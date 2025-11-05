Dagens PS
Dagensps.se
Digitalisering & AI

Webbens grundare: AI kan döda nätets affärsmodell

ai
Tim Berners-Lee blev känd som internetpionjär när han skapade world wide web, men nu kan den modellen vara på väg att fallera. (Foto: Fabrice Coffrini/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 05 nov. 2025Publicerad: 05 nov. 2025

En öde webb där hemsidorna bara läses av AI. Det är ett mardrömsscenario som annonsörer måste vänja sig vid, menar internetgurun Tim Berners-Lee.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Den annonsbaserade ekonomin har drivit internet i över två decennier. Att få ersättning i utbyte mot människors uppmärksamhet har varit en grundbult i många affärsmodeller.

Men nu riskerar den att undermineras av framväxten av generativ artificiell intelligens.

Det är budskapet från WWW:s upphovsman Tim Berners-Lee, skriver Financial Times.

“Då har vi ett problem”

Berners-Lee menar att spridningen av stora språkmodeller, som ChatGPT och liknande system, förändrar grunden för hur människor använder webben.

I takt med att användare i allt högre grad förlitar sig på AI-tjänster för att hämta och bearbeta information, snarare än att själva besöka webbplatser, hotas hela det ekosystem som bygger på att människor exponeras för annonser.

“Reklam är beroende av att folk faktiskt läser webbsidor … om alla antar att en människa läser webbsidan, men egentligen är det som AI-modellen läser den och inte en människa, då har vi ett problem”, säger Berners-Lee.

ANNONS

Senaste nytt

PS – Linda Murray Wennberg_ Hur riskkapital kan stärka företagets tillväxtresa (SPONSRAD AV ALMI)
Spela klippet
PS Partner

Så kan svenska startups växa med riskkapital och expertis från Almi Invest

27 okt. 2025

Strukturella problem

Reklamintäkter har länge varit den dominerande finansieringskällan för nätbaserade företag, med Google och Meta som de tydligaste vinnarna.

ANNONS

Men om AI-modeller i framtiden tar över rollen som mellanhand mellan användare och webbinnehåll kan annonsströmmarna torka ut.

Det skulle innebära en strukturell utmaning för internetjättarnas affärsmodeller, som bygger på datainsamling och riktad annonsering.

Går fortsatt starkt

Googles dominans inom sök har redan börjat utmanas sedan OpenAI:s lansering av ChatGPT 2022.

Bolaget har svarat med att introducera en AI-baserad sökfunktion som ger sammanfattade svar snarare än traditionella länkar — ett steg som paradoxalt nog ytterligare kan minska annonsvisningar.

Samtidigt har både Alphabet och Meta fortsatt att visa starka resultat.

Alphabet redovisade nyligen rekordintäkter på 100 miljarder dollar under det senaste kvartalet, medan Meta ökade sina intäkter med 26 procent till drygt 51 miljarder dollar.

Oroar sig på länge sikt

Trots det oroar sig investerare för den växande kostnaden för AI-infrastruktur och risken för ett skifte i affärslogiken på längre sikt.

ANNONS

Mozilla-stiftelsens ordförande Mark Surman beskrev utvecklingen som en brytpunkt där branschen bör ta tillfället för att skapa mer integritetsvänliga och användarstyrda modeller.

“Vi borde inte låta en riktig kris gå till spillo”, säger han, enligt FT.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AIInternetMarknadsföring
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.

Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS