En öde webb där hemsidorna bara läses av AI. Det är ett mardrömsscenario som annonsörer måste vänja sig vid, menar internetgurun Tim Berners-Lee.
Webbens grundare: AI kan döda nätets affärsmodell
Mest läst i kategorin
Startup-bolag stäms av Amazon – kallas för ”inkräktare”
En idé om att hjälpa kunderna att hitta rätt erbjudande på Amazon gillas inte av jätten. Nu stäms lilla Perplexity av Amazon. Amazon stämmer Perplexity AI Inc. Perplexity är ett startupbolag var affärsidé är att, med hjälp av sin AI-tjänst Comet, hjälpa kunderna handla på den megastora plattformen som Amazon erbjuder. Inte populärt hos Amazon, …
Bankchefens lugnande ord: "Vi hittar nya jobb"
Massuppsägningar på Meta, Amazon och YouTube har väckt oro för att AI ska radera ut tusentals jobb. Men Goldman Sachs vd David Solomon tror inte på någon digital undergång. Tvärtom menar han att ekonomin kommer att klara omställningen – precis som den gjort förut. “Jag tror inte att det blir annorlunda den här gången”, säger …
Microsoft-chef till attack mot medveten AI: "Absurt"
Kommer en AI-modell att kunna tänka och känna som vi i framtiden? Absolut inte, menar Microsofts AI-chef Mustafa Suleyman. Som högsta hönset på Microsofts AI-avdelning är Mustafa Suleyman en av de mest inflytelserika personerna i den pågående techkapplöpningen. Nu har han markerat tydligt mot forskningen kring medveten artificiell intelligens. Enligt honom kan medvetande endast existera …
Hemliga vapnet i rättssalen fick svenska bolaget att explodera
Ett svenskt startupbolag har på kort tid blivit en gigant inom den globala juristvärlden, vilket har lockat till sig enorma investeringar. På mindre än två år har företaget gått från en enkel idé till att ha världens största advokatbyråer som sina kunder. Nu har bolaget tagit in över 1,6 miljarder svenska kronor i nytt kapital …
AI-jätten smider planer för historiens största börsnotering
Snart kan det gå att köpa aktier i OpenAI på börsen. Sam Altmans bolag planerar nämligen sin enorma börsnotering som kan äga rum redan 2026. OpenAI, företaget bakom ChatGPT, är kanske världens mest omtalade onoterade företag – men frågan är hur länge till. Företaget rapporteras planera för en börsnotering som kan bli historiens största. Enligt …
Den annonsbaserade ekonomin har drivit internet i över två decennier. Att få ersättning i utbyte mot människors uppmärksamhet har varit en grundbult i många affärsmodeller.
Men nu riskerar den att undermineras av framväxten av generativ artificiell intelligens.
Det är budskapet från WWW:s upphovsman Tim Berners-Lee, skriver Financial Times.
“Då har vi ett problem”
Berners-Lee menar att spridningen av stora språkmodeller, som ChatGPT och liknande system, förändrar grunden för hur människor använder webben.
I takt med att användare i allt högre grad förlitar sig på AI-tjänster för att hämta och bearbeta information, snarare än att själva besöka webbplatser, hotas hela det ekosystem som bygger på att människor exponeras för annonser.
“Reklam är beroende av att folk faktiskt läser webbsidor … om alla antar att en människa läser webbsidan, men egentligen är det som AI-modellen läser den och inte en människa, då har vi ett problem”, säger Berners-Lee.
Senaste nytt
Unikt erbjudande: Häng med på världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Tre hav, tre världar – och tre drömresor
Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …
Glöm turistfällorna – här är weekendresan som visar London på riktigt
Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …
Så kan svenska startups växa med riskkapital och expertis från Almi Invest
Att ta in riskkapital kan vara ett stort steg, men det kan också bli startskottet för stark tillväxt. När Almi Invest går in som investerare får bolag inte bara tillgång till kapital, utan också en engagerad partner och tillgång till brett investerarnätverk – allt för att möjliggöra en hållbar tillväxt. För många bolag kommer det …
Strukturella problem
Reklamintäkter har länge varit den dominerande finansieringskällan för nätbaserade företag, med Google och Meta som de tydligaste vinnarna.
Men om AI-modeller i framtiden tar över rollen som mellanhand mellan användare och webbinnehåll kan annonsströmmarna torka ut.
Det skulle innebära en strukturell utmaning för internetjättarnas affärsmodeller, som bygger på datainsamling och riktad annonsering.
Går fortsatt starkt
Googles dominans inom sök har redan börjat utmanas sedan OpenAI:s lansering av ChatGPT 2022.
Bolaget har svarat med att introducera en AI-baserad sökfunktion som ger sammanfattade svar snarare än traditionella länkar — ett steg som paradoxalt nog ytterligare kan minska annonsvisningar.
Samtidigt har både Alphabet och Meta fortsatt att visa starka resultat.
Alphabet redovisade nyligen rekordintäkter på 100 miljarder dollar under det senaste kvartalet, medan Meta ökade sina intäkter med 26 procent till drygt 51 miljarder dollar.
Oroar sig på länge sikt
Trots det oroar sig investerare för den växande kostnaden för AI-infrastruktur och risken för ett skifte i affärslogiken på längre sikt.
Mozilla-stiftelsens ordförande Mark Surman beskrev utvecklingen som en brytpunkt där branschen bör ta tillfället för att skapa mer integritetsvänliga och användarstyrda modeller.
“Vi borde inte låta en riktig kris gå till spillo”, säger han, enligt FT.
Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.
Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.
Senaste nytt
Webbens grundare: AI kan döda nätets affärsmodell
En öde webb där hemsidorna bara läses av AI. Det är ett mardrömsscenario som annonsörer måste vänja sig vid, menar internetgurun Tim Berners-Lee. Den annonsbaserade ekonomin har drivit internet i över två decennier. Att få ersättning i utbyte mot människors uppmärksamhet har varit en grundbult i många affärsmodeller. Men nu riskerar den att undermineras av …
Högsta domstolen ifrågasätter Trumps tullar – glädje på börsen
Högsta domstolen i USA hörde på onsdagen argument kring de omfattande tullar som president Donald Trump infört mot de flesta av världens länder. Under förhandlingarna visade domarna, både konservativa och liberala, en påtaglig skepticism kring legaliteten i dessa åtgärder, skriver CNBC. Kritiken från domstolsbänken var bred och skarp. Justitieminister D. John Sauer, som försvarade administrationen, …
Överraskande jobbsiffror från USA
I brist på officiell statistik ger nya siffror från ett privat lönehanteringsföretag hopp om den amerikanska arbetsmarknaden. Amerikanska privata företag anställde 42 000 personer i oktober, enligt nya siffror från lönehanteringsföretaget ADP. Resultatet var bättre än väntat och ger hopp om att arbetsmarknaden inte är på väg att försvagas kraftigt, rapporterar CNBC. Siffran överträffade ekonomers …
Ja till uranbrytning – gruvnäringen jublar
Från och med 1 januari 2026 blir det tillåtet att bryta uran i Sverige. Under onsdagen röstade riksdagen igenom förslaget om att häva förbudet som infördes 2018. Gruvnäringen jublar över beslutet som öppnar för att ta tillvara uranresurser i svensk berggrund. Beslutet innebär att uran klassas som ett koncessionsmineral, vilket gör det möjligt att utvinna …
Nya rön: Mirakelmedlet kan skada hjärtat
En ny studie varnar för melatonin i kampen mot sömnsvårigheter. Enligt studierna finns risk för hjärtproblem och att du hamnar på sjukhus vid långvarigt användande. Trenden med att stoppa i sig melatonin kanske inte är riktigt så bra visar nya studier som earth.com rapporterar om. Studien är dock inte ännu vetenskapligt belagd. Fler får hjärtproblem …