Economic Forum.

Ett sådan punkt är kommersiella obligationer som är knutna till naturrelaterade mål, där Uruguay visade vägen för tre år sedan genom att införa en sådan obligation vilket ledde till ett ökat intresse att skydda landets skogar.