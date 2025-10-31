AI-satsningar för 3 780 miljarder kronor räcker inte

Det är The Wall Street Journal som berättar om flera av de största Silicon Valley-företagens investeringsplan i AI, artificiell intelligens, för 2025.

Men trots att summan är astronomisk har Big Tech-bolagen för avsikt att öka sina utgifter för tekniken under 2026.

Microsoft: Vi måste spendera i tekniken

Tidningen berättar att Meta, Alphabet, Microsoft och Amazon tänker lägga mer pengar på AI nästa år.

Microsofts finanschef Amy Hood uppger för WSJ att efterfrågan är fortsatt stor men att företaget lider stor brist på datorkraft. För att hinna i kapp i AI-racet måste Microsoft ”spendera”, enligt toppchefen.

När techjättarna nu meddelar att de tänker investera mer kapital i AI, trots att satsningarna redan är gigantiska, applåderas det av investerarna.

I förhandeln på den amerikanska börsen steg både Googles och Amazons aktier på torsdagen på nyheten med 6 respektive 10 procent.

Aktierna i Meta och Microsoft föll däremot på Wall Street med 11 respektive nästan 3 procent, enligt WSJ.