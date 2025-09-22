En ny rapport visar att bolagen kan dra in pengar och hjälpa miljön samtidigt. I en rad punkter sammanfattas naturfinansiering genom några enkla verktyg.
Naturfinansiering – så ska bolagen dra in pengar och hjälpa miljön
Det kommer in mer pengar till naturfinansiering än tidigare, även om det dock fortfarande rör sig om en bråkdel av vad som strömmar ut i så kallade naturnegativa aktiviteter.
WEF-rapport ger naturen en chans
En ny rapport från World Economic Forum och McKinsey & Company uppger att det går att vända trenden genom att införa en rad enkla verktyg, där tio punkter finns med i rapporten.
Verktyg som då kan leda övergången till en naturpositiv ekonomi enligt World Economic Forum.
Ett sådan punkt är kommersiella obligationer som är knutna till naturrelaterade mål, där Uruguay visade vägen för tre år sedan genom att införa en sådan obligation vilket ledde till ett ökat intresse att skydda landets skogar.
Naturfinansiering genom blå obligation
En annan väg är genom tematiska obligationer där danska elbolaget Ørsted för ett par år sedan blev världens första elbolag att ge ut en blå obligation som ska återställa havsmiljöer.
Effektfonder investerar i naturpositiva resultat, ofta med högre risk som kan ta längre tid.
Ett exempel är Silvania, en global naturkapitalfond på 500 miljoner dollar, som till exempel investerar direkt i storskalig restaurering och hållbart skogsbruk.
Ett annat sätt är att betala för ekosystemtjänster.
Hållbart gummi
Ett exempel är skomärket Veja som satsar på hållbara gummiplantager i Amazonas, där bolaget betalar plantageägare premier som ligger 80 procent över marknadspriserna för ett avskogningsfritt vildgummi, och där regnskogen därmed inte skövlas.
Det går än så länge relativt långsamt för bolagen att ställa om till att dra in pengar samtidigt som de alltså hjälper miljön genom naturfinansiering.
Förra året satsades drygt 100 miljarder dollar på naturfinansiering, en siffra som behöver växa rejält för att göra någon ordentlig nytta.
Samtidigt fortsätter vi att förstöra den globala miljön där 7 biljoner dollar årligen går till naturnegativa aktiviteter.
Mer negativt än positivt
Bolagen har fortfarande lång väg kvar, även om det nu åtminstone sker steg i rätt riktning.
Ingen enighet inom EU om klimatmål. Dagens PS
Plastskräp ska bli effektiv klimatlösning. Dagens PS
Naturfinansiering – så ska bolagen dra in pengar och hjälpa miljön
