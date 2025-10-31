Trots att de så kallade Big Tech-bolagen i år lägger 400 miljarder dollar, motsvarande extrema 3 780 miljarder kronor, anser alla att det inte är tillräckligt.
AI-satsningar för 3 780 miljarder kronor räcker inte
Det är The Wall Street Journal som berättar om flera av de största Silicon Valley-företagens investeringsplan i AI, artificiell intelligens, för 2025.
Men trots att summan är astronomisk har Big Tech-bolagen för avsikt att öka sina utgifter för tekniken under 2026.
Microsoft: Vi måste spendera i tekniken
Tidningen berättar att Meta, Alphabet, Microsoft och Amazon tänker lägga mer pengar på AI nästa år.
Microsofts finanschef Amy Hood uppger för WSJ att efterfrågan är fortsatt stor men att företaget lider stor brist på datorkraft. För att hinna i kapp i AI-racet måste Microsoft ”spendera”, enligt toppchefen.
När techjättarna nu meddelar att de tänker investera mer kapital i AI, trots att satsningarna redan är gigantiska, applåderas det av investerarna.
I förhandeln på den amerikanska börsen steg både Googles och Amazons aktier på torsdagen på nyheten med 6 respektive 10 procent.
Aktierna i Meta och Microsoft föll däremot på Wall Street med 11 respektive nästan 3 procent, enligt WSJ.
Eftersträvar ett AI smartare än människan
De enorma investeringarna i artificiell intelligens väcker samtidigt frågor om vart det hela är på väg, det finns en osäkerhet och flera experter har varnat för en krasch.
Läs även: Nu är techjättarna större än EU:s BNP – experter varnar för bubbla DagensPS
Det företagen nu vill uppnå är att tekniken ska vara smartare än människor, så kallad AGI, vilket enligt Youssef Squali, chefsinternetanalytiker på Truist Securities, skulle innebära en stor konkurrensfördel.
Ingen vill halka efter i AI-racet och missa något, säger han till den amerikanska affärstidningen och menar att det är ”rätt strategi” att gå all-in.
Skeptikerna är dock många, förklarar WSJ, och undrar om det är vettigt att spendera miljarder på stora AI-språkmodeller, som är mest populära, då antalet användare ändå är begränsat.
Analytiker tar upp frågan: Är vi i en bubbla?
Särskilt när det kommer till betalande användare, och tvivlarna pekar också på att det kommer ta lång tid att lära upp människor runt om i världen att använda AI effektivt.
Techjättarna pumpades med frågor efter sina rapportsläpp och en analytiker kastade ut frågan till Microsoft: ”Befinner vi oss i en bubbla?”.
Det är oklart vad techbjässen svarade på det.
Se klippet: Varningen: Ingen går säker när AI-bubblan spricker Realtid
I investerarsamtalen med Amazon deklarerade vd:n Andy Jassy om företagets AI-satsningar:
”Ni kommer att se oss fortsätta vara väldigt aggressiva i att investera i kapacitet eftersom vi ser efterfrågan. Så snabbt som vi lägger till kapacitet just nu, så tjänar vi pengar på det.”
Apple satsar mer men halkar efter rivaler
Meta ger ingen vägledning om när investera kan få avkastning på bolagets AI-investeringar.
Apple uppgav i sina resultatsamtal att företaget ökar sina investeringar, dock uppges dessa satsningar vara blygsamma i jämförelse med konkurrenternas.
Läs också: Investeringschef varnar för AI-bubbla: ”Inte vackert” DagensPS
Missa inte klippet: “AI är en bubbla” – svenska vd:n varnar för smäll DagensPS
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
