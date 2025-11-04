Analys: Tre allvarliga hot mot AI-börsrallyt

Det är BCA Research som varnar för tre tecken som investerare bör se upp med, däribland en avmattning i investeringarna, berättar Business Insider, BI.

Det ovan nämnda anses vara en av de största hoten mot det pågående börsrallyt, som är drivet av AI-boomen och som pågått i ungefär ett års tid.

Chefsstrategen: Börsuppgången är sårbar

Juan Manuel Correa, chefsstrateg på det aktuella analysföretaget, menar att uppgången på börsen är sårbar, något som han förmedlade i en not till kunderna på måndagen.

”Hittills ser vi inga uppenbara varningssignaler”, skriver experten men framhåller att företaget noga följer de ”risker som kan spåra omkull vår syn”.

BCA Research behåller tills vidare sin övervikt i aktier och obligationer, men detta kan ändras snabbt.

De tre hot mot AI-tjurmarknaden som målas upp:

Om AI-investeringarna börjar mattas av, detta kan utlösa nedgångar på marknaden. Samtidigt har en rad så kallade Big Tech-bolag flaggat för att fortsätta investera extremt stora summor i artificiell intelligens, men detta skapar i sin tor en oro över att teknikföretagen lägger för mycket pengar på AI. Det kan, enligt den här analysen, leda till att investeringarna sänks i framtiden. “Vi tror att en betydande nedgång i AI-investeringar inte bara skulle vara katastrofal för aktiemarknaderna, utan också skulle kunna orsaka en recession i USA””, säger Juan Manuel Correa, skriver Business Insider. En annan risk är om bjässen Nvidias kassakonverteringskvot börjar falla. Chiptillverkaren Nvidia, det högst värderade börsföretaget i världen, är en av de stora AI-motorerna och problem på ovan nämnda område innebär fara på taket, enligt BCA Research. Slutligen nämns USA:s prekära, ekonomiska läge med en enormt hög skuldsättning och en nedstängd statsapparat. Detta kan också, enligt analysen, sätta aktiemarknaden i gungning.

