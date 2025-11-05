Webbens grundare: AI kan döda nätets affärsmodell

Den annonsbaserade ekonomin har drivit internet i över två decennier. Att få ersättning i utbyte mot människors uppmärksamhet har varit en grundbult i många affärsmodeller.

Men nu riskerar den att undermineras av framväxten av generativ artificiell intelligens.

Det är budskapet från WWW:s upphovsman Tim Berners-Lee, skriver Financial Times.

“Då har vi ett problem”

Berners-Lee menar att spridningen av stora språkmodeller, som ChatGPT och liknande system, förändrar grunden för hur människor använder webben.

I takt med att användare i allt högre grad förlitar sig på AI-tjänster för att hämta och bearbeta information, snarare än att själva besöka webbplatser, hotas hela det ekosystem som bygger på att människor exponeras för annonser.

“Reklam är beroende av att folk faktiskt läser webbsidor … om alla antar att en människa läser webbsidan, men egentligen är det som AI-modellen läser den och inte en människa, då har vi ett problem”, säger Berners-Lee.