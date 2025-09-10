Dagens PS
Världen

EU ska bryta mineraler på månen

Månen står på tur i jakten på mineraler.
Månen står på tur i jakten på mineraler. (Foto: TT)
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 10 sep. 2025Publicerad: 10 sep. 2025

EU vill undvika geopolitiska problem och blickar mot månen för att bryta mineraler. Det står klart i en ny rapport som släpptes på tisdagen.

Jakten på mineraler, även sådana som går under benämningen sällsynta, pågår för fullt.

Kina leder racet

Kina leder som bekant racet, och EU är till stor del beroende av jätten när det gäller importen av sällsynta mineraler.

Länder försöker desperat hitta nya områden där de kan bryta metaller, och djuphavsområden ser ut att stå på tur, även om det kan innebära stora ekologiska problem.

EU blickar mot månen

För att EU ska kunna stå på egna starka ben framöver och inte vara beroende av bland annat Kina vill nu unionen bryta mineraler utanför jorden – på månen.

“EU importerar nästan 100 procent av sina sällsynta jordartsmetaller från Kina. Detta leder till leveransstörningar och prisvolatilitet, vilket förstärker sårbarheter i kritiska sektorer”, uppger en rapport från tyska Jacques Delors Centre från i fjol.

Månen står alltså på tur, där EU hoppas kunna bryta många slags mineraler som aluminium, titan och mangan, men även ädelmetaller som guld och platina, uppger Politico.

Det står klart i en ny rapport från EU-kommisionen som släpptes på tisdagen.

Vill bryta det kinesiska beroendet

EU vill nu på allvar kunna konkurrera med länder som Kina i brytningen av metaller som behövs i den gröna omställningen, där behovet av bland litium, koppar och nickel hela tiden ökar.

”Den globala ordningen har skakats enormt, som svar kan det bli en växande betoning på avancerad gruvteknik inklusive rymdbrytning, med start på månen”, står det i rapporten.

Det är Luxemburg som ska bli Europas nya centrum för rymdbrytning, där man hoppas kunna utvinna månen och asteroider med hjälp av robotar.

Mycket pengar

EU-komissionen uppger att det finns mycket pengar att hämta hem på månen genom gruvbrytningen – fram till 2045 handlar det om hela 170 miljarder euro.

Det handlar dock fortfarande enbart om förslag, det krävs stora praktiska lösningar för att kunna transportera mineraler tillbaka till jorden.

Ju längre EU väntar med att ta itu med problemet, desto värre ser dock läget ut att bli.

Ett exempel är EU:s efterfrågan på litiumbatterier som kommer vara 12 gånger högre år 2030 än år 2020, och hela 21 gånger högre år 2050.

Det är ett faktum som svider hårt eftersom EU inte bryter någon litium alls.

EUKinaMånenmineralerRapport
Johan Augustin
Johan Augustin

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

